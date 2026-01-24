La tormenta invernal histórica ‘Fern’, en imágenes

9 fotosTormenta invernalLa tormenta invernal histórica ‘Fern’, en imágenesEl fenómeno meteorológico histórico combinará fuertes nevadas, y una masa de aire ártico que dejará temperaturas extremas afectando a al menos 34 EstadosEl PaísOklahoma - 24 ene 2026 - 17:25CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa tormenta invernal Fern en Oklahoma, el fenómeno podría paralizar transportes y las autopistas podrían volverse intransitables en distintos tramos, lo que aislará comunidades enteras durante días.Nick Oxford (REUTERS)Las ciudades como Dallas, Oklahoma City, Little Rock, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington D. C., Filadelfia, Nueva York y Boston se encuentran dentro de la zona de mayor impacto. Nick Oxford (REUTERS)Un hombre camina por la nieve en Oklahoma. Las autoridades y los meteorólogos coinciden en que la preparación previa será clave: desde asegurar suministros básicos y medicamentos.Nick Oxford (REUTERS)Vista de la plaza Clara Luper National Sit-In, en Oklahoma.Nick Oxford (REUTERS)Una persona camina por la orilla del lago Michigan, en Chicago, este viernes .Kiichiro Sato (AP)El frío prolongado no solo hará más peligrosa la exposición al aire libre, sino que también dificultará la limpieza de nieve y hielo y aumentará el riesgo de hipotermia y congelación.Kiichiro Sato (AP)El lago Michigan cubierto de hielo, este viernes.Kiichiro Sato (AP)Fuertes vientos levantan nieve en Lowville, Nueva York, el 23 de enero de 2026. Cara Anna (AP)Staten Island vista desde Nueva York. A diferencia de otros eventos invernales, esta tormenta destaca por su extensión geográfica y por la duración de sus impactos.Seth Wenig (AP)