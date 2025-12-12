Laporta declara por el ‘caso Negreira’ y dice que recibió hasta 600 informes sobre árbitros, pero Valverde y Luis Enrique niegan haberlos usado

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, volvió ayer a justificar los pagos realizados durante su primer mandato al frente del club azulgrana, entre 2003 y 2010, a quien entonces era el vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, José María Enríquez Negreira. Esta vez lo hizo en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que investiga el pago de 7,3 millones de euros de la entidad al número dos de los árbitros españoles y a su hijo, Javier Enríquez, entre 2011 y 2018, para saber si esas transferencias eran una vía para influir en los arbitrajes al primer equipo. Laporta rechazó ese argumento, dijo que los pagos estaban justificados por los informes entregados al club y que, en todo caso, el primer equipo del Barça no necesitaba ayudas externas para imponerse en el terreno de juego porque era “un ejemplo en el mundo” por su fútbol.

Laporta declaró en solitario, sin compañía de abogado, porque acudió al juzgado en calidad de testigo, después de que el juez instructor inicial del caso ­—ahora jubilado— lo sacara de la lista de investigados porque su participación ha prescrito. Siguen como imputados el propio club y los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. El actual mandatario barcelonista respondió a las preguntas durante una hora, en la que defendió el pago de los informes, que había heredado de la junta anterior, porque así lo recomendaba la dirección deportiva del club.

El grueso de su declaración coincidió con la explicación que ofreció en una rueda de prensa en 2023, dos meses después de que saltara a la luz la investigación judicial. Laporta explicó que se habían entregado a la causa judicial unos 600 informes que se habían hallado en el club (cada cinco o seis años se iba destruyendo documentación) y que habían entregado los Negreira. Y que si no cesó el encargo de los trabajos fue porque así lo aconsejaba la dirección deportiva, que avalaba su contenido: una descripción de los colegiados que debían arbitrar al Barça en los siguientes partidos y su forma de actuar sobre el campo.

Laporta remarcó que los informes eran una herencia de directivas anteriores y que él nunca conoció ni al número dos de los árbitros ni a su hijo, si bien sí tenía buenas referencias de ellos y de los trabajos que realizaban. Asimismo, explicó ante la jueza que la baja cuantía de lo pagado a sus autores hacía innecesario que el encargo tuviera que pasar por la junta directiva del club. Y subrayó que el primer equipo nunca se benefició de ningún arbitraje, ventaja que, según explican fuentes presentes durante su declaración, dijo que el primer equipo no necesitaba porque era un referente mundial.

Antes que Laporta declaró Ernesto Valverde, quien entrenó al primer equipo del Barça entre 2017 y 2020 (los pagos cesaron por mandato de Bartomeu en 2018). El ahora técnico del Athletic de Bilbao aseguró que esos informes son habituales y que su club actual también los elabora, pero que en su época en el Barcelona no supo de su existencia y que, de hecho, le daba lo mismo, porque nunca los ha utilizado como técnico. Luis Enrique, que como Valverde declaró en calidad de testigo por videoconferencia, también negó conocer los informes sobre árbitros para los que supuestamente se contrató a Negreira y su hijo. Este último, cuando pasó por el juzgado a declarar, señaló que no sabía que su padre también cobraba del club por asesoramiento.

La declaración del actual presidente azulgrana fue muy similar a la que en septiembre pasado ofrecieron sus sucesores en el cargo, al menos en la tesis: el equipo de fútbol estaba inmerso en una muy buena racha de juego y de resultados que deparó victorias no solo en la Liga española, sino en la Champions League, y que situó el juego del Barça en un modelo a imitar en el mundo.

Tanto Rosell como Bartomeu declararon como imputados el pasado septiembre y descartaron asimismo que los pagos al número dos de los árbitros en aquella época influyeran en los éxitos logrados por el Barcelona en aquella época. Los exdirectivos sacaron pecho de haber podido contar todos esos años con el futbolista argentino Leo Messi y otros jugadores en el primer equipo como único argumento de los éxitos conseguidos durante sus mandatos, entre 2010 y 2014 el primero, y entre 2014 y 2020 el segundo. En todo caso, sus declaraciones se centraron en los informes que realizaba Javier Enríquez, el hijo de Negreira, pero no en el motivo de los pagos efectuados a su padre, que siguen siendo un interrogante en la causa. En la declaración de Laporta de ayer no hubo distinción entre los pagos a uno o a otro.

El próximo paso por los juzgados del caso Negreira se producirá el próximo mes, con la presencia de la vicepresidenta del Barcelona Elena Fort. En febrero declarará Joan Gaspart, expresidente del club.

La declaración este viernes de Laporta, junto a los entrenadores del equipo entre 2014 y 2020, llega semanas después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, endureciera su discurso contra el Barcelona durante la asamblea general del club. “No es normal que el FC Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros ocho millones de euros al menos durante 17 años”, denunció para sacar a relucir después unas estadísticas sobre expulsiones en las que el Madrid salía malparado y, en cambio, el Barcelona salía beneficiado con mucha diferencia.