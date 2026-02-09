El Barça abre la campaña con la dimisión de Laporta

Las elecciones se celebrarán el 15 de marzo y Yuste, amigo del expresidente, gobernará el club hasta el 1 de julio

El Barcelona inició ayer el proceso electoral para nombrar a su próximo presidente. La convocatoria, aprobada por la Junta Directiva tras la dimisión de Joan Laporta, abre un calendario que se prolongará durante algo más de un mes y que culminará el 15 de marzo, cuando el equipo de Hansi Flick se enfrente al Sevilla en el Camp Nou. Además de Barcelona, el club habilitará cuatro puntos adicionales de votación en Girona, Lleida, Tarragona y el Principado de Andorra. No se contempla el voto por correo.

Más información El Barça hace oficial su salida de la Superliga

Tras la renuncia de Laporta, tal como establecen los estatutos, el vicepresidente primero, Rafa Yuste, asumirá la presidencia interina del club hasta el próximo 1 de julio.

Yuste es un estrecho colaborador y amigo personal de Laporta desde su etapa en el colegio de los Maristas. La relación entre Yuste y Laporta, en cualquier caso, trasciende el ámbito estrictamente deportivo. Socio fundador de AQIPA Iberia, filial de la multinacional austríaca AQIPA GMBH dedicada a la electrónica de consumo, Yuste ha desarrollado también una carrera como consultor especializado en comercio internacional y ha participado junto a Laporta en distintos proyectos empresariales. Se une su vinculación al desaparecido Reus Deportiu a través de la sociedad Core Store SL, compartida con el expresidente azulgrana, el exdirector general del Barça Joan Oliver y el exvicepresidente económico Xavier Sala i Martín, una mercantil que actualmente se encuentra bajo investigación tanto de la Agencia Tributaria como de un juzgado de Instrucción de Barcelona por una presunta estafa.

Las elecciones del 15 de marzo serán las decimoquintas a la presidencia del Barcelona desde 1953, cuando se celebraron los primeros comicios —entonces restringidos a socios varones—, y las novenas con sufragio universal en la historia del club.

Laporta concurrirá a estos comicios en busca de su tercer mandato al frente del Barça, en una carrera en la que también figuran como precandidatos Víctor Font, ya presente en las elecciones de 2021; Xavi Vilajoana, exdirectivo durante la etapa de Josep Maria Bartomeu; y Marc Ciria.