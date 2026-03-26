El Estado de Chile “quebrado”: cuando no se le toma el peso a las palabras

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¡Hola, lectores!

Las palabras importan siempre, tanto en el lenguaje oral como escrito. La cantidad de veces que hemos visto malos entendidos por WhatsApp a causa de la escritura rápida o de la falta de entonación de los mensajes, algo que no se suple con emoticones. Un peligro para las relaciones. A los seres humanos, desde pequeños, se nos enseña no solo a tener vocabulario -aprender muchas palabras-, sino de calidad. Y no es lo mismo saber muchas palabras vulgares, que dos de mucha calidad. Palabras, además, hay para todos los gustos. Las hay bonitas (de niña me gustaba la palabra mandarina y ahora prefiero alma o jacarandá) y -como le suelo decir a mi hija- hay algunas feas y que no se borran o cuesta borrarlas: mentiroso, asesino, ladrón. Tan duras y categóricas. Hay que usarlas con cautela. Mi abuelo solía contarle a sus alumnos que los hombres y mujeres venían al mundo con una bolsita acotada de palabras y que había que saber usarlas -no mal usarlas-, porque se acababan. Existen palabras musicales y, de alguna forma, me gusta pensar que la escritura debe sonar bien, como una pieza de música clásica.

El Gobierno chileno de José Antonio Kast, que no está en campaña, sino habitando La Moneda, esta semana ha usado los canales institucionales del Ejecutivo -redes sociales, sobre todo- para justificar su decisión de no contener el aumento del precio de los combustibles y traspasar el precio a los ciudadanos. Lo ha hecho reiterando en el concepto de que el fisco no tiene dinero. Pero ha usado una palabra: quiebra. De acuerdo a los mensajes difundidos oficialmente -ni siquiera nos referiremos a las minutas filtradas, que son varias-, el Estado chileno está quebrado. Ignorando, quizá, que el Estado no es una empresa, por lo que no quiebra, y que el Estado chileno está lejos de caer en cesación de pagos de su deuda, default, como bien ha recordado el que fue ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, de la derecha liberal.

Se espantó el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que sabe de los alcances que la palabra quiebra tiene en la economía, y cayó encima la Contraloría -lo que obligó al Gobierno a retirar los mensajes-, que dio al Ejecutivo cinco días para informar, entre otros asuntos, “del fundamento normativo y los sustentos fácticos de las afirmaciones” de que el Estado chileno está quebrado.

Las palabras importan. Se suele decir que no todo vale en política, pero este jueves adaptamos esta frase para decir que, independientemente del objetivo estratégico, en el universo de las palabras, algunas sirven para unos asuntos, y otras, para otros. En un país como Chile, con tantos desafíos en la educación, el Gobierno debería saberlo y practicarlo. No todos los presidentes deben necesariamente ser buenos oradores y hacer discursos épicos llenos de contenido y sensibilidad -el propio presidente Kast se ha definido como un hombre simple-, lo que no quiere decir que esta Administración se resigne a no dar con un tono que contribuya, de alguna forma, a estrechar la distancia inmensa entre ciudadanía y política. Llegar al Ejecutivo -y lo aprendió con dificultades la Administración anterior- no es lo mismo que estar en la calle, no es lo mismo que estar en la oposición, no es lo mismo que estar en campaña.

Mis recomendados

Les dejo algunas de las crónicas, reportajes y entrevistas que hemos trabajado con rigor desde la redacción chilena del diario EL PAÍS en la última semana:

El periodista Pablo Marín entrevistó al historiador Alejandro San Francisco por su libro que prepara sobre Kast. Un excelente aporte para intentar comprender al presidente chileno.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrenta un gran lío por haber decidido la remoción de la jefa de inteligencia de la policía chilena, PDI. Ana María Sanhueza cuenta aquí las claves de este caso. que todavía no se cierra.

Les recomiendo, además, este reportaje sobre Rudi Haymann . Pionero en un kibutz, espía británico, veterano de guerra y diseñador: las vidas del centenario chileno-alemán. El autor, el periodista Pedro Schwarze.

Los invito, además, a seguir el programa De esto se habla , una producción de EL PAÍS y radio ADN que se publica cada semana a través de Youtube. Esta semana, justamente, tuvimos al exministro Briones, a propósito de “la quiebra”, pero sobre todo de las reformas económicas que pretende llevar adelante el Gobierno y los desafíos múltiples que enfrenta este país.

Muchas gracias y, tras el receso de Jueves Santo, volveremos a estar en sus buzones.