Joan Laporta, en el arranque de la precampaña, apunta a los árbitros: “A la que pueden nos joden”

Joan Laporta empezó a ejercer de precandidato a las elecciones del Barcelona, que se celebran el 15 de marzo, como si continuara siendo el presidente del club azulgrana, convencido de ganar la Liga después de que en Girona departiera con los jugadores y el entrenador Hansi Flick. Muy seguro de sí mismo y siempre carismático, Laporta estrenó su sede electoral con un discurso tan sereno como firme, defensor de su obra y de su “experiencia frente a la inexperiencia” de los demás precandidatos, Víctor Font, Marc Ciria y Xavier Vilajoana. Así se explica que el lema de su campaña haya pasado a ser el de “Defensem el Barça” después de regresar al cargo en 2021 con la bandera de “Estimem el Barça”.

“Nos presentamos para seguir defendiendo al Barça de la misma forma que los últimos años, con la misma determinación, estima y vocación de servicio”, afirmó Laporta. “Hemos tomado decisiones importantes que han salvado al club y lo han devuelto a la primera línea. Ahora se trata de asegurar la estabilidad económica, culminar el Spotify Camp Nou y el Espai Barça y asegurar la grandeza de la institución a fin de conseguir nuevos éxitos deportivos y garantizar que el club siempre sea de sus socios y socias”, prosiguió. “Me siento muy orgulloso del trabajo hecho. Lo que se ha producido no ha sido un milagro, sino que es el fruto del trabajo y de decisiones valientes y audaces”, insistió Laporta.

El expresidente advirtió que defenderá al Barça de “aquellos que lo quieren dominar y someter a 600 km de distancia. Esos que permanentemente hacen campañas de desprestigio institucional; no descansan”, manifestó después de precisar que “hay árbitros que parece que no se enteran”. Insistió en referencia a los poderes fácticos contra los que combatiría el Barça. “Tenemos que tener un equipo muy potente porque si no, a la que pueden nos joden. Tenemos a una plantilla que es un tesoro, un grupo con jugadores que funciona magistralmente dirigido por Flick y muy bien construido por Deco. Pese a la derrota de ayer, creo mucho en este equipo. Estoy convencido de que ganaremos la Liga”, remarcó. “Será una Liga contra todos y contra todo porque no solo a nivel deportivo nos quieren ganar; hay determinados círculos de poder que no congenian con nosotros”. “Las tres últimas finales las hemos ganado al Madrid”, recordó más tarde, “y eso da mucho gusto”.

Raphinha, uno de los capitanes del Barcelona, también miró a los árbitros tras el partido contra el Girona. Los azulgrana protestaron un pisotón sobre Koundé que el colegiado César Soto Grado no consideró punible; tampoco lo interpretó como revisable el VAR. “Tenemos muchas cosas que mejorar, pero no solo nosotros. Es muy complicado cuando las normas son diferentes según vayan a tu favor o en tu contra. Pero si tenemos que jugar contra todos para ganar, no pasa nada… Lo vamos a hacer. Visca el Barça sempre", expuso Raphina. Otro de los precandidatos, Víctor Font, también habló de los árbitros: “El Barça nunca había estado tan desprotegido”

Laporta, en cualquier caso, defendió también la manera de ser del equipo de fútbol femenino, por sus éxitos y “conexión emocional con la grada”, y de las secciones: “Somos un club multideportivo que acumula 48 Copas de Europa”. El expresidente entiende que sus años de experiencia son el mayor aval frente a la inexperiencia de sus competidores en las elecciones: “Los hay que piensan que el Barça tiene que ser una empresa y no una institución que se debe liderar con criterios y códigos que garanticen el equilibrio de las emociones y la gestión, un modelo que nos dará grandeza”.

“No podemos correr el riesgo de volver a dejar al Barça en manos de alguien que nos pueda destrozar el club de nuevo y recaer en la ruina. Lo más difícil ya lo hemos pasado. Ahora vienen unos años apasionantes, y puedo decir que estoy convencido de que vamos a vivir una de las etapas más gloriosas de la historia del club”, cerró Laporta, favorito en unos comicios en los que los precandidatos deberán conseguir 2.337 firmas antes del 2 de marzo para ser proclamados aspirantes a la presidencia del Barcelona.