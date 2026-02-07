Kast designa a la segunda línea de su Gabinete, con alta representación de independientes

El presidente electo de Chile nombra a los subsecretarios de Estado y los delegados presidenciales en regiones. “Estoy muy tranquilo porque tenemos un muy buen equipo”, asegura

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, ha presentado este sábado a 39 de los 40 subsecretarios y los 16 delegados presidenciales que conformarán su Gobierno a partir del 11 de marzo. “Solamente nos falta una subsecretaría, en el ministerio de Defensa, en la cual estamos trabajando para encontrar a la mejor persona”, explicó el futuro mandatario.

La segunda línea de su Gabinete estará compuesta en buena parte por personas sin afiliación a ningún partido político. Es la misma fórmula aplicada en su equipo ministerial, donde el 62% de sus 24 ministros son independientes y casi dos tercios nunca han ejercido un cargo público.

Las subsecretarías con mayor peso político y operativo han quedado en manos de militantes de partidos, sin embargo. Máximo Pávez Cantillano, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de la derecha tradicional, liderará la subsecretaría del Interior, una de las más relevantes por su fuerte vínculo con La Moneda y por ser una pieza clave en la coordinación de la seguridad ciudadana, el control de la migración y del orden público, y el manejo de emergencias en el país. Este abogado, de 42 años, fue subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), una cartera que lleva las relaciones del Ejecutivo con el Parlamento, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022). Él no pudo acudir a la ceremonia oficial de los nombramientos en el hotel Radisson Blu, en el municipio de Las Condes.

El Partido Republicano, una formación de la extrema derecha fundada por Kast, obtuvo el predominio de las nominaciones en relación con otras fuerzas políticas. Su vicepresidente, el abogado y exconsejero constitucional Luis Silva, asumirá la subsecretaría de Justicia, encargada de la colaboración en materias judiciales, reinserción social y la administración de Gendarmería y otros servicios. El economista y republicano Sebastián Figueroa, proveniente del núcleo de confianza de Kast, aterrizará en la subsecretaría del Desarrollo Regional.

“Un Gobierno no comienza ni termina en el equipo de ministros”

Otros partidos que respaldaron a la candidatura de Kast, en la segunda vuelta, tendrán una mínima representación en los mandos intermedios del Ejecutivo. Este es el caso, por ejemplo, de la politóloga Constanza Castillo, que será subsecretaria de la Segpres. Ella hará dupla con José García Ruminot, que fue designado ministro de esa cartera. Ambos provienen de Renovación Nacional (RN), uno de los partidos de la coalición Chile Vamos, de la derecha tradicional. La baja participación en el Gabinete ha generado desencanto dentro del conglomerado, según El Mercurio y La Tercera.

Kast aseguró sentirse satisfecho con la conformación de su Gabinete. “Estoy muy tranquilo porque tenemos un muy buen equipo a nivel ministerial, a nivel de subsecretarios y a nivel de delegados regionales. Un Gobierno no comienza ni termina en el equipo de ministros, subsecretarios y delegados. El Gobierno es mucho más amplio que eso. He podido conversar con los presidentes de los distintos partidos políticos y creo que tenemos una muy buena relación”, respondió el presidente electo a periodistas que le consultaron por esta disconformidad en formaciones políticas.

Muchos de los rostros son nuevos en el ámbito político, como el del abogado Nicolás Balmaceda, que llegará a la subsecretaría de Obras Pública, dependiente de la cartera tendrá como ministro a Martín Arrau.

Kast promete impulsar un Gobierno de Emergencia para sacar a Chile de la crisis que, a su juicio, atraviesa el país, un diagnóstico que no comparten ni el presidente Gabriel Boric ni el oficialismo

El equipo del futuro Gobierno tendrá dos tareas fundamentales: combatir la delincuencia y lograr la pujanza económica. Serán claves para ello los roles que jugarán las próximos subsecretarios de Seguridad Pública, el diputado y militantes de Amarillos Andrés Jouannet, y la de Prevención del Delito, la exfiscal Ana Victoria Quintana. Son órganos administrativos que depende del ministerio de Seguridad, a cargo de María Trinidad Steinert, una exfiscal que condenó a cabecillas del Tren de Aragua.

José Pablo Gómez liderará la Dirección de Presupuestos (Dipres), un cargo que ya ocupó entre 2008 y 2022. Es un ingeniero civil con una amplia trayectoria que, hasta hace poco, fue gerente corporativo de Administración y Finanzas de la Empresa Nacional de Petróleo (Enap). También se desempeñó como superintendente de las Isapres, entre 2003 y 2004. El abogado y académico Juan Pablo Rodríguez, de 36 años, será subsecretario de Hacienda. Ambos trabajarán estrechamente con el economista y próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El exdiplomático y académico Patricio Torres asumirá la subsecretaría de Relaciones Exteriores. Paula Estevez, exjefa departamento internacional del Ministerio de Energía en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), estará en Relaciones Económicas Comerciales.

Los 16 delegados presidenciales

Kast, igualmente, presentó a sus 16 representantes presidenciales en las regiones de Chile. Germán Codina, exalcalde de la comuna de Puente Alto, será el delegado de la Región Metropolitana. El resto de los delegados son Cristián Sayes, en Arica y Parinacota; la médico Adriana Tapia, en Tarapacá; Katherine López, en Antofagasta; Manuel Millones, en Valparaíso; Susana Pinto, en O’Higgins; Juan Eduardo Pietro, en Maule; el abogado Diego Sepúlveda, en Ñuble; Julio Anativia, en Biobío; el exfiscal Francisco Ljubetic, en la Araucanía; la exconcejal Vicky Carrasco, en Los Ríos; el psiquiatra Cristián Palma, en Los Lagos;Luz María Vicuña, en Aysén; Éricka Farías, en Magallanes; los diputada Sofía Cid y Víctor Pino, en Atacama y Coquimbo, respectivamente.

El anuncio estaba programado para el 30 de enero, pero fue suspendido después de que Kast debió reagendar su visita a El Salvador, donde visitó por segunda vez la cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y se reunió en privado con el presidente Nayib Bukele. De ahí el mandatario electo emprendió una gira de tres días por las ciudades europeas de Bruselas, Budapest y Roma, donde concretó encuentros con los primeros ministros de Hungría e Italia, Viktor Orbán y Giorgia Meloni, respectivamente. En esta gira, que concluyó el jueves, también se reunió con el español Santiago Abascal, líder de Vox, para participar en un foro ultraconservador celebrado en el Parlamento Europeo en Bruselas.