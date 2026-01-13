La primera ministra danesa advierte sobre el interés de Trump en Groenlandia: “Lo más difícil está por venir”

Groenlandia y Dinamarca cierran filas ante la presión de Estados Unidos. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha declarado este martes que “lo más difícil está por venir” y ha calificado de “inaceptables” las amenazas del presidente Donald Trump de hacerse con el control de la gigantesca isla ártica. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, presente junto a Frederiksen en una rueda de prensa en Copenhague, ha afirmado: “Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, elegiríamos Dinamarca”. Las rotundas declaraciones de Frederiksen y Nielsen llegan en la víspera de la reunión en la Casa Blanca entre los jefes de la diplomacia estadounidense, danesa y groenlandesa.

“No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales. Pero muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir”, ha manifestado la socialdemócrata Frederiksen. La situación es “muy grave”, ha subrayado la mandataria danesa, que ha resaltado que “Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca”. “Queremos diálogo y colaboración, no buscamos ningún conflicto, pero nuestro mensaje es claro: Groenlandia no está en venta”, ha abundado Frederiksen.

“No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos”, ha declarado Nielsen. “Groenlandia está en el ojo del huracán, en medio de esta presión. Pero también es una cuestión del orden mundial que conocemos. Si cae, Groenlandia y el resto del mundo deberán afrontar retos que son difíciles de combatir”, ha afirmado Nielsen.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, había confirmado horas antes que el miércoles se reunirá en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para discutir sobre Groenlandia. La reunión se celebrará en la Casa Blanca y será el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, el que ejercerá de anfitrión. En el encuentro también participará la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Trump planteó por primera vez la idea de anexionar Groenlandia a Estados Unidos en 2019, durante su primer mandato, cuando canceló un viaje oficial a Copenhague porque Frederiksen se negó a debatir una posible venta de la isla. Desde su regreso a la Casa Blanca, hace prácticamente un año, ha redoblado la presión sobre Dinamarca, con aún más énfasis en las últimas semanas. “Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, amenazó el presidente estadounidense el pasado sábado. “Si no lo hacemos”, insistió, “Rusia o China tomarán Groenlandia”.

Aunque Dinamarca ha gobernado durante siglos Groenlandia —la mayor isla del mundo, de tan solo 56.000 habitantes— el territorio ártico ha ido ampliando su autonomía y avanzando gradualmente hacia la independencia desde 1979, un objetivo compartido por cuatro de los cinco partidos con representación en el Parlamento groenlandés. Los líderes de las cinco formaciones defendieron el pasado sábado, a través de un comunicado conjunto, que el futuro de Groenlandia “lo deben decidir los groenlandeses (...) de acuerdo con las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello”.