Kast arma un Gabinete con pocos militantes y empresarios de su confianza a los que somete a un test antidrogas

Esta noche de martes, como lo anunció el propio José Antonio Kast, presidente electo de Chile, de la extrema derecha, han sido oficialmente informados los nombres de los 24 ministros que lo acompañarán a partir del próximo 11 de marzo. Es un Gabinete liderado por el militante UDI Claudio Alvarado, un político de larga experiencia en el Parlamento y en el Ejecutivo -fue ministro de Sebastián Piñera- que llegará al ministerio del Interior. Pero, al margen de las características individuales de los nombrados, en una ceremonia bastante retrasada en la comuna de Las Condes, en la Oficina del Presidente Electo (OPE), se trata de un equipo de Gobierno donde no abundan los militantes de partidos -aunque tengan lazos históricos y estrechos con la derecha económica y política-, varios ministros clave vienen directamente del mundo empresarial (incluido Francisco Pérez Mackenna, que llega a Cancillería) y donde ha importado contar con la confianza de propio Kast y...haberse sometido al test de pelo que alerta sobre consumo de droga, una exigencia fundamental.

De los 24, 16 no son militantes. Es el Gabinete para el Gobierno de emergencia que quiere impulsar Kast, que prometió en campaña y que busca sacar a Chile de la crisis que el presidente electo piensa que sufre el país, aunque su diagnóstico -evidentemente- no lo comparte ni el presidente Gabriel Boric ni el oficialismo. “Chile necesita decisión, carácter, un Gobierno que actúe con prontitud. Por ello, hoy les presento un Gabinete para un Gobierno de emergencia. Un equipo que terminará con la inercia. No hay tiempo que perder”, ha dicho Kast, que ha arribado al escenario de la mano de su esposa, Pía Adriasola, y ha saludado a cinco de sus nueve hijos, sentados en la primera fila.

El equipo de Gobierno, que asumirá el próximo 11 de marzo, tendrá dos tareas fundamentales: el combate contra la delincuencia y el empuje económico. Como ministra de Seguridad, Kast ha nombrado a Trinidad Steinert, que hasta este martes se desempeñaba como fiscal de Tarapacá, clave en el combate en el norte de Chile contra el crimen organizado y el Tren de Aragua. Kast la ha presentado primera.

En economía, en tanto, el equipo estará liderado por el economista Jorge Quiroz, a cargo de Hacienda, que comparte con el presidente electo la urgencia de un cambio de rumbo. “Llegar al 4% de crecimiento es otro país. Requiere cambios macizos y sin complejos”, ha dicho anteriormente Quiroz, que junto a Daniel Mas Valdés, que llega como ministro de Economía, se enfocará en el exceso de regulación que, de acuerdo a su mirada, entrampa las inversiones. En Chile a este problema se le conoce como permisología.

El que será ministro de Relaciones Exteriores, Pérez Mackenna, aterriza directamente desde uno de los principales grupos económicos chilenos, el grupo Luksic, donde se desempeñaba desde 1998 como gerente general de Quiñenco. Era la mano derecha de Andrónico Luksic, una de las principales fortunas de Chile y de Latinoamérica. A Minería iba a llegar Santiago Montt, cuya información de entrada al Gabinete no la dio ni Kast ni su círculo -aunque la mayoría de los nombres han trascendido desde hace semanas-, sino este martes la compañía minera Andes Cooper, donde Montt Oyarzún era CEO. Le costó su ingreso al Gobierno: en Minería y Energía asumirá el propio Mas, como biministro.

​Dos abogados influyentes que fueron defensores del dictador Augusto Pinochet en diferentes causas, como durante su arresto en Londres en 1998, conocido como caso Pinochet, también aterrizan al Gabinete de Kast. Fernando Barros llegará a Defensa y Fernando Rabat será el ministro de Justicia y Derechos Humanos, en un nombramiento que -ya desde que trascendió, hace varios días- ha causado la indignación de las agrupaciones de víctimas de la dictadura. A Barros le tocará, junto con el presidente, decidir en materias sensibles como los indultos. Aunque Kast en la campaña presidencial evitó definirse públicamente como adherente al régimen de Pinochet, como lo hizo en las dos campañas anteriores, tampoco aclaró si perdonará a condenados por violaciones a los derechos humanos que se encuentran actualmente cumpliendo prisión, como el exagente Miguel Krassnoff que acumula condenas por más de 1000 años de cárcel.

El comité político del futuro Gobierno de Kast, junto con el ministro Alvarado (Interior), estará conformado por José García, militante de RN -partido de la derecha tradicional como la UDI-, que tendrá en sus manos las relaciones con el Parlamento desde la Secretaría General de la Presidencia, SEGPRES. La ministra portavoz será Mara Sedini. La ingeniera comercial y comunicadora no milita en el Partido Republicano, pero durante la campaña se acercó al equipo de Kast para ofrecer su colaboración. Actriz y periodista, de 40 años, se incorporó el pasado septiembre al comando y desde que el republicano resultó electo se desempeñó como portavoz de la OPE.

Incluye a gente que, antes, perteneció a otros mundos políticos: Ximena Rincón, actual senadora, que por años militó en la Democracia Cristiana (DC), y que fue arrimándose poco a poco a la derecha a través de su partido, Demócratas. Fue ministra del segundo Gobierno de Michelle Bachelet y llega como ministra de Energía. En Agricultura arriba Jaime Campos, que fue ministro de los gobiernos de los socialistas Ricardo Lagos y Bachelet, de la exConcertación. Es militante del Partido Radical, que forma parte del oficialismo de Boric.

Los dos hombres fundamentales para Kast, Cristián Valenzuela y Alejandro Irarrázabal, no formarán parte del Gabinete, sino que tendrán a partir de marzo funciones estratégicas, pero en las sombras. Acompañarán al presidente en el Palacio de La Moneda, que Kast ocupará como residencia, como no sucedía en Chile desde mediados del siglo XX.