Ir al contenido
_
_
_
_
US
9 fotos
Tormenta invernal

La tormenta invernal histórica ‘Fern’, en imágenes

El fenómeno meteorológico histórico combinará fuertes nevadas, y una masa de aire ártico que dejará temperaturas extremas afectando a al menos 34 Estados

El País
El País
Oklahoma -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_