Una tormenta invernal histórica amenaza a gran parte de Estados Unidos: lo que se espera y por qué preocupa tanto

Un sistema de nieve, hielo y frío extremo podría paralizar durante días a más de 150 millones de personas, con impactos severos en el sur y el este del país

Una tormenta invernal de enorme magnitud se prepara para cruzar Estados Unidos de costa a costa, a partir del viernes. El sistema, descrito por meteorólogos como potencialmente histórico, se extenderá a lo largo de más de 2.000 millas y afectará a más de 30 Estados, desde el suroeste hasta la Costa Este. En su punto máximo, se espera que más de la mitad de la población del país experimente al mismo tiempo nieve, aguanieve o lluvia helada.

El fenómeno combinará fuertes nevadas, acumulaciones significativas de hielo y una masa de aire ártico que dejará temperaturas extremas durante varios días. El resultado, advierten los expertos, podría paralizar transportes, causar cortes de energía prolongados y otros riesgos serios, especialmente en regiones poco acostumbradas a este tipo de clima.

Trayectoria e impacto

El desarrollo de la tormenta comenzará el viernes en el suroeste y las Planicies del Sur, antes de avanzar hacia el valle del Misisipi, el sureste y el Atlántico medio durante el fin de semana. Ciudades como Dallas, Oklahoma City, Little Rock, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington D. C., Filadelfia, Nueva York y Boston se encuentran dentro de la zona de impacto. En muchos de estos lugares, el sistema llegará acompañado de temperaturas tan bajas que la nieve y el hielo no se derretirán durante días.

Uno de los mayores focos de preocupación es el sur del país, donde la combinación de lluvia helada y aire gélido podría provocar tormentas de hielo severas. En Estados como Texas, Arkansas, Luisiana, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, los pronósticos contemplan acumulaciones de hasta medio centímetro de hielo, suficiente para derribar árboles, colapsar líneas eléctricas y hacer intransitables carreteras y calles. En estas zonas, las autoridades temen apagones de larga duración y una respuesta limitada de los servicios de emergencia.

Tormenta de nieve en Nueva York, en febrero de 2024. ANDREW KELLY (REUTERS)

En Texas, el gobernador Greg Abbott ha declarado el estado de emergencia antes de la llegada de la tormenta. La medida activó recursos estatales, incluida la Guardia Nacional y equipos del Departamento de Transporte, para responder a condiciones de viaje peligrosas y posibles fallas en la infraestructura. En el norte del Estado, incluida el área de Dallas-Fort Worth, se ha emitido una Vigilancia de Tormenta Invernal a partir del viernes. Los meteorólogos advierten de un fenómeno de “latigazo meteorológico”, con temperaturas que caerán rápidamente, lo que aumentará el riesgo de tuberías rotas y daños en viviendas.

Más al norte, las nevadas serán más intensas. Desde Nuevo México y el norte de Texas, pasando por Kansas, Oklahoma y el valle de Ohio, hasta el Atlántico medio y Nueva Inglaterra, se prevén fuertes nevadas con acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros (5,9 a 11,8 pulgadas), con totales aún mayores en zonas de los Apalaches. En algunas áreas montañosas podrían acumularse más de 60 centímetros (23,6 pulgadas) de nieve. En el noreste, ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston podrían enfrentar la nevada más importante de la temporada, con condiciones agravadas por temperaturas bajo cero.

El frío será un factor central incluso después de que el sistema principal se desplace hacia el Atlántico. Una irrupción del vórtice polar empujará aire extremadamente frío desde Canadá, lo que dejará a unos 100 millones de personas bajo temperaturas bajo cero hasta comienzos de la próxima semana. En algunas regiones del Medio Oeste y el noreste, los termómetros podrían marcar por debajo de los -28.8 grados Celsius (-20 grados Fahrenheit), con posibilidad de romper récords que datan del siglo XIX. Este frío prolongado no solo hará más peligrosa la exposición al aire libre, sino que también dificultará la limpieza de nieve y hielo y aumentará el riesgo de hipotermia y congelación.

Transporte

Los meteorólogos estiman miles de cancelaciones de vuelos durante el fin de semana, con aeropuertos clave afectados por hielo y nieve persistentes. En tierra, autopistas interestatales como la I-20, I-30, I-35, I-40 y partes de la I-95 podrían volverse intransitables en distintos tramos, lo que asilará comunidades enteras durante días.

A diferencia de otros eventos invernales, esta tormenta destaca por su extensión geográfica y por la duración de sus impactos. La coincidencia entre nieve intensa, hielo significativo y un frío excepcionalmente persistente crea un escenario especialmente complejo para los servicios de emergencia y las empresas de servicios públicos. Las autoridades y los meteorólogos coinciden en que la preparación previa será clave: desde asegurar suministros básicos y medicamentos hasta evitar viajes innecesarios y proteger viviendas e infraestructura.