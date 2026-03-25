Andrea Repetto y el alza del precio de los combustibles: Kast cree que la crisis “va a durar mucho” o “simplemente quiere reducir el tamaño del Estado”

“Es un discurso incompleto”. De esa forma califica la economista Andrea Repetto el mensaje que ha transmitido durante las últimas semanas, incluso antes de asumir, el Gobierno de José Antonio Kast sobre la deuda pública descontrolada, la caja fiscal “vacía” o que el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo casi no tenía recursos. Son las razones que ha esgrimido la Administración chilena para justificar el alza histórica en el precio de los combustibles que se hará efectivo este jueves. “Es un discurso que no toma en cuenta que llevamos más o menos 18 años de déficit fiscal consecutivo”, aseguró en entrevista con la cadena CNN Chile. Destacó que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco, que busca impedir que se traspase a los consumidores las oscilaciones del mercado internacional del petróleo), “es un compromiso con la ciudadanía”, y que no haberlo aplicado esta vez puede deberse a que el Gobierno cree que la guerra en Oriente Próximo y el cierre en el estrecho de Ormuz por parte de Irán “va a durar mucho tiempo” o porque buscan “reducir el tamaño del Estado”.

Para la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica “el Mepco es un compromiso, de que se van a estabilizar los precios de los combustibles y que cuando suben, no suben mucho, de modo que cuando bajan, el Estado recupera los fondos que dejó de recaudar a través del impuesto específico a los combustibles”. El mecanismo no se aplica, sostuvo, cuando se vislumbra en el mercado “un cambio que va a durar mucho tiempo o que es un cambio permanente” o porque el Estado “no tiene recursos, no tiene capacidad, no tiene liquidez para financiar eso”. Esto último lo descartó rotundamente la economista: “Chile no está en esa circunstancia. Tiene un bajo endeudamiento fiscal internacional, tiene una prima de riesgo (…) muy baja. Tenemos niveles mucho mejores que algunos países en Europa. O sea, si el Estado requiere liquidez, podría ir a endeudarse”.

José Antonio Kast en la frontera de Chacalluta, Arica, el 16 de marzo. Esteban Felix (AP)

Por eso, la razón del alza en el precio de los combustibles, asegura Repetto, también podría estar en una de las promesas de campaña de Kast. Existe la posibilidad de que “simplemente quieren reducir el tamaño del Estado, que para eso lo eligió la ciudadanía. Esto es algo que se prometió en la campaña y quieren empezar a hacerlo ahora y este [las variaciones en el precio del petróleo] es un problema adicional que no quieren financiar”. “Si el Gobierno está tan convencido de esto y le está pidiendo a la ciudadanía que comparta este costo adicional es porque tiene que tener una convicción muy grande detrás de lo que está haciendo”, destacó.

Repetto afirmó que “el precio del petróleo de hoy día es más bajo que el que tuvimos casi la mitad de 2022 [por la invasión de Rusia a Ucrania]. El Gobierno de entonces (de Gabriel Boric), tuvo que gastar 2.500 millones de dólares enfrentando esto”. Repetto discutió la idea de que la caja fiscal estaba vacía, por lo que no se podía financiar el Mepco. “La caja es una línea no más en un balance. Es como la plata que tengo en este bolsillo, y no estás mirando la plata que tienes en el otro bolsillo. La pregunta es si tienes capacidad de financiar y nosotros tenemos un Estado que sí tiene capacidad de financiar”.

Ante la afirmación surgida desde La Moneda de que el Estado está quebrado, “uno se pregunta en qué fue lo que gastó el Gobierno pasado, que no estaba aprobado por el Congreso, que no estaba en un presupuesto y que nos dejó en estas circunstancias tan inesperadas. La mirada de la caja es muy limitada”, insistió la economista.

Para Repetto, los 18 años de déficit fiscal consecutivo se deben a que el “Estado de manera permanente ha estado gastando más que los recursos que puede recaudar”. Con eso se ha financiado beneficios sociales como la gratuidad universitaria, la pensión garantizada universal (PGU) y la extensión de la PGU. “A este Gobierno le tocó lo que hicieron las sumas de los anteriores. Y si este Gobierno no ordena un proyecto de finanzas públicas, le va a dejar el adicional al Gobierno que viene”, dijo.

La economista aseguró que el Gobierno pudo haber evitado la drástica alza en el precio de los combustibles, postergando una de sus promesas de campaña: la reducción de impuestos. Si “quiere recortar gastos para financiar una rebaja de impuestos, podría recortar gastos para financiar el Mepco hoy día y [hacer] la rebaja de impuestos más adelante. O sea, tiene distintos mecanismos para enfrentar esto”, sentenció Repetto.