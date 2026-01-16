Laporta niega su implicación en una denuncia de estafa por una inversión fallida

Una mujer se querelló contra el presidente del Barcelona y tres personas de su entorno por una operación de 2016 en una empresa de la que el presidente del Barcelona era socio

Joan Laporta ha acudido este viernes a la Ciutat de la Justícia para declarar en calidad de investigado por la presunta estafa de la que fue víctima una mujer que invirtió 120.000 euros en 2016, cuando prestó e invirtió dinero en un proyecto empresarial que apostaba por el ascenso de categoría del equipo de futbol Club Deportiu Reus y la creación de una red de academias de fútbol en China. El actual presidente del FC Barcelona ha rechazado, a la salida, atender a los periodistas y apenas ha señalado sobre la declaración: “Ha ido muy bien”. El abogado de Laporta, Jordi Pujante, sí ha explicado que en la declaración el mandatario azulgrana se ha desmarcado de la gestión de las dos sociedades implicadas en el caso, Core Store (de la que es accionista directo y fue administrador hasta 2019) y CSSB. Ha afirmado que no conocía a la denunciante y que no se implicó como gancho para comercializar el producto financiero, tal y como afirma la denunciante.

En el mismo caso también están imputados Rafa Yuste, hombre de confianza de Laporta y vicepresidente del club; el exdirector de TV3 y expresidente del Reus Deportiu, Joan Oliver —que también está citado a declarar este viernes—, y el economista Xavier Sala i Martín. Los cuatro son accionistas de las sociedades implicadas en el caso.

La investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona intenta averiguar los hechos, centrados en la oferta de inversión que efectuó una agente de banca privada asegurando altas rentabilidades. Una de las ofertas trataba un préstamo en Core Store y aseguraba una rentabilidad del 6%. Los recursos invertidos tenían que ir destinados a la ejecución de un plan estratégico para lograr el ascenso del Reus Deportiu. La segunda se centraba en invertir en la sociedad CSSB Limited, propiedad de Core Store, a través de la compra de acciones. Su consejero delegado era Oliver y su objeto social era crear una red de academias para futbolistas en China. Laporta ha señalado en su declaración que se adquirió un club en China, que sigue siendo propiedad de la compañía.

La denunciante se sumó al primer proyecto mediante un crédito participativo de 50.000 euros a cinco años y la inversión de otros 54.000 euros a través de suscripción de acciones. Su defensa considera que la información sobre la sociedad fue omitida. Sin resultados, en 2023 se renovó el contrato de préstamo tras no conseguir los intereses pactados y un año después se le abonó solo parte del dinero.

En su declaración, Laporta ha asegurado que se ha intentado devolver el dinero del crédito a la afectada, que ya ha recibido un 75% del crédito e intereses. Fuentes de la acusación han admitido haber recuperado 35.000 euros del crédito, pero aseguran que quieren conocer cuál fue el camino del dinero total invertido.

La querella recoge que “la captación de capital se apoyó en la reputación y el prestigio de los partícipes, quienes se presentaron como garantes del proyecto, ofreciendo así una apariencia de solvencia empresarial que no se correspondía con la realidad”. En un principio, el tribunal desestimó abrir diligencias, pero la Audiencia de Barcelona consideró abrirlas al constatar una posible “incorrecta gestión” y “existen indicios de la comisión de hechos con trascendencia delictiva”. Tres tribunales de Barcelona más investigan o lo han hecho en el pasado los mismos hechos, denunciados por otros inversores. En un caso, la cantidad estafada superó los cuatro millones de euros. Como este viernes, entonces Laporta se desmarcó de la gestión de la emrpesa.