Los 10 lugares favoritos de Paolo Bortolameolli: “Soy un envidioso de los jazzistas”

La música —cómo no— marca las elecciones del director titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago y de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Pero también hay sitios que le recuerdan a su familia, el restaurante Japón y el cine Normandie

Teatro Municipal de Santiago. Antes de ser director de la Filarmónica de Santiago, yo ya decía que es mi lugar favorito de Santiago, y prácticamente un lugar favorito mío del mundo. El Teatro Municipal para mí representa muchas cosas: el vínculo con la música, porque este fue el lugar donde yo hice clic con la música clásica. Fue donde me emocioné por primera vez, donde vi mi primera ópera, donde vi mi primer ballet. Todo. Además, tiene un vínculo personal, porque es el lugar donde me recuerdo con mi papá y mi familia,con mi mamá, mi abuelo, mi abuela, la Lili, que es la viuda de mi papá, que también falleció hace poco. Todos estos vínculos emocionales y familiares ocurrían a menudo en el teatro, porque todas las semanas, porque íbamos a ver espectáculos. Para mí una zona de paz, de armonía, de belleza. (Agustinas 794, Santiago).

Cerro de Santa Lucía. Siempre me ha parecido un lugar mágico. Es un espacio que te permite tener una cercanía con la naturaleza, pero al mismo tiempo es un lugar histórico. Y cuando vas a la cima puedes ver todo Santiago. Tiene una cosa como medio artística, la paradoja de que en el lugar más transitado de la capital haya una especie de pequeño pulmón, y aquí me separo un rato [de los quehaceres diarios]. Y no es solamente el cerro Santa Lucía. También es el Parque Forestal y la calle José Miguel de la Barra que te conecta con el barrio Lastarria. Pero el cerro es ese rinconcito de escape en la mitad de la locura.

Vista aérea del Cerro Santa Lucía en Santiago. Cristóbal Venegas

Cine Normandie. Me encanta el cine, tanto así que en mi adolescencia temprana estuve en la disyuntiva si estudiar cine o música. La música ganó porque era algo que venía en la veta familiar y mi forma de ver cine también era muy musical. Pero en un momento quise ser director de cine. Sobre todo porque me gustaba mucho el cine antiguo y —espero que no suene pretencioso— el cine arte. Mi papá me hacía ver muchas películas antiguas. Veíamos a Fellini, películas blanco y negro, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, Katharine Hepburn y Marlene Dietrich. Mi abuela era muy fanática de ir al cine arte, al Normandie o a El Biógrafo. Por ahí me salió ese gusto por estos espacios que albergaban este amor por ese tipo de cine. El Normandie es como una cápsula de tiempo. Es un espacio que no se parece en nada a los cines actuales: las butacas, el telón de género, la pantalla grande y el sonido. Es como una experiencia súper distinta y eso lo encuentro súper bello. (Tarapacá 1181, Santiago).

Centro Cultural La Moneda. Me gusta el espacio en sí mismo. Creo que te invita a esta cosa del recorrido. Me gusta además que esté en ese lugar emblemático. Mi vinculación es más nueva, pero siempre me despierta curiosidad. Además, me ha tocado estar presente en algunos hitos: el año pasado dirigí a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y hace un par de años se estrenó en la Cineteca el documental Veni, creator, de Pablo Rosenblatt y dirigida por Iván Tziboulka, sobre el estreno de la Octava sinfonía de Gustav Mahler que la dirigí yo, y el documental es toda la gesta de armar esto. (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago).

Librería Ulises de Lastarria. Lo que tiene de especial esa librería para mí es que está en un lugar que me gusta mucho, el barrio Lastarria. Me gusta vitrinearla porque he encontrado libros de música súper específicos. Una vez encontré un libro de Gustav Mahler —uno de mis compositores favoritos— que es una traducción al español de una síntesis de la biografía que hizo Henry-Louis de La Grange —el gran experto en Mahler— en cuatro tomos. De repente me encuentro ahí con ese tipo de cosas, súper inesperadas. (José Victorino Lastarria 70, Santiago).

Restaurante Japón en Santiago, este miércoles. Cristóbal Venegas

El GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral). El concepto que tiene es único. En ese espacio convergen tantas disciplinas, que puedes ir a ver una exposición de pintura, un concierto, una obra de teatro o puedes ver danza. Eso me parece fantástico. Me evoca muchos centros icónicos, como el Pompidou, en París. El GAM yo creo que es un espacio súper valioso para nosotros, como chilenos, como santiaguinos, y tiene una cosa de transversalidad, de invitación a la comunidad, de contacto con la comunidad que me gusta porque es como efervescente. Tiene esa energía que a mí me hace muchísimo sentido. Es un lugar cultural que me gusta desde su filosofía. (Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago).

Bar Don Clan. Es un bar que está en el segundo piso de un restaurante. La gracia es que es un bar karaoke, pero con un pianista que te toca las canciones. El setlist es lo que el pianista ofrece, pero es súper entretenido, en un ambiente como muy íntimo, como un gran living. La gente se sienta alrededor del piano. Es como un karaoke en grupo, entonces todo el mundo canta. Siempre tengo ganas de animarme y tocar yo [el piano], pero me da mucha plancha. No me animo. (Isidora Goyenechea 2895, Las Condes).

Restaurante Japón. Tiene una vinculación de memoria afectiva con mi papá. Antes de que se pusiera de moda el sushi ya existía el Japón. En ese tiempo la única vez que escuché de hablar de sushi era por el restaurante en Japón, por mi papá, porque mi papá me llevó. Eso es algo muy bueno que heredé de él, que es que yo como de todo. Yo era un cabro chico y a mí me decían: “¿Quieres probar esto?” Y yo: “Sí”. Pero literalmente todo. Piure, erizo, contre [molleja], hígado, lo que sea. Lo mismo pasó con el sushi en ese momento, que no era una comida normal, esta cosa con pescado crudo. (Barón Pierre de Coubertin 39, Santiago).

Club de Jazz Thelonius, el 29 de abril. Cristóbal Venegas

Thelonius. Es de los clubes de jazz importantes donde toca mucha gente, mucho jazzista nacional, tanto reconocido como emergente. Yo me considero un envidioso del jazz, porque me encanta escucharlo y me produce una envidia tremenda la habilidad de los jazzistas, los admiro mucho. Porque lo que nosotros hacemos es muy distinto. Nosotros tenemos que ver con la cosa de lo académico, la partitura, el rigor a lo escrito, es otro tipo de acercamiento a la másica. El tema de la libertad, la improvisación, es una destreza que admiro mucho. Por eso digo que soy un envidioso de los jazzistas, en el buen sentido, por supuesto. Ir al Thelonius es pasar una buena noche con gente tremendamente talentosa, para compartir, tomarte una copa de vino y escuchar jazz. (Bombero Núñez 336, Recoleta).

Campus Oriente de la Universidad Católica. Por un lado, estudié ahí, y por otro, genuinamente, me parece un oasis. Estudié piano ahí, por lo tanto, fueron muchos los años que estuve habitando todos los días el Campus Oriente. Pero pasaron los años y cuando voy de nuevo me pasa exactamente lo mismo: entras ahí y hay paz, solo esta sonoridad como de convento, el eco de las paredes, la piedra, y siento que es como un lugar donde es ideal para estudiar, sobre todo estudiar cosas como música, donde necesitas el silencio y donde logras mucha inspiración. Es muy bello. (Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia).