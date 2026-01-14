Estados Unidos y Dinamarca celebran una reunión clave para el futuro de una Groenlandia amenazada por Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flanqueado a su derecha por su número dos, J. D. Vance, y a su izquierda por su secretario de Estado, Marco Rubio.

El vicepresidente J. D. Vance y Marco Rubio reciben este miércoles en la Casa Blanca a los ministros de Exteriores de Copenhague y de la gigantesca isla ártica

Groenlandia afronta este miércoles una reunión crucial para su futuro. El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibirán en la Casa Blanca a una delegación encabezada por los ministros de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. El asunto a tratar: el deseo del presidente Donald Trump de anexionarse la isla ártica —una región semiautónoma bajo soberanía del Reino de Dinamarca— “por las buenas o por las malas”.

El encuentro, previsto a partir de las 10.30, hora de Washington (16.30 en la España peninsular), se produce a petición de Copenhague, que, según ha explicado Rasmussen, quería tratar cara a cara con la Administración de Trump las declaraciones de su presidente. Tras una pausa de más de seis meses desde sus primeras declaraciones amenazantes, y reforzado tras la operación militar estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, el republicano vuelve a reclamar la soberanía de Groenlandia.

Trump considera que poseer la gigantesca isla ártica —abundante en recursos minerales— es imprescindible por razones de “seguridad nacional”, aunque las autoridades europeas y numerosos expertos le recuerdan que Washington ya tiene completamente abiertas las puertas para establecer cuantas bases y fuerzas militares desee en ese territorio controlado por un Estado miembro de la OTAN, sin necesidad de anexionárselo.

Inicialmente, la reunión iba a celebrarse en el Departamento de Estado, y solo con la presencia de Rubio por la parte estadounidense. Pero el vicepresidente J. D. Vance quiso sumarse y el encuentro se trasladó a la residencia presidencial, donde Vance será ahora el anfitrión; esa situación ha causado un cierto desasosiego entre la delegación de Copenhague, vistas las posturas de dureza, cercanas a la regañina, que Vance suele adoptar cuando habla acerca de Europa o con los dirigentes europeos.

El número dos de Trump había instado a los países europeos a “escuchar a Trump” cuando el republicano habla sobre su interés en llegar a un acuerdo que le permita comprar el territorio, habitado por 56.000 personas pero de importancia estratégica clave. Groenlandia cuenta con la llave del acceso al Ártico, en un momento, además, en el que el calentamiento global hace cada vez más posible la navegación por las aguas polares.

La isla se encuentra también dentro de una de las rutas que previsiblemente recorrerían los misiles en caso de un ataque entre Rusia y Estados Unidos. Y desempeñaría un papel fundamental en el despliegue de la “Cúpula Dorada”, el gran escudo antimisiles con un presupuesto inicial de 175.000 millones de dólares que el líder republicano ha ordenado desarrollar a marchas forzadas para proteger todo el territorio estadounidense y que aspira a tener listo en 2028.

Un pescador en el puerto de Nuuk, la capital de Groenlandia. Evgeniy Maloletka (AP)

El martes, en vísperas de la reunión, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que ya había advertido de que una intervención militar de Estados Unidos en Groenlandia supondría el fin de la OTAN, apuntaba en una rueda de prensa en Copenhague que “lo más difícil está por venir”. Frederiksen calificó de “inaceptables” las amenazas de Trump.

Junto a ella, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Friedrick Nilsen (un independentista moderado que defiende la secesión de Dinamarca pero no a corto plazo), era rotundo: “Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, elegiríamos Dinamarca”. Preguntado por esas declaraciones horas más tarde, Trump se limitaba a opinar: “Allá él. Es su problema. No estoy de acuerdo con él, no le conozco de nada, pero eso va a ser un gran problema para él”.

El inquilino de la Casa Blanca ha llegado a poner en duda el derecho de Copenhague a la soberanía de la isla —“solo porque uno de sus barcos atracó allí hace 500 años eso no les hace dueños de la tierra”, declaraba el viernes en una reunión con empresarios petroleros— y se ha burlado del dispositivo de seguridad que mantiene Dinamarca para proteger el gigantesco territorio: “Dos perros tirando de un trineo”, ironizó.

Según Trump, solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad de la isla e impedir que Rusia o China, cuya presencia en el Ártico ha ido en aumento a medida que el deshielo ha facilitado el tránsito, se acaben haciendo con ella.

Washington ya cuenta con una base militar en Groenlandia, la base espacial de Pituffik, levantada en 1943 y donde están destacados unos 150 soldados estadounidenses. Durante los años más duros de la Guerra Fría llegó a tener desplegados en la isla a 6.000 soldados, en bases que fue cerrando a medida que se reducían las tensiones con la entonces Unión Soviética. Un tratado de 1951 suscrito con Copenhague concede a Estados Unidos el derecho de volver a establecer bases o enviar cuantos soldados quiera a la isla.

“Groenlandia y Dinamarca han sido muy claras en que las puertas están abiertas para que Estados Unidos construya más bases, envíe más tropas o aumente su inversión económica en la isla, por lo que no es necesario para Estados Unidos controlarla”, recuerda Jennifer Kavanagh, del think tank (laboratorio de ideas) Defense Priorities. “De hecho, es contrario a sus intereses de seguridad nacional, no solo porque sería una jugada de anexión muy sucia, sino porque sería más caro. Si nos adueñamos de Groenlandia, tenemos que gobernarla. Puede que no resulte muy caro, pero es un coste adicional. Y ya estamos tutelando Venezuela”, agrega la experta.

El ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen. Sebastian Elias Uth (via REUTERS)

Trump replica así a esos argumentos: “No se defiende igual algo que alquilas que algo que es tuyo. Los países tienen que ser propietarios. Se defiende la propiedad, no un arrendamiento, y nosotros tenemos que defender Groenlandia”. E insiste: “Si no lo hacemos, China o Rusia lo harán, y eso no va a suceder. No vamos a permitirlo”.

Los países de la OTAN han comenzado a trazar una estrategia para tratar de reforzar la seguridad de Groenlandia, en respuesta a las declaraciones del estadounidense. El ministro de Exteriores alemán, Johan Wadepuhl, también visitó Washington para reunirse con Rubio el pasado lunes y abordar, entre otras cosas, la situación del territorio ártico. Al término del encuentro, expresó su optimismo sobre la participación futura de Estados Unidos en una misión de la Alianza “para la seguridad de la isla”.

“La OTAN ha comenzado a trabajar en planes concretos que se abordarán con nuestros socios estadounidenses”, apuntaba el representante germano. “No hemos podido hacerlo este lunes. Pero existe la disposición de todas las partes a conseguirlo dentro del marco de la OTAN. Alemania también va a contribuir”, señaló.

La posibilidad de un movimiento estadounidense que haga saltar por los aires la OTAN y, con ella, la estructura de seguridad que ha protegido ambas orillas del Atlántico durante los últimos 80 años es una perspectiva que preocupa también dentro del Congreso estadounidense, donde varios legisladores preparan proyectos de ley para prohibir a Trump dar ningún tipo de paso sobre Groenlandia sin la autorización expresa del Capitolio. Una delegación de legisladores de los dos partidos tiene previsto viajar a finales de esta semana a Copenhague para reunirse con diputados daneses.