Desaparecidos cuatro miembros de una familia española en un naufragio en Indonesia
Otros dos turistas españoles que viajaban en el mismo barco han sido rescatados
Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de Bali. Otros dos españoles pudieron ser rescatados de la embarcación, en la que viajaban once personas, y se encuentran bien.
Fuentes de Exteriores han confirmado a EL PAÍS que las autoridades de Indonesia han confirmado a España la desaparición de los cuatro miembros de la familia, tras sufrir un naufragio y que los equipos de rescate siguen en buscándoles. “El Consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a otras dos personas del grupo que están ya fuera de peligro, desplazando personal a Labuan Bajo, y en contacto con las familias de los afectados”, añaden dichas fuentes, que explican que las labores de rescate “podrían extenderse hasta 3 ó 4 días”.
El servicio de emergencia indonesio SAR ha explicado en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.
Al parecer, las malas condiciones del mar, con fuerte oleaje, provocaron el naufragio de la embarcación. “Esto complicó nuestra tarea en la búsqueda inicial”, ha declarado a la agencia indonesia el director de la autoridad portuaria del destino turístico de Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto.
La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 del viernes (14.30 hora peninsular española) al sufrir una avería en el motor, según las informaciones preliminares.
