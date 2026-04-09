Declaración de Renta 2026: desde cuándo y quiénes reciben la devolución de impuestos
La Operación Renta avanza con la declaración de los ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos, en un proceso que cierra con la entrega de los saldos a favor para los contribuyentes
Este 1 de abril ha comenzado la Operación Renta 2026, el proceso de declaración de renta que se realiza ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), el organismo a cargo de recaudar los tributos en Chile. Una de las etapas claves, y la más esperadas por los contribuyentes que llenan el Formulario 22, son quienes reciben una devolución en el cierre del proceso. La entrega de este dinero para los usuarios se concreta con un calendario que se fija de acuerdo a la fecha de presentación de la declaración.
En Chile, la declaración de impuestos está destinada para las empresas y para las personas que tengan ingresos anuales superiores a los 11.265.804 pesos (12.300 dólares) —salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador—; quienes tengan más de un empleador o pagador; los trabajadores a honorarios que optan a la cobertura parcial de las cotizaciones previsionales; los solicitantes del Préstamo Solidario —creado durante la pandemia de la covid— de 2021; y quienes deseen acceder a beneficios tributarios como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios.
Qué es y quiénes reciben la devolución
La devolución de los impuestos es la recuperación de los valores por parte de los contribuyentes —personas naturales o empresas— que hayan pagado en exceso por sobre los tributos, en un proceso que se concreta en la declaración de renta anual. El SII explica que estos saldos pendientes son pagos provisionales mensuales, retenciones, entre otros. Los usuarios pueden saber si tienen o no derecho a devolución siempre que presenten su declaración con el Formulario 22.
Cómo se entrega el saldo
La devolución de los impuestos por saldos pagados en exceso está a cargo de la Tesorería General de la República (TGR), la entidad encargada de recaudar y resguardar los fondos públicos chilenos. Los contribuyentes pueden consultar del estado de su devolución a través de la página web oficial del organismo. El dinero es transferido al usuario por su cuenta bancaria, por caja BancoEstado o cheque. En el caso de que el depósito sea rechazado por el banco, el sistema generará un pago por caja o cheque que es enviado al domicilio del contribuyente. Si el documento no llega a la manos del beneficiado, retornará a los 10 días a la TGR. Si el cheque retornó a la Tesorería y está caducado se puede solicitar la devolución del dinero.
El calendario de devolución
La entrega de la devolución se concreta de acuerdo a la fecha de presentación de la declaración de impuestos. Quienes presentaron la declaración entre el 1 y el 8 de abril recibirán su depósito desde el 29 de abril; los que declararon entre el 9 y 23 de abril lo tendrán desde el 15 de mayo; y desde el 24 de abril al 8 de mayo lo recibirán desde el 27 de mayo. Los cheques se entregarán el 29 de mayo, independiente de la fecha de declaración en el mes de extensión de la Operación Renta 2026.
📌 Organiza tu Operación Renta: anota las fechas clave y recuerda que la devolución, si corresponde, depende del período de declaración, no de un día específico. 🗓️ Revisa el calendario en https://t.co/5PDZieBGPt #OperaciónRenta pic.twitter.com/6KH7uKa4Z0— SII (@SII_Chile) April 1, 2026
Dónde se declara la renta
Los contribuyentes que aún no han llenado su formulario por la Operación Renta 2026 deben ir de manera presencial en alguna de las oficinas del SII en todo el país o también hacer el trámite de forma digital a través del sitio web oficial del servicio. Para ingresar a la página de internet se debe contar con la Clave Única [la clave entregada por el Registro Civil para hacer trámites de los servicios públicos en línea] o Clave Tributaria. Los contribuyentes deben seleccionar la opción Declaración de renta y luego Declarar Renta (F22), para seguir el proceso paso a paso.
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