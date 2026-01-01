Las nuevas leyes que entrarán en vigor en Texas en 2026

Desde nuevas reglas para la inteligencia artificial o la verificación de edad en aplicaciones, hasta la cooperación obligatoria con ICE, estos son los cambios que se aplicarán en todo el Estado

Más de 30 leyes entrarán en vigor en Texas el 1 de enero de 2026, las cuales fueron firmadas por el gobernador republicano Greg Abbott. En conjunto, estas medidas abarcan áreas como impuestos, vivienda, tecnología, seguros, empleo, energía y cooperación con autoridades federales de inmigración, un tema clave dentro del contexto de los ataques de la Administración Trump contra las comunidades migrantes.

A continuación, un resumen de las leyes clave, así como otras disposiciones de menor impacto.

Inmigración y seguridad pública

SB 8: Cooperación obligatoria con ICE

Los alguaciles de los condados que operan cárceles deberán cooperar formalmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a través del programa federal 287(g). Esto permite que agentes locales, tras recibir capacitación, realicen ciertas funciones de control migratorio dentro de las cárceles del condado, como cuestionar a los prisioneros sobre su estatus migratorio.

La ley también crea un programa de subvenciones estatales —de entre 80.000 y 140.000 dólares, según la población del condado— para ayudar a cubrir los costos de implementación. Sus defensores afirman que mejora la seguridad pública, mientras que críticos advierten sobre posibles impactos en la confianza comunitaria y el riesgo de perfilamiento racial.

Vivienda y desalojos

SB 38: Desalojos más rápidos para ocupantes ilegales

Esta ley agiliza los procesos judiciales para desalojar a personas que ocupan propiedades sin derecho legal, comúnmente llamados “squatters”. Simplifica los plazos en los tribunales de justicia y limita la posibilidad de retrasos en los procesos.

Organizaciones de vivienda han expresado preocupación por una posible reducción de protecciones para inquilinos, aunque la ley mantiene requisitos básicos de notificación y el derecho a la apelación.

Algunas secciones ya entraron en vigor en septiembre de 2025; el resto lo hará en enero de 2026.

Tecnología e inteligencia artificial

HB 149: Ley de Gobernanza Responsable de la Inteligencia Artificial

Establece uno de los marcos regulatorios más amplios del país para el uso de sistemas de inteligencia artificial en Texas. La ley prohíbe aplicaciones de IA que fomenten delitos, autolesiones, discriminación ilegal o ciertos usos biométricos, y restringe la “puntuación social” (un sistema de evaluación que utiliza datos personales y de comportamiento para asignar una calificación a los individuos) por parte del gobierno.

También crea un consejo estatal de IA y un programa de pruebas reguladas (“sandbox”) para desarrolladores. La fiscalización queda exclusivamente a cargo del fiscal general del Estado.

SB 2420: Verificación de edad en tiendas de aplicaciones

Conocida como la App Store Accountability Act, exige que las tiendas de aplicaciones verifiquen la edad de los usuarios y obtengan consentimiento parental antes de que menores descarguen aplicaciones o realicen compras dentro de ellas. También impone requisitos de transparencia y protección de datos para desarrolladores.

Aunque está programada para enero, su aplicación se encuentra bloqueada por un juez federal, que señaló posibles violaciones a la Primera Enmienda. El Estado prevé apelar.

Seguros y empleo

HB 2067: Transparencia en seguros

Las aseguradoras deberán explicar por escrito las razones para rechazar, cancelar o no renovar pólizas reguladas. Estas notificaciones podrán enviarse electrónicamente y los datos agregados deberán publicarse por código postal a través del Departamento de Seguros de Texas.

HB 3699: Simplificación de reclamos por desempleo

Modifica la definición de “último empleo” y de “persona para la que trabajó por última vez el solicitante” para agilizar trámites de reclamos de desempleo. Los cambios solo se aplican a solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2026.

Impuestos y finanzas públicas

HB 9: Exención fiscal para inventarios de negocios

Las empresas podrán excluir hasta 125.000 dólares del valor de su inventario y otros bienes tangibles del cálculo del impuesto predial local. Antes, la exención solo aplicaba a inventarios valuados en menos de 2.500 dólares.

La medida fue presentada como un alivio para pequeñas y medianas empresas, aunque la Junta Legislativa de Presupuesto estima que los gobiernos locales podrían perder cientos de millones de dólares en ingresos si no ajustan sus tasas impositivas.

HB 30: Impuestos tras desastres naturales

Autoriza a ciudades y condados —distritos escolares excluidos— a ajustar temporalmente sus tasas impositivas tras una declaración oficial de desastre para cubrir costos como retiro de escombros y servicios de emergencia. La ley también limita cuánto tiempo puede utilizarse esta flexibilidad fiscal para un mismo desastre.

Otras leyes que entran en vigor el 1 de enero de 2026