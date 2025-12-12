Madrid, la región con mayor segregación escolar de España y una de las más altas de Europa

La educación concertada y privada concentra casi la mitad del alumnado en esta autonomía, mientras la pública cae al 54%, frente al 67% de la media nacional, según un informe de Comisiones Obreras

La Comunidad de Madrid es la región con mayor discriminación educativa de España y una de las más altas de Europa, así lo recoge el informe Segregación Escolar, un problema de justicia social sin resolver: análisis y propuestas, presentado por el sindicato Comisiones Obreras. La educación concertada y privada concentra casi la mitad del alumnado en esta autonomía, mientras la escolarización en centros públicos cae al 54%, frente al 67% de la media nacional, según datos del curso 2022-2023. En España, el 24,79% del alumnado recurre a la concertada y el 8,26% a la privada.

El informe pone el foco en la expansión descontrolada del negocio en la educación en la Comunidad de Madrid y en la reducción “alarmante” del número de estudiantes en centros públicos. También en la cesión de suelo por parte de la Administración a empresas para la construcción de centros privados, una práctica que comenzó en esta autonomía con el gobierno de Esperanza Aguirre y que continúa en la actualidad pese a los planteamientos en sentido contrario recogidos en la LOMLOE.

Los últimos datos disponibles, referidos a 2022, y para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, indican que la segregación escolar promedio para el conjunto del Estado español es de 0,36, algo inferior para los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos que para los más favorecidos. Estas cifras ocultan una gran variabilidad en los datos de las diferentes comunidades y ciudades autónomas. Así, para el alumnado más desfavorecido (el 25% de los estudiantes con familias de menos recursos), la Comunidad de Madrid con un índice de 0,42 es con gran diferencia la región con una mayor segregación de España. Le siguen la Ciudad Autónoma de Melilla, Cataluña y Asturias.

Las cifras muestran que esa gran dispersión encontrada entre las diferentes comunidades y ciudades autónomas hace que algunas se encuentren entre las menos segregadas de Europa y otras, especialmente la Comunidad de Madrid, entre las que más. España en su conjunto se sitúa en una posición media-baja entre los países de Europa, por debajo de Francia o Italia, aunque no de Portugal. Sin embargo, la Comunidad de Madrid se coloca en la parte más alta del listado, por detrás de algunos países del Este de Europa, tales como Hungría, Rumanía, Eslovaquia o Bulgaria, que encabezan el ranking, pero con una segregación mucho mayor que Francia, Italia, Portugal o Reino Unido.

Comisiones Obreras critica las políticas educativas de escolarización en la Comunidad de Madrid, que introducen lógicas propias del mercado como la competencia, la elección, la oferta o la demanda, dentro de un sistema que sigue siendo público. Las familias de bajo nivel socioeconómico priman la cercanía, mientras que las de clase media y alta pueden desplazarse.

En los sistemas de zonificación escolar, basados en dividir una ciudad o territorio en zonas o áreas educativas, y asignar a cada familia un centro de referencia según su domicilio, es más complejo moverse del colegio asignado. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ofrece una única área escolar para cada municipio, incluida la propia capital, o con situaciones de zonificación muy reducida, acercándose al centro, según recoge el informe de Comisiones Obreras.

La zona única, lejos de propiciar el principio de elección de centros educativos sostenidos con fondos públicos para las familias, en el caso de municipios muy grandes como muchos de la Comunidad de Madrid, dificulta la elección de centro escolar a los hogares con menos recursos, a juicio del sindicato, que recuerda que esta autonomía es también la que más centros universitarios religiosos y privados tiene de España, “y en los próximos años se abrirán otros cuatro, según el Ejecutivo popular madrileño”.

El sistema concertado acoge a muchos menos alumnos inmigrantes, desfavorecidos o con necesidades educativas. El monto total de sus cuotas en España oscila entre 950 y 1.200 millones de euros para las etapas de 3 a 16 años. Las tres comunidades autónomas que concentran el 70% de las mismas son Cataluña, Madrid y el País Vasco, siendo a su vez las que tienen mayor alumnado matriculado en esta red de enseñanza y las de más renta. Son datos que el informe del sindicato recoge extraídos del estudio de 2024 El coste del acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas, de Xavier Bonal, Ángel Martínez y Lucas Gortázar.

Comisiones Obreras lamenta que ninguno de los planes analizados proponga con seriedad acabar con las tasas económicas de los centros concertados, dada su financiación pública. Según un estudio publicado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, el 87% cobra tasas mensuales, siendo de 129,10 euros la cuota promedio de la Comunidad de Madrid.

“Tengamos en cuenta que los centros privados concertados son, tras la segregación residencial, la mayor fuente de discriminación por origen socioeconómico en España y muy superior a la de los países de su entorno, explicando, de promedio, el 19,2% de la segregación escolar y llegando al 32,8% en la Comunidad de Madrid”, reporta Comisiones Obreras.