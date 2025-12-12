La Sociedad Española de Ornitología contradice a la Comunidad de Madrid y afirma que el foco de gripe aviar no llegó de fuera

La Consejería de Medio Ambiente considera que el brote surgió en aves migratorias llegadas del norte de Europa mientras que para los expertos las cigüeñas “llevan en nuestras latitudes varios meses”

Días después de que se desatara un nuevo brote de gripe aviar en la Comunidad de Madrid, el número 14 desde que se detectó el primero del año en septiembre, aún no está claro cuál fue su origen. Mientras el Gobierno regional sostiene que tiene que ver con aves migratorias que vienen de otras partes de Europa ya infectadas con el virus, la Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife , rebate esa tesis porque cree que el origen del foco apunta a “nuevos contagios a partir de aves enfermas que hayan pasado inadvertidas a la observación humana”.

Según la consejería, muchas de las aves “llegan con el virus de la gripe aviar, por lo que se producen fallecimientos en los diferentes municipios donde recalan”. También ha señalado que hay 26 países de Europa afectados por brotes similares. En un comunicado publicado por SEO/BirdLife, los expertos argumentan su negativa, señalando que las cigüeñas “llevan en nuestras latitudes varios meses, por lo que no hay ningún indicio de que hayan venido portando el virus”. Por ello, apuntan a que lo “más probable es que se trate de nuevos contagios a partir de aves enfermas que hayan pasado inadvertidas a la observación humana”.

“Hay que recordar que la mayor parte de las especies migratorias ya llegaron a España hace varias semanas y que Madrid tiene una importante población nidificante de cigüeñas, muchas de las cuales se mantienen en la región durante todo el año”, han añadido desde SEO/BirdLife. Además, han recordado que hace más de seis semanas que no se registraba ningún caso de gripe aviar en granjas , mientras que entre aves silvestres hubo un episodio importante, de más de 40 cigüeñas que dieron positivo para el subtipo H5N1 de la gripe aviar, altamente patogénico, en las graveras de Albarreal, en la provincia de Toledo.

Desde que en zonas del término municipal de Getafe y en otros puntos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid se han encontrado más de 450 cadáveres de cigüeñas, la Comunidad de Madrid ha mantenido una posición que la propia SEO/BirdLife, ornitólogos, los bomberos que se encargaron de la retirada de los cadáveres y varios sindicatos han calificado de “poco transparente”.

Cientos de cigüeñas muertas en el río Manzanares.

En alguna de las zonas de los brotes, según fuentes consultadas por EL PAÍS, se comenzaron a rescatar cadáveres de cigüeñas desde el 30 de noviembre, pero no fue hasta al menos cuatro días después que la Comunidad de Madrid –que ya había sido informada- se encargó de la situación.

Trabajadores de las localidades afectadas, bomberos y agentes forestales fueron los primeros en advertir la dimensión “dantesca” del brote, como han comentado a este diario, con cientos de aves muertas flotando en las aguas del Manzanares. “Había cigüeñas amontonadas mientras los ciclistas y las familias paseaban”, cuenta un trabajador cercano a uno de los focos que prefiere no revelar su nombre. La Consejería de Medio Ambiente sostuvo durante los primeros días que se trataba de “un brote de influenza aviar de baja patogenicidad, lo que no obliga a informar al ministerio”, por lo que los protocolos que se aplicaron no fueron los adecuados en primera instancia.

Los análisis de las muestras de cadáveres encontrados en Getafe que realizó el Laboratorio Central de Veterinaria, sin embargo, confirmaron este jueves que se trataba de gripe aviar de alta patogenicidad. Las pruebas también apuntaron a que la enfermedad afectaba a las aves que llegaron a España desde el norte de Europa en busca de temperaturas más cálidas. Algunas de las primeras cigüeñas recogidas portaban anillas con identificación europea.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha insistido este viernes en que la situación “es preocupante” en toda Europa y alude a la migración de aves en esta época del año ayuda a que la gripe aviar se mueva entre diferentes regiones y países. Novillo ha anotado, además, una posible bajada de la mortalidad de la gripe aviar porque en las últimas horas en los municipios afectados se han registrado menos aves fallecidas y que, en todo caso, la Comunidad cuenta con “los equipos suficientes” para hacerse cargo del brote.

Los sindicatos UGT, CSIF y CC OO del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han mostrado su preocupación ante la gestión que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid. “La situación, por su magnitud, relevancia ecológica y posible impacto sanitario, exigía desde el primer momento una actuación rápida, coordinada y rigurosa por parte de la administración”, han señalado en un comunicado, en el que también critican que no se hayan proporcionado los medios y refuerzos necesarios para retirar los cadáveres de forma segura.