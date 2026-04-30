Soledad Matus, bioquímica: “Los 1.000 primeros días son los más importantes para el desarrollo social y cognitivo”

La investigadora defiende que la memoria define lo que es el ser humano, ya que la decisiones que toma se basan en los recuerdos que ha construido

La bioquímica Soledad Matus es especialista en la memoria de los seres humanos, en qué ocurre en el cerebro para que una experiencia deje huella. Entre sus planteamientos, la investigadora del Centro BASAL Ciencia & Vida de la Universidad San Sebastián, postula que la memoria es lo que define lo que es cada persona, ya que las decisiones que toma se basa en los recuerdos. “Nos vamos construyendo con las cosas que nos impactan, y estas son las cosas que retenemos”, sostuvo el pasado domingo en Antofagasta, en el extremo norte de Chile, donde se celebró el fin de semana el Festival de Ciencias de Puerto de Ideas y en el que Matus fue una de las expositoras.

Pregunta. ¿Qué entendemos por memoria?

Respuesta. Cuando uno piensa en la memoria, piensa en los recuerdos, desde los más nostálgicos en la niñez, hasta los más concretos, como la cita al dentista. Pero si uno le da una vuelta, la memoria define lo que somos. Somos capaces de recordar a los amigos, las experiencias y, en base a eso, vamos tomando decisiones. Si yo sé que tal camino me llevó a un lugar que me da susto, la próxima vez no voy a tomar esa ruta. Nos vamos construyendo con las cosas que nos impactan, y estas son las cosas que retenemos.

P. ¿Es una facultad de los seres humanos y los animales?

R. Es una característica de todos los seres vivos que tienen neuronas. La memoria se basa en una transformación física de las neuronas según las experiencias. Cualquier organismo que tenga una neurona, tiene esa capacidad de recordar o de construir memorias, lo que se conoce como aprendizaje. Por ejemplo, cuando dicen que no sirve calentar la materia (estudiar a último minuto) antes de la prueba, es porque la plasticidad neuronal depende de la actividad: si estudias un ratito el martes, otro el miércoles, y otro el jueves, estuviste entregándole actividad permanente a tu sinapsis, se va entrenando, se hace más potente, y es capaz de retener.

P. ¿Todo es objeto de ser recordado o depende del impacto de la experiencia?

R. Definitivamente no todo va a producir la transformación de la neurona. Volviendo al ejemplo de calentar la materia, eso probablemente no es significativo para efectos de la transformación de la neurona, por lo que no deja huella, no se queda retenido como recuerdo. No a todos nos impacta lo mismo, por lo que también tiene que ver con cómo uno percibe la experiencia.

Soledad Matusen los laboratorios de la Fundación Ciencia & Vida, este martes. Cristóbal Venegas

P. ¿La memoria del olfato es distinta a la memoria neuronal?

R. La plasticidad de las neuronas que están captando los estímulos es la misma. Hay gente, por ejemplo, que tiene memoria visual, porque probablemente sus neuronas hábiles -que se transforman más fácil- son las que están captando los estímulos visuales y que se transmiten hacia otras áreas del cerebro. En otras, es la memoria auditiva. Los mecanismos de aprendizaje son distintos y se basan en cómo se ha construido el sistema nervioso de cada individuo. Cuando tienes 30 alumnos y les enseñas los visigodos, por ejemplo, habrá unos que si le muestras la foto y dónde están el mapa, lo van a captar, pero habrá otros que necesitarán que les relates quiénes son. Si no mostraste la foto, el alumno que tiene esas vías sensoriales desarrolladas va a quedar un paso atrás. Obviamente también va a depender del background (sus antecedentes) de cada uno. Todo el potencial de la sinapsis tiene una etapa muy crítica, que son los 1.000 primeros días en los seres humanos, desde unos meses después del segundo trimestre de embarazo, hasta los dos años.

