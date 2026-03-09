Muere un hombre al caer desde el tejado de una empresa de Sant Fruitós de Bages

Un hombre de 56 años ha muerto este lunes al caer desde el tejado de una empresa en la que estaba trabajando en Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Según han informado los Mossos d’Esquadra, a las 14.33 horas han recibido el aviso de este accidente laboral, ocurrido cuando, por motivos que se investigan, un hombre que estaba trabajando ha caído desde el tejado de una empresa de Sant Fruitós de Bages.

Efectivos de los Mossos d’Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han dirigido al lugar, pero no han podido salvar la vida del operario. De acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales, los Mossos han comunicado los hechos ocurridos en Sant Fruitós al juzgado de guardia de Manresa y a la consejería de Empresa y Trabajo.

Se trata de un nuevo caso de muerte por accidente laboral, después de que en 2025 Cataluña registrase unos niveles de siniestralidad que no se veían desde hace más de 15 años. En 2025, según los datos del Observatori del Treball i el Model Productiu, en Cataluña murieron 85 personas durante su jornada laboral, un 27% más que el año anterior y el peor dato desde 2009.