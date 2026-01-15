Carlos Cuerpo: “Necesitamos más proyectos como el acuerdo UE-Mercosur”

Carlos Cuerpo ha dado un toque de inconformismo a la segunda jornada del XXVI Foro Spain Investors Day. El ministro de economía ha arrancado su comparecencia mencionando un verso de la icónica canción The Times They Are A-Changin de Bob Dylan para describir cómo España está surfeando con éxito un mundo que se transforma a marchas forzadas. “Estamos construyendo un modelo equilibrado que nos permite crecer más que nuestros principales socios”, ha dicho ante una platea repleta de inversores y empresarios en el Hotel Four Seasons del centro de Madrid, a los que ha animado a elegir España para sus proyectos. “Permítanme ser provocativo y mandar un mensaje de optimismo”, ha agregado: “Mi mensaje es claro: España es el sitio donde hay que estar”.

El titular de Economía ha relatado que desde su primera intervención en el foro, hace ya tres años, el mundo ha dado un giro radical y es más complejo tanto para gobernantes como para inversores entender “cómo crecer y traer prosperidad”. Ahora hay más incertidumbre, Europa está cuestionada, los desafíos políticos van al alza. Lo que sí tiene claro es que la hoja de ruta debe ser guiada por los valores europeos. “Necesitamos más proyectos como el acuerdo UE-Mercosur”, ha defendido en un alegato en favor del orden global tradicional, sacudido ahora por las pretensiones expansionistas e imperialistas de la principal economía del globo.

“No es solo sobre comercio, sino sobre seguridad económica”, ha dicho Cuerpo con relación al tratado entre la UE y un bloque conformado por Brasil, Argentina Uruguay y Paraguay, un acuerdo que está más cerca tras 25 años de negociaciones y que dará lugar a la zona de libre comercio más grande del mundo. Abrirá “oportunidades para empresas y ciudadanos”, ha dicho, a la vez que ha insistido en que se necesita más Europa y poner en valor sus principios. “Tenemos que mostrar a todo el mundo lo que es ser europeo”, instó.

El responsable de Economía ha aprovechado para recordar como en este contexto complejo, España ha basado su recuperación poscovid en el dinamismo, la estabilidad y una “adaptación excepcional” a los shocks. “Hemos vuelto a la tendencia [de crecimiento] precovid, pero más sostenible”, ha defendido Cuerpo. La intensa creación de trabajo, el aumento de la productividad por hora, superior a la de otros periodos, el superávit en la balanza por cuenta corriente o la fortaleza de las exportaciones de servicios no turísticos son algunas de las variables que ha enumerado para describir el crecimiento diferencial que está experimentado el país.

Cuerpo ha vaticinado una reducción hasta el 100% del PIB en la ratio de la deuda ya al cierre de 2025 —los datos oficiales se publicarán en marzo—, “reconstruyendo el colchón” que permitió hacer frente a la crisis. También ha afirmado que el crecimiento tiene un claro objetivo, reducir la desigualdad, para a continuación enumerar algunos de los “números” que van en esta dirección: el PIB per cápita ha crecido un 8% desde 2022, la tasa de paro está 15 puntos por debajo de la registrada en lo peor de la Gran Recesión.

Además, el ministro ha subrayado que España se está modernizando y está “transformando grandes retos en oportunidades”. Es el caso del cambio climático y la reindustrialización, pues España “es campeón en desarrollo de renovables”; el ecosistema de start-ups (empresas emergentes) se ha duplicado y la creación de trabajo en sectores de alto nivel añadido es mucho más intensa que la tasa general.

“El modelo de crecimiento español funciona. Es un modelo equilibrado y de carácter verde, que apuesta por la sostenibilidad; es un modelo moderno, que apuesta por la innovación; es un modelo justo, que refuerza el Estado del Bienestar; y es un mercado competitivo, donde las empresas pueden crecer”, han defendido, sin esconder que también hay desafíos.

El primer reto mencionado por Cuerpo es la vivienda, que se ha convertido en un cuello de botella y una de las principales preocupaciones de la sociedad. “Aquí quiero subrayar que el compromiso del Gobierno es claro: trabajar duro”, ha señalado, al tiempo que ha reconocido que no existen soluciones mágicas para arreglar el problema. Cuerpo ha asegurado que la cuestión se está abordando desde distintos frentes, desde la inversión hasta medidas regulatorias y la cobertura de fallos del mercado.

El otro gran desafío es la productividad. “Gran parte de nuestra hoja de ruta va en esa dirección”, ha dicho el ministro, basada en cuatro pilares: simplificación, innovación, financiación e internacionalización, con el objetivo de ganar en competitividad, seguir construyendo la confianza de los inversores y atraer trabajo cualificado. “It’s time for us to swim [es tiempo para nosotros de nadar], como diría Bob Dylan”, ha resumido.