Fotografía del líder de la Liga: sin dinero, el Barcelona se refugia en la cantera

Cuando recuperó el poder del Barcelona en 2021, a Joan Laporta no le convencía la idea de que Ronald Koeman permaneciera en el banquillo del Camp Nou. Se lo dijo. Tampoco le fascinaba la opción de Xavi. Y lo comentó públicamente. Sin Johan Cruyff para aconsejarlo, Laporta de entrada descartó la opción de Pirlo, como también su ilusión de apostar por la escuela de entrenadores alemanes quedó aparcada. Una ilusión que se había generado tras leer una entrevista en EL PAÍS a Ralf Rangnick, con el que posteriormente se reunió y que le dejó tres nombres en la cabeza: Tuchel, Nagelsmann y Hansi Flick. Despidió a Koeman por los malos resultados; a Xavi lo alejó del Barça su doble mensaje respecto de la confianza en la plantilla, mientras que Mateu Alemany y Jordi ­Cruyff perdieron poder en el área deportiva para que lo ganara Deco.

Fue justamente Deco el que rubricó la foto del actual Barça, que goza de buena salud desde el punto de vista deportivo, a diez días de las elecciones y pese a haber caído en las semifinales de la Copa. Meses atrás, tras el encargo de Laporta, que no olvidaba la conversación con Rangnick, Deco viajó a Londres a encontrarse con Flick. La conclusión fue que se encontraron con un entrenador con experiencia y que conocía el fútbol europeo. Pero, sobre todo, lo que convenció al área deportiva fue que Flick miraba al futuro como Deco y Bojan. Una diferencia sustancial respecto a Xavi. La idea de la dirección deportiva era proteger a Pedri y a De Jong, sin descartar la continuidad de Lewandowski, de la misma manera que creían que era complicado encontrar en el mercado un extremo mejor que Raphinha.Flick coincidía con el diagnóstico.

La dupla Deco-Flick regó de aire la gestión deportiva de Laporta. Pero, esencialmente, le trajo esperanza. Sin soluciones en la parcela económica —el club continúa sin solucionar el fair play financiero—, el Barça se aferró a La Masia. En los últimos cinco años debutaron 27 canteranos; 14 continúan en la órbita del primer equipo, algunos con Flick, otros cedidos. “Los cedidos siguen siendo patrimonio del club”, defienden desde Sant Joan Despí. No hay mejor ejemplo, por supuesto, que el de Lamine. Y el Barça tiene atada a la perla del fútbol español hasta 2031. Eso sí, con un salario de estrella: 40 millones. También tienen contrato hasta 2031 Eric García, Araujo, Joan García y Fermín, mientras que hasta 2030 están asegurados Pedri, Gavi, Koundé y Olmo. De Jong y Cubarsí estarán ligados al Barça hasta 2029.

“Según Transfermarkt, el valor de los canteranos en el primer equipo es de 560 millones. ¿Hubiéramos podido ir al mercado a fichar por esa cantidad?”, cuestionan desde la dirección deportiva. E insisten: “A veces, el trabajo en las renovaciones es más importante que fichar”. El paternalista Flick tiene a su cargo un grupo de jóvenes que suspiran con conquistar Europa, tras caer en la semifinal de la Champions la temporada pasada. No podrán repetir, sin embargo, el triplete en España. La derrota ante Atlético los borró de la final de la Copa, después de ganar la Supercopa y mientras marchan líderes en la Liga.

Frente al Atlético, en cualquier caso, se abrió un viejo-nuevo problema en el Barça de Flick: las lesiones. Balde y Koundé se unieron a la enfermería. “Hay que mejorar las cosas, hay que hablar con los médicos y con el staff de la preparación física para evitar que en una semana se lesionen tres jugadores”, expuso Flick. El éxito del curso pasado en la gestión física contrasta con la cantidad de lesionados de la presente campaña.

Con la mirada de Flick puesta en la gestión de la enfermería, la dirección deportiva analiza los déficits de la plantilla. El principal, el 9. A Lewandowski se le acaba la gasolina y el contrato (2026), mientras que Ferran convence como revulsivo, pero no como goleador. Queda en la agenda resolver la situación de Ter Stegen: un sueldo demasiado oneroso para cuidar la espalda a Joan García.

Es precisamente Joan García el primero de los pilares del Barcelona que mira al futuro. Le siguen jóvenes de La Masia como Cubarsí, Balde, Bernal, Gavi y Fermín. Está Pedri y, por supuesto, todos quieren la foto con Lamine. Sin cartera, el presente y futuro del Barça se refugia en la cantera.