Un incombustible LeBron James cita a los Lakers con los Thunder en las semifinales del Oeste

Cuando Luka Doncic se lesionó a comienzos de abril, muchos dieron por acabados a unos Los Angeles Lakers que reivindican ahora su potencial coral en los playoffs. Con una magnífica reacción liderada por un incombustible LeBron James, los angelinos vencieron por 78-98 a unos Houston Rockets lastrados por la baja de Kevin Durant y confirmaron a domicilio, en el sexto encuentro de la eliminatoria de primera ronda (4-2), su clasificación para la semifinales de la Conferencia Oeste, donde esperan los campeones Oklahoma City Thunder.

A sus 41 años, LeBron comandó al grupo con 28 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, aparentemente inmune al paso de los años. El astro de Akron subrayó el papel de sus compañeros, desde la constancia en la dirección de Marcus Smart hasta el dominio bajo aros de Deandre Ayton, pasando por la puntería de un Rui Hachimura que anoche le complementó con 21 tantos. Arrimar el hombro bastó para los Lakers ante unos Rockets que se mostraron demasiado tiernos y no encontraron la manera de remontar el 3-0 inicial e inesperado en la eliminatoria, un agujero que nadie ha superado jamás en 80 años de historia de la NBA.

“Ganar esta eliminatoria es muy importante para nosotros después de haber sido descartados hace unas semanas”, destacó JJ Redick, entrenador de L.A. La defensa permitió a los Lakers superar el reto planteado por Houston, dejándoles en tres de las cuatro victorias por debajo de los 100 tantos. En los dos últimos meses, el grupo acumula 23 victorias y seis derrotas y ha sabido recomponerse de la baja de su estrella eslovena, máximo anotador de la competición (33,5 puntos por partido) e impulsor de su excelente final de curso. Con una delicada lesión muscular en los isquiotibiales, el posible retorno de Doncic contra los Thunder es una incógnita todavía.

El triunfo en la eliminatoria es el primero para los Lakers desde 2023, cuando cayeron contra los Denver Nuggets a las puertas de las Finales de la NBA. Los angelinos pueden sonreír, además, ante el buen retorno de Austin Reaves tras tres semanas de baja. El segundo máximo anotador de la plantilla reapareció con 22 y 15 tantos en el quinto y sexto encuentro de la serie, y llegará más afilado físicamente al exigente cruce con los campeones, invictos contra Phoenix en la primera ronda.

Para los Rockets, comandados por Amen Thompson (18 puntos) y Alperen Sengun (17), se trata del segundo revés consecutivo en primera ronda después de haber caído ante los Golden State Warriors en siete partidos el año pasado. “Todos estamos muy decepcionados, no era lo que esperábamos, ni hoy ni en la eliminatoria en general. Nuestra convicción era forzar el séptimo partido”, lamentó Ime Udoka, preparador de los texanos. Si habrá séptimos encuentros en tres eliminatorias, todas ellas en el Este, el mayor registro desde 2014, cuando hubo hasta cinco.

Anoche, los Detroit Pistons remontaron una desventaja de 24 puntos en el tercer cuarto para derrotar a los Orlando Magic por 79-93 en Florida y forzar el choque decisivo ante su público. Cade Cunningham fue el héroe visitante con 32 puntos y 10 rebotes. Por otro lado, los Toronto Raptors sí pudieron contentar a su pabellón con un espectacular y dramático triple ganador de RJ Barrett a 1,2 segundos de finalizar la prórroga. Los canadienses vencieron por 112-110 a los Cleveland Cavaliers y viajarán a Ohio para jugársela al todo o nada, animados por los 25 puntos y 14 asistencias de Scottie Barnes.

El tercer cruce se jugará la próxima madrugada entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers en el TD de Garden (1.30 horas, League Pass), donde Jaylen Brown y Jayson Tatum esperan confirmar el teórico favoritismo en una eliminatoria que los Sixers de Tyrese Maxey, Paul George y Joel Embiid han llevado mucho más lejos de lo que nadie esperaba tras verse 3-1 abajo en la misma.