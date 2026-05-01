La economía mexicana entra en zona de estanflación: bajo crecimiento y alta inflación

La economía mexicana afronta una presión múltiple. El primer dato del Producto Interno Bruto (PIB) del año mostró un retroceso de 0,8%, mientras la inflación mantiene una tendencia al alza, en lo que los economistas empiezan a identificar como la entrada del país a un escenario de estanflación. Las autoridades han salido al paso de estas previsiones para asegurar que se trata de una coyuntura precipitada por el conflicto en Medio Oriente y que el país tiene margen para reflotar, pese a que el panorama apunta a un estancamiento que se arrastra desde el año pasado.

En este contexto, el consumo de los hogares ha comenzado a resentirse, con implicaciones directas para la agenda económica de la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en transferencias de programas sociales y aumentos salariales. “Estamos en estanflación y esto se viene dando desde el año pasado”, explica Rodolfo Mitchell, economista jefe de Scotiabank, al referirse al escenario que combina precios altos con crecimiento bajo o negativo. “El consumo interno no está creciendo a la velocidad que debería. El poder adquisitivo de las familias está cayendo, a pesar de los esfuerzos por aumentar el salario mínimo y, para las empresas, es muy costoso mantener estos aumentos (...) El empleo formal no crece, y aunque el empleo informal repunta, paga la mitad”, agrega, al describir la parsimonia económica que golpea las familias mexicanas.

El país, impactado por el encarecimiento de los energéticos en los mercados globales, aún no ha superado el punto más crítico de la coyuntura. El aumento del petróleo y sus derivados, insumos clave para la economía, ha llevado a la mandataria a activar medidas para contener las presiones inflacionarias, que golpean con mayor intensidad a los productos básicos de la canasta alimentaria, como el jitomate, las tortillas o los chiles. La inflación, aunque moderó su avance en la primera mitad de abril, se ubicó en 4,53% anual, frente al 3,96% del mismo periodo del año anterior. El banco central mantiene una meta permanente de 3%, con un rango de variabilidad de +/- 1 punto porcentual.

Si bien el descuento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagan los combustibles y las negociaciones con productores y comercializadores han funcionado como amortiguadores, no han logrado contener por completo los aumentos derivados de las tensiones por la guerra en Irán. “Si esto dura más de lo que todo el mundo cree, el Gobierno ya no va a tener herramientas para seguir controlando estos precios de los energéticos y ahí se nos puede disparar una inflación más alta”, apunta Mitchell. En ese sentido, la Secretaría de Hacienda actualizó este jueves los porcentajes del estímulo fiscal a los combustibles para el periodo del 2 al 8 de mayo, con un mayor apoyo para el diésel: para la gasolina menor a 91 octanos 38,08%, la gasolina mayor o igual a 91 octanos 26,53% y para el diésel 60,76%.

Banxico sostuvo esta semana que los precios tenderán a desacelerarse hacia la meta, según su gobernadora, Victoria Rodríguez, quien adelantó que el banco central se acerca al final del ciclo de recortes de tasas iniciado a principios de 2024. La última decisión, en marzo, redujo la tasa en 25 puntos base, hasta 6,75%, en una medida que algunos economistas consideran polémica en medio de la escalada de los combustibles.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, señaló que la “moderación” del crecimiento estuvo influida por factores externos, como la política comercial de Estados Unidos, en vísperas de la revisión del TMEC. También mencionó el impacto del conflicto entre Washington, Israel e Irán en las cadenas de suministro manufactureras, aunque sostuvo que se trata de perturbaciones temporales y acotadas, más que de fallas estructurales de la economía.

Sin embargo, la producción interna está arrojando señales de alerta. El desempeño se vio arrastrado por una contracción trimestral de 1,4% en la agricultura, caídas de 1,1% en la industria y 0,6% en los servicios. La inversión fija, que mide la colocación de capital para ampliar la capacidad productiva, también retrocedió, debido principalmente al desplome de la inversión pública —que se contrajo 45% en términos reales durante los primeros dos meses del año— y a la persistente cautela de la inversión privada, analiza Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics. “No es el motor externo, sino el interno, lo que provocó el desplome de la economía en el primer trimestre (...) La anemia de la inversión sigue lastrando el crecimiento, mientras el Gobierno intenta estimularlo a través de la fuente equivocada. La caída en el primer trimestre dificultará que la economía gane suficiente altura durante el resto del año”, añade.

Ni siquiera el repunte del petróleo mexicano, que cerró el jueves en 105,50 dólares, logró mejorar las cuentas del exportador. El volumen de exportaciones petroleras se redujo a la mitad en los dos primeros meses del año frente al mismo periodo anterior, lo que ha limitado los beneficios del actual shock petrolero para las arcas. En este contexto, las exportaciones de otras mercancías, principalmente hacia Estados Unidos, y la relativa resiliencia del consumo sostienen el desempeño, con expectativas más optimistas puestas en la derrama económica asociada a la Copa Mundial de Fútbol y en que se logre la revisión del TMEC en la segunda mitad del año, lo que podría aportar certidumbre a los inversionistas industriales sobre las reglas del juego comercial. “Lo que podría impulsar la economía, aunque no sería suficiente para calificarla como una recuperación. El crecimiento podría cerrar el año en torno al 1%, ligeramente por encima del 0,8% reportado en 2025. Bajo estas circunstancias, la economía mexicana estaría inmersa en un periodo de estancamiento y alta inflación en 2026”, concluye Coutiño.