Kast impulsa una norma que abre la puerta al uso “sin control” de contenidos de la IA

En la megarreforma con foco tributario enviada al Congreso se incluye un artículo que modifica la Ley de Propiedad Intelectual, y permite la utilización de obras sin autorización ni pago a sus creadores

El Gobierno de José Antonio Kast incluyó en su megarreforma que se enfoca en medidas tributarias y económicas, y cuyo proyecto de ley envió este miércoles al Congreso, un controvertido artículo que modifica la Ley de Propiedad Intelectual, y que puede vulnerar los derechos de autor, luego que las plataformas de inteligencia artificial (IA), sin mediar pago ni autorización de los autores, puedan usar una obra que esté “lícitamente publicada”. En 2025, la Cámara de Diputados rechazó una norma casi idéntica que impulsó la Administración de Gabriel Boric (2022-2026) en el marco del proyecto que regula los sistemas de IA, que está en segundo trámite constitucional en el Senado.

La propuesta, parte del Proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, que lidera el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, incluye un nuevo artículo a Ley 17.336 de Propiedad Intelectual. Y señala que “es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.

La norma puede afectar tanto a trabajos periodísticos como a obras de creación artística, por lo que ha sido ampliamente rechazado por varios gremios, entre ellos la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD): “Que un artículo plantee que cualquier herramienta de IA puede utilizar material protegido sin ningún tipo de autorización, sobrepasa los horizontes de cualquier legislación en torno a la protección autoral, y plasma una visión en donde se desprotege al más débil —los autores— frente a la tecnología y los grandes conglomerados informáticos que la manejan”, señaló en un comunicado público. Se ha sumado la Unión Nacional de Aristas (UNA), que ha levantado “una profunda alerta” y ha dicho que, “bajo el pretexto de fines ‘estadísticos’ o de ‘análisis de datos’, se pretende legitimar la reproducción, adaptación, distribución y comunicación pública de obras, lo que en la práctica constituye una expropiación encubierta del trabajo creativo”.

Jorge Quiroz en Santiago, este miércoles. Presidencia de Chile (EFE)

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) también ha emitido un comunicado público en el que advierte que la normativa permitiría a las IA usar contenido sin compensación ni licencias y pidió que se excluya a los contenidos periodísticos: “El debate sobre la inteligencia artificial y sobre las excepciones al derecho de autor no puede resolverse sacrificando los derechos de quienes producen la información que da sustento a la vida democrática”.

“Tal como está redactado, el artículo 71 T permite toda reproducción, adptación, distribución o comunicación pública de obras lícitamente publicadas —categoría que comprende noticias, reportajes, columnas de opinión, fotografías, infografías y, en general, la totalidad del contenido periodístico— cuando ello se realice con fines de extracción o análisis estadístico de datos", señala la ANP. Y agrega que “en la práctica, esta redacción habilita que los sistemas de inteligencia artificial, incluidos los de inteligencia artificial generativa desarrollados por grandes empresas tecnológicas globales, utilicen el contenido producido por los medios de comunicación chilenos sin autorización, sin licencia y sin compensación alguna”.

“La cláusula final de la norma —que exige que el uso no constituya una ‘explotación encubierta’— es manifiestamente insuficiente: no aporta criterios operativos para distinguir los usos legítimos de los usos comerciales encubiertos, y traslada al titular del derecho la carga de una litigación técnicamente compleja, costosa e incierta frente a actores con escala y recursos desproporcionadamente mayores".

En el mismo sentido se pronunció la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), que ha dicho que la propuesta “abre la puerta” para que contenidos como materiales audiovisuales, escritos, programas de radio o digitales, “sean utilizados por sistemas de inteligencia artificial sin control ni reconocimiento a quienes los producen”. “La tendencia internacional es avanzar hacia acuerdos de licenciamiento entre medios y empresas tecnológicas, reconociendo el valor de los contenidos y la necesidad de una compensación justa. En este contexto, una excepción como la propuesta debilita a los medios nacionales y afecta su sostenibilidad económica”, señala un comunicado.

