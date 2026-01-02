Ir al contenido
España
sucesos

La policía de Indonesia investiga si hubo negligencia en naufragio de barco con españoles

Un informe inicial apuntó a un posible fallo de motor que dejó el barco a la merced de las olas

EFE
Labuan Bajo (Indonesia) -
La policía de Indonesia ha abierto una investigación para determinar si se incurrió en algún delito en el naufragio el viernes de la semana pasada de un barco turístico con seis españoles a bordo, una de las cuales murió mientras tres continúan desaparecidos tras ocho días de búsqueda.

La investigación comenzó el miércoles y corre a cargo de la comisaría de Manggarai Oriental, en la turística ciudad de Labuan Bajo ―puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo― y desde donde se coordina parte del operativo de búsqueda. “Los investigadores interrogarán a los testigos, a la tripulación del barco y al operador, y realizarán una investigación exhaustiva sobre la navegabilidad del barco y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad marítima”, apunta un comunicado de la policía, que busca determinar si se cometió alguna “negligencia”.

-La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar , tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas. De los 11 pasajeros que viajaban en el barco en el momento del accidente, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española. Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace tres días. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Un informe inicial apuntó a un posible fallo de motor que dejó el barco a la merced de las olas. Las autoridades del puerto aseguraron que el barco zozobró tras el súbito envite de tres grandes olas, de hasta 2,5 metros sobre el nivel del mar, debido a un “fenómeno poco común” mientras navegaba por un estrecho con fuertes corrientes submarinas.

“La Policía Nacional de Indonesia se compromete a gestionar cada accidente marítimo con profesionalidad, transparencia y responsabilidad. La investigación se lleva a cabo para esclarecer objetivamente los hechos y determinar si hubo negligencia o conducta delictiva en este incidente”, apuntó en el comunicado Henry Novika Chandra, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Entre 2024 y finales de 2025, se registraron al menos 15 accidentes de embarcaciones turísticas en la región. La mayoría en las aguas de las islas de Padar, Komodo y Rinca (que componen el Parque Nacional de Komodo), “debido al mal tiempo o a problemas técnicos de las embarcaciones”, apuntan los oficiales. La Policía instó a todos los operadores turísticos a priorizar “siempre” la seguridad en la navegación y cumplir los estándares de seguridad, así como conocer los partes meteorológicos de la zona donde vayan a navegar

Las familias de los tres desaparecidos españoles en Indonesia dicen que la búsqueda se prolongará entre tres y seis días

F. B. | Valencia

Desaparecidos cuatro españoles de una misma familia de Valencia en un naufragio en Indonesia

Ferran Bono | Valencia

