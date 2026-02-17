Un poderoso temporal invernal golpea California con nevadas intensas y lluvias torrenciales desde la costa hasta la Sierra Nevada

Una zona de baja presión atmosférica se desplaza a esta hora por buena parte de California, provocando un cambio radical de las condiciones climatológicas. El Estado dorado amaneció este lunes con lluvias torrenciales y alertas de inundación y viento en la zona de Los Ángeles. Las autoridades emitieron avisos de evacuación en las zonas afectadas por los devastadores incendios del año pasado; como Pacific Palisades, Sunset y Hurst, ante la amenaza de deslaves. El final de la tormenta no llegará hasta finales de esta semana, así que los californianos seguirán lidiando con los embates del mal clima unos días más.

Al descenso de las temperaturas y riesgo de inundaciones, se suman las nevadas en el área de las montañas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que caerán entre 2,5 y 6 centímetros de lluvia en las zonas costeras y los valles, mientras que en la Sierra Nevada (incluidas las estaciones de esquí alrededor del lago Tahoe) se esperan hasta dos metros de nieve hasta mediados de esta semana. Los meteorólogos pronostican que durante el próximo fin de semana caerán entre 5 y 10 centímetros de agua en las zonas costeras, y entre 10 y 20 en las montañas y las laderas.

“Será un período muy lluvioso y húmedo que se extenderá por varios días. Se espera otra ronda de chubascos esta noche y mañana por la mañana. Será más disperso, no lloverá en todas partes, sino de forma intermitente”, informó Mike Wofford, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass ―quien se mantiene bajo un fuerte escrutinio por las investigaciones sobre el manejo de los incendios de inicios de 2025― instó a los residentes a extremar las precauciones a la hora de viajar en carretera, incluyendo tramos de la Interestatal 5. “Es probable que este sea otro evento meteorológico significativo que podría causar oleaje alto, inundaciones, árboles caídos y flujos de lodo y escombros que los angelinos deben tomar en serio. Insto a todos, especialmente a aquellos en zonas afectadas por los incendios forestales, a seguir las recomendaciones oficiales, tener precaución en las carreteras, planificar con anticipación y mantenerse informados”, declaró la regidora en un comunicado.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) también emitió un aviso de oleaje fuerte hasta la tarde del jueves para las áreas de Pacific Palisades, Playa del Rey, San Pedro y el Puerto de Los Ángeles. Los residentes deberán mantenerse alejados del mar. Asimismo, las autoridades desalentaron la navegación hasta que las condiciones mejoren.

La tormenta llegará a Minnesota

Tras el fin del operativo migratorio más severo que la entidad haya vivido recientemente, los habitantes de Minnesota enfrentarán una tormenta invernal con acumulaciones de nieve de entre 10 y 38 centímetros y ráfagas de viento de hasta 88 kilómetros por hora en zonas del norte, como los condados de Cook, Lake, Carlton y St. Louis.

En zonas altas de los condados de Esmeralda y Nye, así como en las Spring Mountains y Sheep Range, la nieve podría alcanzar los 60 centímetros, y las ráfagas de viento, los 80 kilómetros por hora.

Alertas de incendios en Colorado

Mientras California enfrenta días de lluvias y frío, otras zonas del país se enfrentan a condiciones totalmente opuestas. Temperaturas inusualmente altas, vientos fuertes y ambiente seco desencadenaron una serie de alertas de incendios forestales en el este de Colorado. Se prevé que ráfagas de hasta 96 kilómetros por hora alcancen las llanuras orientales. Regiones de Nuevo México, Texas y Kansas también permanecieron bajo alerta roja ante la posibilidad de que cualquier chispa se propague con rapidez.