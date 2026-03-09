Tres detenidos por una presunta agresión sexual en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra han efectuado este lunes tres detenciones en relación a una presunta agresión sexual ocurrida el sábado en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, han informado fuentes del cuerpo policial.

Los detenidos en relación a estos hechos, que se produjeron sobre las 19.35 horas, son tres hombres, ha avanzado El Caso. Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta una investigación por estos hechos.

También este lunes la policía autonómica ha detenido a un vecino deSant Joan de les Abadesses (Ripollès, Girona) por haber agredido sexualmenteen un domicilio a una joven de la localidad el pasado 27 de febrero. Esta detención llega después que los mossos también detuvieran el pasado jueves día 5 en Ripoll al agresor sexual de otra mujer, en este caso los hechos sucedieron el pasado miércoles día 4 en plena calle.