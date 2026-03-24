El Gobierno de Kast anuncia un alza histórica de los combustibles por la guerra en Irán: “Vamos a pasar cierta premura”

El Gobierno de José Antonio Kast ha anunciado la noche de este lunes un alza histórica en el precio de los combustibles. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha informado que la gasolina de 93 octanos subirá 370 pesos chilenos (0,41 dólar) y el diésel 580 pesos (0,64 dólar) por litro, como consecuencia del incremento del valor del petróleo por la guerra en Irán. “Es una situación difícil, vamos a pasar cierta premura”, ha advertido el secretario de Estado en una ronda de entrevistas en televisión sobre una medida que afecta directamente el bolsillo de los chilenos y que puede generar gran impacto inflacionario. Para paliar la decisión, la Administración presentará un proyecto de ley este martes con siete iniciativas, entre ellas, congelar la tarifa de los buses y metro hasta fin de año y un subsidio de 100.000 pesos mensuales (109 dólares) para combustible a cada taxista o colectivo por seis meses.

El precio de la gasolina de 93 octanos promedia 1.170 pesos (1,2 dólar) por litro en la Región Metropolitana, por lo que el alza significa que superará los 1.500 pesos (1,6 dólar). El diésel, por su parte, tiene un valor de 932 pesos por litro, y con el incremento prácticamente igualará el valor de la gasolina. Es por esto que apenas conocido el anuncio, las gasolineras en distintos rincones del país se comenzaron a llenar de conductores en busca de llenar los estanques de sus coches antes de que suban los precios. Si el Congreso aprueba el proyecto de ley con discusión inmediata que enviará el Ejecutivo, la parafina, el combustible más popular para calentar los hogares, retrocederá de los 1.350 pesos en que se encuentra a los 1.000 pesos (1,1 dólar) que registraba en febrero pasado, y se mantendrá inamovible hasta septiembre. El proyecto de ley busca reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP) de los cinco millones de dólares en que se encuentra a 60 millones de dólares.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), que se abastece de diesel y que cerca del 40% de los costos del transporte está relacionado con el precio del combustible criticaron el anuncio que no contempla subsidios extras para su gremio. “No es un balde de agua fría, es una barra de hielo”, afirmó su presidente, Juan Araya. En la antesala a la noticia, ya habían advertido que un cambio de precios de los combustibles impactaría los de las mercaderías, ya que el 95% son movilizadas por transporte terrestre, cuyo destino son los consumidores, evidenciando que el golpe al bolsillo de los chilenos puede ser aún mayor.

“Quisiera haber heredado una situación fiscal distinta. Me encantaría tener la deuda que había en Chile cuatro años atrás, que eran 40.000 millones de dólares menos”, dijo Quiroz en el canal Mega en el marco del anuncio, para no soltar la retórica contra la gestión económica del Gobierno de Gabriel Boric. Kast recibió el país con un déficit fiscal estructural que ascendió al 3,55% del PIB (más de 13.200 millones de dólares) en 2025 y ganó la Presidencia con la promesa de ejecutar un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en el primer año y medio de mandato, sin tocar beneficios sociales. La guerra en Irán y sus repercusiones son la primera contingencia que tiene que enfrentar el nuevo Ejecutivo y cuya respuesta no forma parte del plan de acción del Gobierno de emergencia, enfocado en el crecimiento económico, la seguridad y el control migratorio.

Una de las preguntas obligadas que tuvo que responder en la ronda de entrevista el ministro Quiroz es por qué si el planteamiento es que no hay fondos para asumir el incremento del precio del petroleo, y por ende la ciudadanía deberá hacerlo, se está presentando en paralelo una reforma que planea reducir el impuesto corporativo del 27% al 23% en cuatro años, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en la venta de acciones y una reducción temporal de la tasa de impuesto de donaciones y herencias, que favorecen a los chilenos de mayores ingresos. Quiroz defendió que aquellas medidas son pro inversión con la mirada puesto a aumentar el crecimiento del país, cuya meta es un 4% para el final del mandato. “Esas rebajas forman parte de un paquete completo de 40 medidas (...) que va dirigido a hacer crecer la economía, a generar empleo, que es lo más importante para la clase media”, argumento.

En la memoria reciente del país sudamericano está el alza de 30 pesos en el billete de metro en 2019 (0,033 dólar), que derivó en un estallido social durante el Gobierno de Sebastián Piñera. El ministro de Hacienda aseguró que no hay “letra chica” en el congelamiento del pasaje de buses y metro, en referencia a que no hay dobles lecturas sobre este subsidio. “El financiamiento adicional que se vaya a requerir para mantener este precio constante se va a reflejar por la fórmula espejo en regiones, para que cada gobernador vea cómo logra también mitigar el impacto en la locomoción colectiva. Esas dos medidas son de tipo administrativo y no requieren ley”, planteó en CNN Chile.

Una de las interrogantes era si Quiroz modificaría el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), el sistema que mitiga las alzas internacionales con límites de aumento al precio de los combustibles y que se recuperan cuando bajan los combustibles. “El Mepco no se toca”, ha dicho esta noche el ministro, quien cifró en 140 millones de dólares el costo fiscal semanal del mecanismo. Esta mañana, sin embargo, se publicó en el diario oficial un cambio al sistema, que amplía de dos a cuatro semanas el período utilizado para calcular el promedio del precio internacional, que sirve como referencia.