P. ¿Qué pasa ahí?

R. Las neuronas están más ávidas de transformarse, por eso es tan importante que el estímulo ocurra en esa temporalidad. Hay gente que dice que hay que hablarle a la guatita (a la panza de la embarazada), y la respuesta es sí. Cántale, háblale, que escuche los sonidos de los pajaritos, del trombón. El infante que fue estimulado, cuando quiera transformar de nuevo esa sinapsis durante su desarrollo, será mucho más fácil. Ese niño o niña aprende mejor a cantar, a tocar guitarra, a cocinar, lo que sea. La primera infancia es lo más importante para potenciar el desarrollo social y cognitivo de un ser humano. No se trata solo de aprender las tablas, tiene que ver con las habilidades sociales, con la empatía, con cómo se adapta la persona. Las políticas públicas deberían estar enfocada en esos dos primeros años.

P. Antes decía que la memoria es lo que somos. Cuando comienza a perderse, ¿dejamos de ser quienes somos?

R. Recuerdo el vídeo de una señora mayor con alzhéimer que había sido una bailarina ducha y cuando le ponen las canciones que ella bailaba, le cambia la expresión y hace algunos gestos siguiendo la melodía. Tomando ese ejemplo, ella se conecta con eso que fue, pero cuando pierde la memoria deja de ser quien fue para su entorno. Es difícil.

P. Al parecer, lo auditivo gatilla algo muy potente en la memoria.

R. Las vías auditivas son una de las primeras que se desarrollan y las que están estimuladas permanentemente. Esto es una interpretación, pero la corteza auditiva se empieza a desarrollar precisamente en el segundo semestre del embarazo, entonces ese niño o niña en desarrollo no ve ni tiene el tacto desarrollado, pero tiene sí está escuchando los gritos, la música, todo. Y después, cuando nace y pasa mucho tiempo durmiendo, sigue estando ese sentido muy abierto. Efectivamente es un estímulo muy poderoso.

Soledad Matus en la Universidad San Sebastisan, en Santiago. Cristóbal Venegas

P. ¿Por qué cuando se deteriora la memoria aparecen tan nítidamente los recuerdos de la infancia?

R. Una de las cosas que determina la intensidad del recuerdo es cuán significativo es para la persona. También la intensidad y las frecuencias. Uno puede recordar un paseo con su madre al colegio vívidamente si ocurrió centenares de veces. Cuando hay un estímulo permanente, eso queda muy consolidado en la memoria.

P. Pero a veces la gente no se acuerda de los hijos y sí de la infancia.

R. Hay muchas cosas que no conocemos y esa es una de ellas.

P. Otra cosa que se olvida o se bloquea muchas veces son los traumas, como un abuso.

R. El cerebro tiene esta capacidad tan poderosa de recordar, como de olvidar. El olvidar no es dejar de recordar, sino que hay una intención del sistema, es un mecanismo activo. En un contexto de estímulos que generaron una reacción adversa, el cerebro es capaz de administrar eso y producir el olvido o el bloqueo, porque la experiencia deja una huella y sigue ahí. Lo más lógico es pensar que es un mecanismo de protección.

P. ¿El uso de la tecnología en los niños amenaza de alguna manera su memoria?

R. Es un estímulo muy pasivo, que no demanda mucha transformación sináptica. No son experiencias significativas, que transformen. Aunque la transformación sea aprenderse la tabla del seis, el hecho de sentarse voluntariamente a decir ‘me voy a aprender la tabla del seis’ y recurrir a diferentes métodos -escribirla, pegarla en la habitación, repetirla como loro-, va ocupando distintas redes neuronales, lo que es una exigencia. Si tuviera que hacer una apuesta, no es que vaya a afectar solo la memoria, sino que muchas otras cosas, porque no está demandando las distintas habilidades a las que normalmente recurriríamos para aprender, para interactuar.

P. ¿Qué ayuda a cuidar la memoria?

R. Lo mejor es usar el cerebro. Ver pantallas es una actividad súper pobre de ejercicio para el cerebro, por ejemplo. Cuando uno mira una población de 50.000 personas, las que tienen menos riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas no son las superdotadas, sino las que simplemente leen, dan un paseo, miran los pájaros y después se juntan a conversar.