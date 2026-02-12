Nueva alza en la cuenta de la luz en Chile: cuánto subirá y quiénes recibirán el subsidio en el proyecto del Gobierno

La Administración de Boric confirma el nuevo incremento en la boleta de la energía eléctrica de los hogares chilenos para avanzar en una deuda de más de 850 millones de dólares con las empresas distribuidoras

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, ha confirmado este lunes que las cuentas de la luz tendrán una nueva alza. Este incremento en la boleta por el suministro de la energía eléctrica a los hogares es parte del proceso de descongelamiento de la tarifa tras la paralización provocada tras el estallido social de octubre de 2019 y la pandemia de la covid. Esta alza de precio, con cargo al consumidor, pretende avanzar en el pago de una deuda con las empresas eléctricas distribuidoras como Enel, CGE y Chilquinta, que hasta hoy alcanza los 730.000 millones de pesos (unos 850 millones de dólares).

El Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric ha entregado un monto estimado del alza tarifaria, que se extenderá por cuatro años —por lo que el pago se concretará durante la próxima Administración de derechas de José Antonio Kast—. Además ha informado que se presentará un proyecto de ley ante el Congreso para que se establezca un monto fijo en el alza y se entregue un subsidio para las familias más vulnerables. La implementación de esta ayuda dependerá de un trabajo legislativo que enfrenta la incertidumbre de la renovación de la Cámara de Diputados y del Senado, que se concretará el próximo 11 de marzo.

¿Cuánto subirá la cuenta de la electricidad?

La propuesta del Ejecutivo ha estimado que esta nueva alza en la luz para el pago de la deuda a las distribuidoras llegaría a un cargo fijo de 1.450 pesos (1,70 dólares) por hogar al mes por 48 meses. Durante este miércoles, el biministro Álvaro García ha aclarado que el monto puede variar y alcanzar los 2.000 pesos (2,3 dólares) en el caso de los clientes de mayor consumo. “Una boleta promedio cuesta alrededor de 40.000 (46 dólares), esa es la que pagaría $1.450 pesos”, ha precisado García en una entrevista a radio Pauta. El secretario de Estado ha dicho que un posible descenso en la tarifa se concretará a partir del año 2028. “Van a bajar de manera automática el año 28 porque estamos pagando la deuda del congelamiento y el año 28 se reduce ese pago de manera muy significativa”, ha explicado. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el organismo fiscalización del sistema energético del país sudamericano, ha informado además que, incluso para quienes sí deban asumir el pago de esta deuda, el cobro no podrá superar el 20% del valor mensual de la cuenta.

A quiénes llegaría el subsidio

La iniciativa del Gobierno apunta a entregar un subsidio dirigido al 40% de las familias más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH), que se complementará con el cargo fijo propuesto por la autoridad. “El financiamiento de esta fórmula provendría de la recaudación fiscal concepto de mayor cargo”, ha dicho el biministro García. De acuerdo al Ejecutivo, la propuesta es similar a los anteriores subsidios eléctricos entregados a lo largo del proceso de descongelamiento aplicado a partir de 2024.

Qué hará el Gobierno de Kast con el alza

La totalidad del incremento en las cuentas de la luz se concretará durante la entrante Administración de Kast. La futura ministra de Energía, Ximena Rincón, ha dicho que la propuesta del actual Gobierno será analizada antes de ser impulsada en el Congreso. “Nosotros tenemos que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio presidente electo, con el ministro de Hacienda, para ver cuál va a ser nuestra posición a partir de ese proyecto que se anuncia por parte del gobierno que aún está en ejercicio”, ha dicho Rincón tras una reunión de coordinación con el actual ministro García.

Los representante de la actual oposición, que serán parte del oficialismo encabezado por Kast, han sido críticos de la gestión de la Administración de Boric ante las alzas en las cuentas del suministro eléctrico. El blanco principal de las críticas ha sido el exministro de Energía, Diego Pardow, que renunció al cargo en octubre de 2025 luego que se conociera de un error en el cálculo del incremento tarifario que afectó a los consumidores. La derecha intentó avanzar en una acusación constitucional que dejaba a Pardow inhabilitado para ocupar cargos públicos por cinco años, pero el libelo fue rechazado por el Senado.