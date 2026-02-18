Marc Ciria, precandidato a las elecciones del Barcelona, despliega una pancarta con la imagen de Leo Messi: “Ganas de volver a verte”

El movimiento del aspirante a la presidencia del Barça es una referencia directa a la lona que desplegó Joan Laporta durante la campaña electoral de 2021 cerca del Santiago Bernabéu

La campaña electoral para las elecciones del FC Barcelona, que se celebrarán el próximo 15 de marzo, no frena. El precandidato y líder del ‘Moviment 42’, Marc Ciria, ha desplegado este miércoles por la mañana una gran lona con la imagen de Leo Messi en pleno Barcelona, en un edificio en la esquina entre Travessera de Gràcia y Aribau. Una pancarta con la mítica fotografía del argentino sosteniendo y mostrando su camiseta a la grada del Santiago Bernabéu con su número 10. A su lado, un mensaje en catalán: “Ganas de volver a verte”. Una referencia clara y directa a la lona que desplegó Joan Laporta durante la última campaña electoral, desplegada a finales de 2020 cerca del estadio del Real Madrid.

Esta iniciativa se ha promovido al margen del propio Messi o su entorno, quienes han preferido mantenerse al margen completamente de las elecciones. “No ha habido contactos ni reuniones con ningún precandidato”, señalaron personas cercanas al argentino.

Pero Ciria utiliza su imagen para seguir con su campaña. Y no es baladí. Justo Leo Messi, el punto débil de Laporta. Durante la anterior campaña electoral en 2021, aquel mes de marzo, Laporta prometió resolver la situación del 10 con “un asado”. Ganó las elecciones. Pero ese verano, Messi se marchó entre lágrimas después de 20 años vistiendo la camiseta azulgrana: Laporta le comunicó a Jorge Messi que su renovación no sería posible. “Yo hice todo lo posible por quedarme; el club, no lo sé”, aseguró el 10.

El pasado mes de noviembre, el argentino regresó a Barcelona, a las obras del Camp Nou, a espaldas de Laporta, de noche, mientras el barcelonismo observaba el partido ante el Celta en Vigo y las cámaras estaban lejos del estadio. Al día siguiente, por la mañana, con todo el mundo ya despierto, lanzó un mensaje meditado a través de sus redes sociales con fotografías de su encuentro con su anterior casa futbolística: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

Ahora su imagen vuelve al centro del Barcelona, esta vez de la mano de un rival de Laporta, Marc Ciria. El economista, que presenta su programa en su sede electoral este miércoles por la tarde, pidió 10.000 papeletas de cara a pasar el primer corte de la precandidatura —son necesarios 2.337 apoyos antes del 2 de marzo—, y con Laporta, Víctor Font y Xavier Vilajoana como principales opositores. El 5 de marzo se conocerá quién pasa ese primer corte y se anunciarán finalmente las candidaturas para celebrar las elecciones el día 15.