Un medio iraní publica las fotos de los menores muertos en la escuela: “Trump, mírales a los ojos”

Una captura de video de los momentos posteriores al bombardeo contra la escuela primaria en la ciudad de Minab (Irán), el 28 de febrero.

‘Tehran Times’ recopila más de 100 imágenes de las víctimas, así como las investigaciones de ocho medios que responsabilizan a Estados Unidos del ataque

Nueve días después de que un bombardeo contra una escuela de menores en la localidad de Minab, en el sur de Irán, causara la muerte de al menos 175 personas, la mayoría menores de edad, ni Estados Unidos ni Israel han asumido la autoría. Poco antes del ataque, los dos países habían iniciado una ofensiva a gran escala contra el régimen iraní. Este domingo, el periódico iraní Tehran Times ha publicado en su portada las fotografías de decenas de los niños que perdieron la vida en la ofensiva bajo el título “Trump, mírales a los ojos”.

Hasta ahora, el mandatario republicano ha negado que EE UU estuviera implicado en la destrucción del centro educativo de primaria. Tehran Times cita las investigaciones publicadas por otros ocho medios de comunicación extranjeros, en las que se documenta de forma independiente la posible autoría de Estados Unidos en el bombardeo.

El medio iraní informa de que, este domingo, octavo día de la ofensiva en Oriente Próximo, el republicano ha manifestado que las acusaciones de estos periódicos, a los que acusa de fake news (noticias falsas) sobre él, no están fundamentadas. Preguntado en varias ocasiones sobre el bombardeo contra la escuela primaria, Tehran Times afirma que Trump ha evitado responder.

El presidente ha responsabilizado varias veces al régimen iraní por el ataque, en línea con lo hecho por el secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth: “Irán es la única parte que ataca a civiles”, señaló. El medio iraní tacha el comportamiento del mandatario como “un ejemplo flagrante de falsedad deliberada”.

Entre los diarios que han investigado la matanza figuran los estadounidenses CNN, que ha culpado a EE UU tras verificar la existencia de “daños graves compatibles con municiones guiadas”, y The New York Times, que ha señalado que el ejército norteamericano atacó la escuela. The Wall Street Journal ha designado al CENTCOM, el mando central militar del país, como culpable.

Medios no estadounidenses también han apuntado a EE UU como autor del ataque. La cadena Al Jazeera se ha referido al bombardeo como un “crimen llevado a cabo por Estados Unidos”, mientras Middle East Eye ha publicado que el centro educativo fue atacado dos veces, matando tanto a supervivientes del primer bombardeo como a sus rescatistas.

Tehran Times afirma que la acumulación de “evidencias sólidas” en contra de Estados Unidos demuestra que el país norteamericano fue al menos cómplice en la letal ofensiva sobre el centro educativo de Minab.