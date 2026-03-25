Operación Renta 2026: cuándo y quiénes deben declarar impuestos en Chile

El mes de abril marca un período clave para la economía chilena. En esta parte del año que realiza la Operación Renta, que ya tiene definida sus fechas para 2026. El proceso, que es ejecutado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), la entidad a cargo de recaudar los impuestos en el país sudamericano, contempla a las personas naturales (ciudadanos particulares) y a las empresas. Aunque la operación todavía no ha comenzado de manera formal, ya se han establecido los primeros procedimientos como la entrega de las Declaraciones Juradas, que han comenzado en enero. Estas declaraciones son obligatorias para un grupo de ciudadanos de acuerdo a su actividad e ingresos, y en ellas deben actualizar su situación fiscal.

La declaración de renta —conocida también como la Operación Renta F22— es un proceso que se realiza todos los años. Permite a los contribuyentes, empresas y personas chilenas, declarar sus rentas o ingresos anuales. La entrega de esta información permite a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones tributarias. Una vez finalizado este paso, y con la revisión de los antecedentes, la autoridad puede ejecutar una devolución de impuesto, que corresponde al retorno que reciben los contribuyentes que han pagado tributos en exceso.

Cuándo comienza la Operación Renta

La fecha oficial del inicio de la declaración es el 1° de abril y se extiende hasta el 30 de abril, un período en el que los contribuyentes pueden enviar sus declaraciones al SII. Uno de los documentos que claves se deben enviar es el Formulario 22, que está disponible hasta el viernes 27 de marzo. Entre enero y marzo se ha abierto la entrega de las Declaraciones Juradas (DDJJ). La devolución de los impuestos se concreta durante el mes de mayo, con un calendario que se fija de acuerdo a la fecha de presentación de la declaración final. Las personas que no envían sus DDJJ quedan expuestas a quedar con inconsistencias en su declaración definitiva, lo que deriva en potenciales sanciones. Los usuarios que realicen el trámite completo después del 30 de abril pueden sufrir reajustes, intereses y multas asociadas a su situación tributaria.

Quiénes deben declarar su renta

La Operación Renta 2026 está dirigida a empresas y a personas naturales, que deben declarar sus renta. En el caso de las personas, el trámite está dirigido a los trabajadores independientes que emitieron boletas de honorarios; los contribuyentes con ingresos superiores a 13,5 unidades tributarias anuales (UTA), equivalente a 11.265.804 pesos (un poco más de 12.000 dólares); las personas que recibieron el Préstamo Solidario —un crédito ofrecido a las personas o empresas que sufrieron un menoscabo económico durante la pandemia de la covid— entre 2020 y 2021; quienes hayan tenido más de un empleador o pagador; los trabajadores que mezclaron sueldo y boletas de honorarios; y las personas que hayan obtenido ingresos por venta de productos o emprendimientos.

Dónde se hace la declaración

El trámite se realiza de manera presencial en alguna de las oficinas del SII en todo el país o también de forma digital a través del sitio web oficial del servicio. Para ingresar a la página de internet se debe contar con la Clave Única [la clave entregada por el Registro Civil para hacer trámites de los servicios públicos en línea] o Clave Tributaria. Los contribuyentes deben seleccionar la opción Declaración de renta y luego Declarar Renta (F22), para seguir el proceso paso a paso.