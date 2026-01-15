Groenlandia: ¿puede la UE hacer algo más que emitir comunicados contra Trump?
Trump dobla la presión sobre Groenlandia y pone a prueba la capacidad de respuesta de Europa
Donald Trump insiste en su estrategia de hacerse con Groenlandia basándose en las prioridades, según él, de: “comercio, territorio y recursos”. Sus declaraciones han acelerado los movimientos defensivos en el norte de Europa: Dinamarca ha comenzado a desplegar tropas en la isla y Suecia ha anunciado que enviará efectivos este miércoles, tras una petición de apoyo de Copenhague. Al cierre de este podcast, seguían sin conocerse los resultados de la reunión entre el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y los ministros de Exteriores de Groenlandia y Dinamarca.
Por su parte, la ministra de Defensa española, Margarita Robles se ha unido a las quejas sobre la “tibieza” de la Unión Europea en su defensa de Groenlandia frente a las amenazas de Trump. La UE carece de una voz única y de una política de defensa común, y sigue dependiendo de Washington para su seguridad, especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania.
CRÉDITOS:
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
