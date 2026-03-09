Luis Brossier, director de Citi en México: “Habrá bastante actividad en el mercado de capital y nosotros estaremos ahí”

Tras la separación de Banamex, el banco busca consolidarse como un aliado corporativo y pieza clave en las obras de infraestructura del Plan México

La salida definitiva de Citigroup del negocio de banca minorista en México en 2024 cerró un capítulo de más de dos décadas con Banamex. El movimiento forma parte de una nueva hoja de ruta para el conglomerado estadounidense orientado, ahora, en los grandes clientes corporativos. A un año de la escisión, el director general de Citi México, Luis Brossier (Ciudad de México, 47 años), desgrana los objetivos y oportunidades en esta nueva etapa. El desafío no es menor dados los conflictos geopolíticos internacionales, la próxima revisión del acuerdo comercial de Norteamérica, el TMEC, y una una economía interna que apenas creció 0,8% en 2025. Sin embargo, el banquero —con más de 25 años de experiencia entre banca corporativa y de inversión— confía en que este año Citi se consolidará en su faceta de ser un socio estratégico de los grandes proyectos de infraestructura públicos y privados.

Pregunta. ¿Cómo fue el desempeño de Citi México en este primer año ya como un banco corporativo?

Respuesta. Empezamos muy entusiasmados, el primer año de operaciones fue un año récord para Citi en México con 1.500 millones de dólares de ingresos, 47% de margen de eficiencia, estamos cubriendo 2.500 grupos de clientes y estos números nos dejan como la quinta franquicia de Citi en el mundo. Citi está en 94 países, está Estados Unidos, Reino Unido, Japón, India, México y Brasil, le ganamos a Brasil, la verdad es que estamos ahí.

P. ¿Cuál es su estrategia distintiva en esta nueva etapa de Citi, enfocada solo en la banca corporativa?

R. La realidad es que la banca corporativa se vino con nosotros. Es un tema de mercado objetivo. Banamex tiene más banca de consumo para personas físicas, que igual ya van a hacer su banca corporativa. Banamex tiene tarjetas de crédito, sucursales, banca hipotecaria, productos para personas físicas y empresas que utilizan mucho la red de la banca de consumo y, obviamente, también harán sus planes para cubrir corporativos. Citi tiene esa oferta para corporativos, pero tiene un enfoque mucho más global, más de la mitad de nuestro negocio en corporativo viene de transnacionales, entonces, es muy relevante para la operación de los clientes de Citi en el mundo, la operación en México.

P. ¿Esto obedece a nuestra cercanía con EE UU, el principal mercado del mundo?

R. Tiene que ver con que Citi opera en muchos países de manera local y que como cubrimos a los clientes lo hacemos de forma muy coordinada. A mí me buscan para abrir operaciones en Rumanía y nosotros tenemos un equipo en Rumanía, tenemos un banco en Rumanía y, en general, les ofrecemos los mismos productos que usamos en México. Nosotros estamos completamente integrados, esa es la gran diferencia. En la otra mitad del negocio está el gobierno, las instituciones financieras, los corporativos locales e infraestructura. Además de Ciudad de México tenemos oficinas en Guadalajara y Monterrey.

Luis Brossier en Ciudad de México, el 5 de marzo. Aggi Garduño

P. Con esta base, ¿cuál es su siguiente objetivo?

R. Por la parte que traíamos de Citi y luego con la parte de Banamex, nosotros nacimos con muchísima escala y ya tenemos mucha penetración con clientes corporativos. La ventaja de la separación es que nos dio mucha visibilidad con nuestros clientes, estuvimos muy cerca de ellos y eso nos ayudó a que prácticamente ningún cliente nos dejara en este proceso. El año pasado fue récord porque no perdimos clientes y, además, crecimos, crecimos un 9%, respecto a 2024.

P. ¿Cuál fue el mayor desafío para Citi México en el proceso de separación?

R. Lo complicado fue que había parte de productos como banca corporativa que ofrecíamos que tenía que ver con la banca de consumo, entonces ahí sí hubo una cierta separación en algunos de los productos.

P. ¿Cuál fue la apreciación de la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, sobre esta operación?

R. Jane [Fraser] está muy orgullosa de que se dio un proyecto que es complicadísimo y de gran escala. Creo que hay pocas separaciones de bancos de esta magnitud en el mundo. Está contenta con el hito de que cumplimos algo que era clave para su estrategia y, además, tuvimos un año récord. Eso es doblemente satisfactorio y comprueba que la estrategia de que los dos bancos se dediquen a lo que son buenos está funcionando. Tenemos mucha escala para el negocio corporativo, somos los más grandes, por mucho, conocemos a nuestros clientes y ahora vamos a estar muy enfocados en crecer con ellos, en mejorar el servicio, la tecnología, en ese respecto, quedas más enfocado, más ágil y con una superescala.

P. ¿Cuál será su hoja de ruta para consolidar su posición en 2026?

R. Crecer con los clientes actuales. La mitad de nuestros clientes son de México que quieren crecer globalmente. Tenemos una estrategia importante en banca inversión, queremos ser más un socio estratégico, si nuestros clientes necesitan levantar capital, si quieren crecer fuera de México, si quieren desinvertir. En la parte de banca inversión va a haber mucho foco.

