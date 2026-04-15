Bono Invierno 2026 en Chile: quiénes reciben y cuándo se entrega el beneficio

El monto, que se entrega de manera automático, se destina para enfrentar el aumento de los gastos en la temporada invernal que afecta a las personas vulnerables

La temporada de invierno, que comienza en Chile durante el mes de junio, llega a los hogares con un fuerte aumento en los gastos, en especial en la calefacción y los medicamentos. Este incremento afecta a las personas más vulnerables del país sudamericano, entre ellos los adultos mayores, que cuentan con un beneficio social para amortiguar el impacto económico de la estación. El Bono Invierno es un ayuda que está enfocada en las personas mayores de 65 años, los que deben cumplir con algunos requisitos para recibirlo.

La bonificación es un aporte económico que busca ayudar a las personas pensionadas del país cuya jubilación mensual sea baja, con el fin de que puedan enfrentar de mejor manera la época invernal.

Quiénes reciben el bono y cuánto es el monto

El beneficio está destinado a las personas de 65 años o más cumplidos al 1 de mayo de 2026 y que cumplan con los requisitos. En su mayoría corresponden a pensionados que reciben montos mínimos de supervivencia, los que requieren de ayudas sociales para complementar sus ingresos mensuales. Para el año 2026 la bonificación invernal entregada por el Estado de Chile alcanza los 81.257 pesos (unos 92 dólares) adicionales a la jubilación. La transferencia no es imponible, ni tributable, ni sujeto a descuentos, por lo que llega de manera íntegra a sus beneficiados.

Cuándo y dónde se paga

Los pagos a los adultos mayores se transfieren durante el mes de mayo de 2026, junto al cobro de la pensión correspondiente de cada beneficiario. Las personas que no han recibido el monto y que cumplen los requisitos deben contactar a la entidad pagadora de la pensión e ingresar una solicitud para que se analice su caso. Los usuarios pueden revisar si son beneficiarios con un llamado telefónico al número 600 440 0040.

Cuáles son los requisitos para el beneficio

Las personas beneficiadas del Bono Inverno 2026 debe ser pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de las mutualidades de empleadores, que perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez (231.440 pesos [260 dólares] reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más; pensionadas de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal; personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben ninguna otra pensión, siempre tendrán derecho al Bono de Invierno, aun cuando el monto de la PGU sea superior a la mínima de 222.474 pesos [250 dólares]; personas beneficiarias de la Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura; pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos; pensión no contributiva de exonerados políticos; Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyo monto de la pensión sea inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez (231.440 pesos reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más; pensionadas de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo la PGU, cuyo monto sea igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez (231.440 pesos reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.

Quiénes quedan excluidos del bono

Las personas que reciben más de una pensión (incluido el seguro social de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y las pensiones de gracia),no tienen derecho al Bono de Invierno, salvo si la suma de esas pensiones es igual o menor a una pensión mínima de vejez (231.440 pesos reajustables en septiembre de cada año) para las personas de 75 años o más. Tampoco pueden obtener la bonificación los titulares del Subsidio de Discapacidad y de Indemnización del carbón.