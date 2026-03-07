Ni Barcelona ni Ahtletic, el partido lo decide Lamine

Lamine Yamal solo necesitó un momento, una jugada única y muy suya, ya muy vista en el goleador de 18 años, para resolver un partido que no parecía tener fin por largo y pesaroso en San Mamés. El extremo se administra en la cancha para suerte del Barça mientras el entrenador rota y reparte los esfuerzos de los demás futbolistas por las exigencias de un calendario que para el martes depara una cita de alto voltaje en Newcastle. El gol de Lamine fue una bendición por el juego de errores cometidos por dos equipos penalizados por la resaca de la Copa. A los azulgranas les costó Dios y ayuda certificar su habitual triunfo sobre los rojiblancos desde la llegada de Flick. El marcador de goles es elocuente: 17 a 1 con el tanto de Lamine, máximo artillero barcelonista con 19.

ATH Athletic 0 Unai Simón, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Adama Boiro, Dani Vivian, Mikel Jauregizar (Eder García, min. 73), Selton Sánchez (Oihan Sancet, min. 45), Alejandro Rego (Mikel Vesga, min. 68), Unai Gómez (Robert Navarro, min. 10), Alex Berenguer y Iñaki Williams (Gorka Guruzeta, min. 68) BCN Barcelona 1 Joan García, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo, Pau Cubarsí, Marc Casadó (Ronald Araujo, min. 77), Marc Bernal (Pedri, min. 45), Dani Olmo (Fermín López, min. 61), Lamine Yamal, Marcus Rashford (Raphinha, min. 61) y Ferran Torres (Robert Lewandowski, min. 61) Goles 0-1 min. 67: Lamine Yamal Arbitro José Luis Munuera Montero

Tarjetas amarillas Alejandro Rego (min. 49), Cubarsí (min. 56), Daniel Vivian (min. 92)

El partido empezó con un tiro de Cancelo al larguero de la portería de su compañero Joan García cuando intentaba sacar un centro de Berenguer. Jugaban los azulgranas con una defensa muy novedosa —Eric, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo—, lesionados los laterales titulares Koundé y Balde, y las llegadas del Athletic se sucedían por la permeabilidad del Barça. No se puede jugar igual de bien que en los últimos partidos, resueltos por goleada contra el Atlético y el Villarreal, cuando los jugadores no son los mismos y los que faltan son tan capitales como Raphinha, Fermín y Pedri, tres individualidades que condicionan el funcionamiento colectivo del Barça. Nadie marca más el timing y el ritmo que Pedri.

Igual de permisivo se mostraba el Athletic, condicionado de salida por la ausencia de titulares como Nico Williams y un poco más tarde por la lesión de Unai Gómez, y poco contundente en defensa, muy concentrado en tirar la línea del fuera de juego para combatir las entradas de los delanteros y volantes azulgranas, especialmente de Ferran y Olmo. La alternativa fue confiar en la profundidad de Rashford y el buen manejo de la pelota de Bernal. La garantía azulgrana quedaba en manos de la Masia y especialmente en la generación 2007: Cubarsí-Bernal-Lamine. A la espera de mejorar la precisión, el Barça se esmeró en una inocua posesión y una discreta presión en la cancha del Athletic.

Los dos semifinalistas eliminados de la Copa acusaban los partidos disputados el martes y miércoles contra el Atlético y la Real. El encuentro tenía poco ritmo, faltaba fluidez en el juego, las pérdidas de balón se sucedían y no había ocasiones ni jugadas que valieran la pena, una vez acabado el gas inicial provocado seguramente por la fuerza que siempre desprende San Mamés. Ningún azulgrana era capaz de desequilibrar ni de generar espacios en el área del Athletic. Ante la falta de intensidad, Flick mandó a calentar a Fermín y a Araujo. Los porteros se anticipaban, Joan García a Selton y Unai a Cancelo, mientras no entraba en juego Lamine.

No se recordaba un fútbol tan insípido del Athletic y el Barça en La Catedral. Únicamente un taconazo de Ferran en un saque de esquina al filo del descanso dio acto de fe de la presencia en ataque del equipo de Flick. Los técnicos intervinieron en la media parte y empezaron a dar entrada a sus mejores jugadores como Pedri y Sancet. El juego azulgrana se localizó en campo del Athletic de la misma manera que se activó el gatillo de Sancet, reducido en dos ocasiones por Joan García, el más seguro hasta entonces del Barça. Abierto el partido, con el Athletic muy mejorado, Flick recurrió a Raphinha, Fermín y Lewandowski. La línea de pase azulgrana se entrecortaba mientras aumentaba la energía del oxigenado equipo de Valverde.

A falta de juego colectivo, apareció la asociación Pedri-Lamine. El tinerfeño protagonizó una larga conducción que acabó con un pase al costado derecho para el extremo, que controló la pelota, la tocó un par de veces mientras se caía Adama y la cruzó con su clásica rosca con la izquierda al palo derecho de Unai Simón. Lamine y Pedri llamaron a la calma con 0-1 al tiempo que Valverde apuraba los cambios para avivar el juego del Athletic.

El Barça reculó de mala manera, incapaz de aguantar el balón, errático y sometido por el vigor del Athletic. Los tiros de los rojiblancos, sin embargo, no cogieron portería para suerte del Barça, cansado y especulativo, nada que ver con su estampa habitual, solo reconocible por el gol de Lamine que le deja con cuatro puntos de ventaja en el liderato de la Liga.