Este viernes, el diario La Tercera ha dedicado su editorial al tema, bajo el título Cuestionada norma que lesiona derechos autor. En el texto recordó que el ministro de Hacienda “ha justificado la inclusión de este artículo con el objeto de fomentar que Chile sea elegible para hacer inversión en ‘minería de datos’ destinada a la inteligencia artificial deslocalizada, lo que entonces sería consistente con un proyecto que busca reactivar la economía con el objeto”. Y ha dicho que sorprende que el Ejecutivo haya incorporado la disposición pese a que el año pasado la misma propuesta, que empujó la Administración de Boric, fue rechazada en el Congreso pues “abría la puerta para que empresas del mundo digital pudieran usufructuar de contenidos generados por otros sin pago sin pago de derechos”.

“Su justificación es difícil de sostener”

Para la abogada Bernardita Dittus, especialista en propiedad intelectual y socia de Epic Legal, la norma propuesta, “como fluye de su tenor literal, prescinde de mecanismos básicos de equilibrio: no contempla el derecho de oposición del autor (opt-out), no delimita con precisión su ámbito de aplicación, descansa en un estándar ambiguo, “la ausencia de explotación encubierta”, que introduce incertidumbre en lugar de resolverla". Y agrega que, “más relevante aún, no satisface la regla de los tres pasos definida en los tratados internacionales vinculantes para Chile, que exige que las excepciones estén circunscritas a casos especiales, no afecten potencialmente la explotación normal de las obras y no generen un perjuicio injustificado a sus titulares”.

Según Dittus, “se trata, en definitiva, de una habilitación amplia, confusa e indeterminada, cuya inclusión en el proyecto además no se entiende ni en cuanto a oportunidad ni en cuanto a contenido, considerando que este no es nuevo”. Y recordó que una disposición prácticamente idéntica ya había sido incorporada en el proyecto de ley de inteligencia artificial del Gobierno anterior y que en su momento fue “ampliamente criticada de forma transversal por su impacto en los derechos de autor. Sin entrar en mayor detalle, su justificación aparece, en este contexto, difícil de sostener”.

Discrepancias en el oficialismo

La propuesta no solo ha sido cuestionada por distintas asociaciones tanto artísticas como periodísticas, sino también al interior del oficialismo. El senador Luciano Cruz-Coke de Evópoli, de la derecha tradicional, quien antes de llegar al Parlamento fue actor de teatro y teleseries, recordó que el mismo artículo fue duramente criticado en el Parlamento en 2025 debido a que elude la protección de los derechos de propiedad. “Si tú abres ciertas excepciones que permitan, para lo que se llama hoy día data minging de inteligencia artificial, (propicias) que no se le respete, no se pague a los autores sus propios derechos”, consignó El Mercurio.

También fue consultado al respecto en Tele 13 Radio el ministro del Interior de Kast, Claudio Alvarado, que atribuyó la propuesta a “una visión” de su par de Hacienda, quien recordó que la norma “ya se intentó en el pasado”. “Espero que en el debate parlamentario propiamente (...), a lo mejor se puede corregir, se puede mejorar”, dijo.

Jorge Quiroz, en tanto, dijo respecto de las críticas a la propuesta que conversará con las personas interesadas pues “hay muchos temas que explicar. Sé que el mundo de la cultura, de la prensa y los escritores es sensible para este tema. Tengo la conexión con ese mundo...lo vamos a estar conversando”.

Según el ministro de Hacienda, “el objetivo es que Chile sea elegible a inversiones en minería de datos destinada a inteligencia artificial deslocalizadas, por ejemplo, una empresa con su casa matriz en Texas y tener una inversión en el norte de Chile que atiende preguntas que hacen de IA en Portugal, ese es el negocio. Pero lo más importante de eso es la recaudación, permite recaudar muchísimo dinero”. Y agregó: Aspiro a poder persuadir, convencer y si hay que hacer algún cambio para disipar temores, estamos llanos a hacerlo".

La megarreforma de Kast está en su fase inicial y e ingresó a la Cámara de Diputados y Diputadas a la espera de que se vote la idea de legislar.