Va a haber, también, mucho foco en instituciones financieras, antes éramos un competidor para toda la banca, ahora, los bancos van a ser clientes nuestros. Citi en el mundo es un banco de bancos. Si un banco quiere salir a bolsa, si un banco quiere comprar otro banco, servicios transaccionales, fondeo, derivados, en emisiones de bonos vamos a estar ahí. Están bajando las tasas, hay mucha liquidez, creo que va a haber bastante actividad en el mercado de capital y Citi va a estar ahí y si es un banco, también ya lo vamos a hacer, esa es la diferencia.

P. ¿Cómo ven las oportunidades con los proyectos de inversión en México?

R. En el Plan México viene un pedazo grande de infraestructura. Citi es muy activo en infraestructura. Estamos haciendo la asesoría con Cox para la adquisición de las plantas de energía que eran de Iberdrola, con CFE emitimos un bono de 1.000 millones de dólares para invertir en transmisión. Con Pemex estuvimos el año pasado en sus notas precapitalizadas. También participamos con el Gobierno en la reciente emisión de euros, hemos estado bastante activos.

P. ¿Cómo puede sostenerse este crecimiento del 9%, pese a que la economía del país creció menos de 1% el año pasado?

R. Participamos mucho en el negocio global, la parte internacional es la que favorece a Citi, nosotros crecimos porque hubo más actividad internacional. Idealmente también si hay más inversión en infraestructura, ahí también participamos.

P. Ahora que el TMEC será sometido a revisión¿ven nubarrones en el horizonte?

R. Somos muy optimistas, hay mucha integración en Norteamérica. El acuerdo comercial cambió en 2020 y fue muy positivo, creemos que esta vez va a haber cambios, algunas industrias quizás se favorezcan, otras no, pero la integración de Norteamérica va a seguir creciendo. Va a haber una revisión del TMEC, va a haber turbulencia, se van a revisar algunos puntos y se va a llegar a un acuerdo.

Otro escenario es que no lleguemos a un acuerdo completo y que el tratado se revise cada año, eso no me encanta porque sí va a quedar algo de incertidumbre, pero al menos yo creo que muchas empresas están esperando algún tipo de resolución para tomar sus decisiones de inversión, ahorita el tema es que sí estás viendo una pausa en la inversión. Pero nosotros vislumbramos que sí va a haber en la segunda mitad del año una recuperación en el comercio y estamos viendo que el Gobierno está trabajando en ciertos temas a través del Plan México. Sí vemos apetito, sí vemos interés en las inversiones mixtas.

Luis Brossier director general de Citi México, en Ciudad de México. Aggi Garduño

P. A semanas del operativo en el que cayó Nemesio Oserguera, El Mencho, ¿la inseguridad sigue siendo un factor preocupante para sus clientes?

R. Las noticias de ese fin de semana fueron preocupantes, pero, por otro lado, los clientes lo ven como un paso en la dirección correcta. Para nosotros, como banco, los temas son el tratado de libre comercio, infraestructura. La seguridad, sí es un tema, pero no es algo que hoy esté deteniendo la inversión.

P. En política monetaria, ¿prevé que siga el recorte de la tasa de interés del Banco de México?

R. Nosotros traíamos originalmente que iba a bajar la tasa otros 50 puntos base. El tema es que ahora hay que ver qué pasa con estos shocks globales, [la ofensiva en Irán] porque el impacto en el petróleo puede generar algo de inflación. Siempre preocupa, siempre preocupa porque se mueven las variables con las que operas. Como banco, nosotros ayudamos a los clientes a navegar la volatilidad.

P. ¿Prevé más volatilidad para 2026, derivado a todos estos conflictos?

R. Sí, yo creo que la volatilidad es algo que está para quedarse. Ha habido tanta volatilidad que los clientes ya están digiriendo la volatilidad. Hay volatilidad, pero hay que seguir haciendo proyectos, hay que seguir creciendo, y ahí es donde Citi entra muy bien porque podemos manejar volatilidades del tipo de cambio, de materias primas, con financiamiento.

P. ¿Cómo califica la interlocución del actual Gobierno con la banca?

R. Estuvimos en Palacio Nacional con la Asociación de Bancos de México platicando de los proyectos del Plan México. Vi mucha apertura para platicar los temas que están en la mesa, atender la inversión en infraestructura es clave para nosotros y vemos que se están moviendo las cosas, fue muy productivo, un muy buen diálogo.

P. ¿Cuál es su meta de crecimiento para este año?

R. No damos indicaciones de crecimiento, sin embargo, fue un muy buen año 2025, yo creo que crecer sobre esa base ya es un tema importante. Estamos viendo más actividad de nuestros clientes que el año pasado, eso sin duda.

P. ¿Cuáles serán los pilares de su banca corporativa en esta nueva etapa?

R. Globalidad, escala y mucho foco. Vamos a estar mucho más enfocados en lo que hacíamos bien y, además, muy alineada a lo que hace Citi globalmente. Empezamos con un banco con mucha escala que hizo un año récord, Jane [Fraser] dijo este año que había que subir la barra, entonces, vamos a tener que hacer las cosas muy bien y diferentes para llegar a esta barra. El desafío es grande.