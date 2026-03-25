Kast cumple dos semanas de Gobierno con una hemorragia en su popularidad

Los sondeos muestran un fuerte descenso en el apoyo al gobernante ultraconservador que ya se ve superado por los niveles de desaprobación. La caída se produce luego del anuncio del incremento histórico del precio de los combustibles

La luna de miel para José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile parece haber concluido apenas dos semanas después de asumir el pasado 11 de marzo. Los sondeos muestran una caída de la popularidad del mandatario acompañada de un aumento aún mayor de la desaprobación, que supera al respaldo. Esta hemorragia política se produce a horas de que el Gobierno anunció el lunes por la noche la mayor alza en el precio de los combustibles en cuatro décadas, que golpeará el bolsillo de la ciudadanía, por la decisión de no contener el aumento de las bencinas a través de un mecanismo de estabilización de los precios, el Mepco. Han sido horas complejas para el Gobierno de emergencia de Kast, que ha debido enfrentar polémicas en diferentes frentes, acorde a la estrategia comunicacional diseñada por esta Administración, de inundar la zona.

Las encuestas de Cadem y de Panel Ciudadano-UDD dadas a conocer este miércoles muestran el efecto inmediato que tuvo el anuncio que hizo la noche del lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. A partir del jueves la gasolina de 93 octanos subirá en torno a un 38%, mientras que el diésel, usado preferentemente para los camiones, se incrementará en torno al 60%. No solo las gasolineras se vieron copadas de automovilistas deseosos de cargar su estanque, sino que el respaldo a Kast sufrió un brusco descenso. La encuesta Cadem mostró que la aprobación del gobernante ultraconservador pasó de 57%, dos días después de instalarse en La Moneda el 11 de marzo, a 47%, ahora. Un descenso de 10 puntos. Peor aún fue la variación de la desaprobación, de acuerdo a este estudio de opinión: de 34% subió a 49%, cifra que supera en dos puntos el respaldo del mandatario. El sondeo de Panel Ciudadano-UDD confirma la hemorragia en la popularidad de Kast. El apoyo pasó de 59% al inaugurar el Gobierno, hasta el 42% esta semana, y el rechazo creció 30 puntos, de 18% a 48%.

03:32 Chilenos abarrotan gasolineras ante la histórica alza al combustible Filas para cargar combustible en Santiago, el 24 de marzo. Foto: Cristian Soto Quiroz (EL PAÍS) | Vídeo: EPV

El propio José Antonio Kast asumió los costos de las medidas anunciadas. “Lo que no podemos hacer es engañar a las personas, no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después en corto tiempo más tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas”, dijo el gobernante desde el sur del país. Pero la hipoteca de su respaldo, según los sondeos, lo sitúa comparativamente con las peores cifras entre los últimos cuatro presidentes chilenos. Tanto Michelle Bachelet, Sebastián Piñera (ambos en sus segundos períodos presidenciales) como Gabriel Boric, aún gozaban de al menos 50% de aprobación en su segunda semana de mandato. La desaprobación superó al respaldo de Boric ya entrado abril de 2022, en el segundo mes de Gobierno.

La decisión respecto del precio de las bencinas -no echar a andar en Mepco y traspasar el costo a la ciudadanía- golpearán no solo al transporte, sino al conjunto de la economía en un país como Chile donde el 90% de los productos viajan en vehículos de carga.

Durante semanas el Gobierno de Kast ha insistido que recibieron de parte de la Administración Boric una deuda fiscal estructural (del 3,55% del PIB) descontrolada y que las arcas estatales estaban prácticamente vacías. Una estrategia comunicacional para preparar el terreno para los ajustes en el gasto que había anunciado que haría. Incluso desde el Gobierno se dijo el martes que el alza del precio de la gasolina y el diésel se debía a que el Estado estaba “en la quiebra”. Pero el ministro Quiroz y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, marcaron distancia de esa última afirmación. “Jamás ocuparía una palabra como esa, de que el Estado esté quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, dijo el titular de Hacienda con lo que puso un freno a los dardos lanzados desde su propio Ejecutivo, en medio de la tormenta provocada por el alza de los precios del petróleo en los mercados internacionales a raíz de la guerra en Oriente Próximo.

Presentación de la candidatura de Michelle Bachelet en La Moneda, el 2 de febrero. Presidencia de Chile (EFE)

Esto abrió nuevos problemas comunicacionales para el Gobierno. La Contraloría General de la República, que fiscaliza el ejercicio del Estado, pidió que detalle “los recursos públicos y personal involucrado” en la generación de mensajes en redes sociales donde se aseguraba que el Estado de Chile estaba “en la quiebra”. Tras las palabras de Quiroz y Alvarado, y la exigencia del ente contralor, el Ejecutivo tuvo que borrar esos posteos. Además, la ministra portavoz del Gobierno, Mara Sedini, en un programa de alta audiencia este martes por la mañana, en Canal 13, tuvo una criticada intervención sobre el aumento de las gasolinas y, pese a las directrices de “no activar el pánico”, sinceró que se enfrenta un escenario “delicado”. Eso, sin contar las filtraciones de documentos internos del Gobierno donde se planifican las estrategias comunicacionales, un área en que los republicanos han invertido especiales fuerzas.

Menos de 24 horas después del anuncio del incremento en el precio de los combustibles, el Gobierno comunicó que Chile no seguiría sustentando ni apoyaría la candidatura de Michelle Bachelet para reemplazar a Antonio Guterres al frente de la ONU. Una decisión tomada hace mucho y que el propio Kast se la informó a la expresidenta en la reunión que tuvieron ambos el viernes, pero que se hizo pública cuando los chilenos aún intentaban digerir el alza en la gasolina. La Cancillería anunció en un comunicado que, debido “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes”, se llegó “a la convicción” que la candidatura de Bachelet y el éxito de su postulación es algo “inviable”, palabras que luego fue repetidas por el canciller Francisco Pérez en el Congreso.

El Ejecutivo aclaró que “Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario” y la propia Bachelet anunció que mantendrá su postulación, levantada por el Gobierno de Gabriel Boric y aún respaldada por los dos más grandes países de la región, Brasil y México. El anuncio del Gobierno de Kast fue duramente criticado por ocho excancilleres chilenos de gobiernos de centroizquierda, que aseguraron que será un “bochorno internacional” y que la “política exterior de Chile quedará marcada negativamente por este episodio”. Sin embargo, el propio Kast explicó este martes el retiro del respaldo, en una declaración donde admitió sus dudas sobre el papel de Naciones Unidas: “Uno tiene que anticiparse a ciertas cosas que son complejas y la ONU de hoy es distinta a la ONU de momentos anteriores. El mundo vive momentos complicados. Hay situaciones, (...) como la de Haití, donde la ONU, siguiendo un procedimiento habitual, no logró superar la situación”.