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Chile
JOSÉ ANTONIO KAST

Carolina Tohá: “La agenda económica de Kast es de los años 80”

En ‘De esto se habla’, el programa del diario EL PAÍS y radio ADN, la exministra del Interior de Boric analiza el primer mes de la Administración de derecha y su megarreforma con enfoque tributario

Rocío Montes Rafael Cavada
Santiago de Chile -
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Carolina Tohá, la exministra del Interior del Gobierno de Gabriel Boric, analiza en una nueva entrega del programa De esto se habla, una producción del diario EL PAÍS y Radio ADN, conducido por Rocío Montes y Rafael Cavada, el primer mes de la Administración de José Antonio Kast en La Moneda. La militante del PPD, de la socialdemocracia, reflexiona sobre las propuestas económicas del Ejecutivo, que empuja una megarreforma con enfoque tributario, criticada por la oposición sobre todo por no considerar compensaciones. Tohá se refiere, además, a la gestión de la ministra Trinidad Steinert en el ministerio de Seguridad, los pasos de la oposición -especialmente entre los alcaldes- y a lo que considera “la agenda ideológica” del presidente Kast. “Creí que el Gobierno iba a ser más pragmático, más realista”, asegura.

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