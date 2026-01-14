Trump ve “inaceptable” cualquier opción que no pase por la anexión de Groenlandia a Estados Unidos

El presidente asegura horas antes del encuentro de Vance y Rubio con responsables de Dinamarca y Groenlandia que la OTAN será “más formidable” con la isla ártica en manos de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a tensar la cuerda con Europa en torno a Groenlandia. Apenas horas antes de una reunión fundamental en la Casa Blanca para el futuro de la isla ártica bajo soberanía danesa, el republicano ha reiterado este miércoles su determinación a anexionarse el territorio y ha conminado a la OTAN a colaborar con él para conseguirlo. Cualquier otra opción es “inaceptable”, según ha escrito en un mensaje en redes sociales

“La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos”, ha asegurado en su mensaje, apenas horas antes de que su vicepresidente, J. D. Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio, se reúnan en la Casa Blanca con los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, respectivamente, para tratar sobre el futuro de la isla semiautónoma bajo soberanía danesa.

En su mensaje en redes, inmediatamente antes de esa reunión clave, el inquilino de la Casa Blanca repite el mensaje que viene repitiendo casi a diario desde la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero: “Estados Unidos necesita a Groenlandia para su seguridad nacional”. Esta vez amplía un poco su explicación para esa afirmación que ha causado el rechazo absoluto de Dinamarca, el gobierno semiautónomo del territorio ártico y del resto de los países miembros de la OTAN: la isla, sostiene, “es fundamental para la ‘Cúpula Dorada’ que estamos construyendo”.

La Cúpula Dorada es el gran escudo antimisiles que el republicano ha ordenado desarrollar a marchas forzadas para proteger a todo el territorio estadounidense desde el espacio. Trump aspira a que el ambicioso sistema, que cuenta con un presupuesto inicial de 175.000 millones de dólares, esté listo para 2028.

Según Trump, “la OTAN debería liderar el camino para que consigamos (la anexión). Si no lo hacemos, China o Rusia lo harán, ¡y eso no va a ocurrir!”. El presidente se atribuye también la supervivencia de la Alianza. “Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy llevando a un nivel nuevo y más alto todavía, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos! Ellos lo saben y yo también".

El republicano ha advertido una y otra vez que, en caso de no llegar a un acuerdo con Dinamarca para obtener el control de la isla, se hará con Groenlandia “por las buenas o por las malas”. En este último caso, sostiene que cualquier intervención sería un paseo militar: la defensa de la isla, según se mofa, consiste en “un par de perros que tiran de un trineo”.

Su argumento en este nuevo mensaje en redes parece querer responder a las alertas de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que ha advertido de que si Washington, el principal miembro de la OTAN, intentara tomar la isla por la fuerza, desencadenaría el fin de la Alianza, basada en el principio de la asistencia mutua.

Las reclamaciones del republicano sobre la isla rica en recursos minerales se repiten aunque las autoridades europeas y numerosos expertos le recuerdan una y otra vez que Washington ya tiene completamente abiertas las puertas para establecer cuantas bases y fuerzas militares desee en ese territorio controlado por un Estado miembro de la OTAN.

Inicialmente, la reunión de este miércoles en la Casa Blanca, que comenzará en torno a las 10.30 hora de Washington (16.30 hora peninsular española) había estado prevista en el Departamento de Estado, y únicamente con Rubio por parte estadounidense. Pero el vicepresidente quiso sumarse y el encuentro se trasladó a la residencia presidencial, donde Vance será ahora el anfitrión —una situación que ha causado un cierto desasosiego entre la delegación de Copenhague, vistas las posturas de dureza, cercanas a la regañina, que Vance suele adoptar cuando habla acerca de Europa o con los dirigentes europeos.

El número dos de Trump había instado a los países europeos a “escuchar a Trump” cuando el republicano habla sobre su interés en llegar a un acuerdo que le permita comprar el territorio, habitado por 56.000 personas pero de importancia estratégica clave. Groenlandia cuenta con la llave del acceso al Ártico, cuando el calentamiento global hace cada vez más posible la navegación por las aguas polares. La isla se encuentra también dentro de una de las posibles rutas que previsiblemente recorrerían los misiles en caso de un ataque entre Rusia y Estados Unidos.

Washington ya cuenta con una base militar en Groenlandia, la base espacial de Pituffik, levantada en 1943 y donde están destacados unos 150 soldados estadounidenses. Durante los años más duros de la Guerra Fría llegó a tener desplegados en la isla a cerca de 6.000 soldados, en bases que fue cerrando a medida que se reducían las tensiones con la entonces aún Unión Soviética. Un tratado de 1951 suscrito con Copenhague concede a Estados Unidos el derecho de volver a establecer bases o enviar cuantos soldados quiera a la isla.

En paralelelo a las declaraciones de Trump este miércoles, en Bruselas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen ha subrayado que Groenlandia “pertenece a su gente”. “Así que depende solo de Dinamarca y de Groenlandia decidir sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”, ha añadido. Además, ha recordado, “Groenlandia forma parte de la OTAN”, donde el lema que “une a los miembros de la Alianza” es “uno para todos y todos para uno”. Los groenlandeses “pueden contar con nosotros”, ha insistido en alusión a los europeos, aunque sin aportar más detalles.