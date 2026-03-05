La presidencia del Barça se reduce al duelo entre Joan Laporta y Víctor Font

Josep Cubells, directivo del FC Barcelona, durante la proclamación de candidaturas a las elecciones del club en el Auditori 1899.

La oposición al expresidente se concentra después de que Marc Ciria se quede a 90 firmas validadas de alcanzar el mínimo requerido

La ruta hacia la presidencia del Barcelona es cosa de dos candidatos: Joan Laporta frente a Víctor Font, justamente los dos últimos rivales en las elecciones de 2021, cuando el abogado catalán volvió a mandar en la entidad azulgrana tras quedarse con el 54,28% de los votos (30.184) por el 29,99% (16.679) de su rival. Tras la validación de firmas ante notario, el club azulgrana anunció este jueves en el Auditori 1899 que ambos aspirantes habían superado el mínimo exigido de 2.337 apoyos, por lo que la Junta Electoral los proclamó oficialmente candidatos para las elecciones del próximo 15 de marzo.

El pasado lunes, Laporta había presentado 8.169 firmas, de las que 7.226 fueron consideradas válidas. Por su parte, Font entregó 5.144 apoyos y 4.440 recibieron el visto bueno tras el proceso de verificación. Marc Ciria queda fuera de la carrera por liderar al Barcelona en los próximos cinco años: solo logró certificar 2.247 de las 2.844. Es decir, se quedó a 90 de pasar el corte.

Si el pasado lunes, tras las primarias, Laporta recibió el aviso de que el camino hacia la reelección no estaba asegurado, ahora, después de la validación de firmas, recibe una nueva advertencia: la oposición ya no está más segregada.

No necesitó Víctor Font presentar una candidatura unificada para derrotar a Laporta. Y eso que lo había intentado. Después de varios intentos, Font no logró pactar con Ciria ni con Vilajoana (1.593 firmas presentadas el lunes) para unir fuerzas contra el expresidente. Ahora se encuentra con un escenario alentador: el voto antiLaporta se podrá concentrar a su favor.

Desde 1978, cuando se celebraron las primeras elecciones por sufragio universal y no solo por compromisarios en el FC Barcelona, solo en tres ocasiones sucedieron unos comicios con solo dos candidaturas: 1989, Josep Lluís Núñez-Sixte Cambra; 1997, Núñez-Fernández; y 2000, Joan Gaspart-Lluís Bassat.

Fue Josep Cubells, secretario de la junta directiva interina que presidirá el club hasta junio, el encargado de comunicar el veredicto del proceso de validación. “Han sido dos jornadas de validación intensas, que se han desarrollado con normalidad y siguiendo los criterios establecidos en los Estatutos del club. Todos los criterios se han aplicado de forma idéntica a todas las precandidaturas”, aseguró.

Cubells explicó además que, durante el proceso, la junta electoral recibió dos solicitudes por parte de la precandidatura encabezada por Marc Ciria. La primera pedía validar las papeletas de apoyo que no estuvieran acompañadas del correspondiente documento de identidad, una petición que fue rechazada. La segunda solicitaba la presencia de un interventor en cada una de las mesas de validación, propuesta que sí fue aceptada.

La situación se tensó posteriormente. Según relató Cubells, el equipo de Ciria trasladó a la junta electoral sus dudas sobre la correcta aplicación de los criterios de verificación. Ante estas objeciones, el proceso de validación de las papeletas se llevó a cabo en presencia del notario Gerard Conesa. De acuerdo con el artículo 46 de los estatutos del club, relativo a las reclamaciones en materia electoral, la precandidatura de Ciria dispone ahora de tres días naturales para presentar alegaciones ante la junta electoral en caso de detectar posibles errores.

Una vez analizadas las reclamaciones, la junta electoral emitirá su resolución. Si el equipo decide continuar con el proceso, podrá recurrir primero ante la Federación Catalana de Fútbol y posteriormente ante el Tribunal Català de l’Esport, antes de acudir, en última instancia, a la justicia ordinaria.

Por ahora, en cualquier caso, la carrera hacia la presidencia del Barcelona es cosa de dos: Laporta contra Font.