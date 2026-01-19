Boric y Kast entregan una señal de unidad en La Moneda en medio de la tragedia por el megaincendio

Ambas autoridades se reúnen en el palacio presidencial para coordinarse, ya que la Administración actual es la responsable de atender la emergencia y el futuro Gobierno de la reconstrucción

El presidente de izquierdas, Gabriel Boric, y su sucesor en el cargo, el republicano José Antonio Kast, han dado este lunes una señal de unidad en La Moneda tras una reunión por el megaincendio que afecta la zona centro sur de Chile. Las llamas han dejado al menos 19 muertos, 1.500 damnificados y han arrasado con más de 30.000 hectáreas, cifras que las autoridades han advertido que pueden ir escalando. La Administración de Boric, responsable de la respuesta a la emergencia, está colaborando con el Gabinete que asumirá el próximo 11 de marzo, ya que serán ellos quienes se encarguen de la reconstrucción de las más de 300 casas destruidas, que se podrían triplicar tras los catastros. Kast y su equipo se han puesto a disposición del Ejecutivo, que a su vez le ha traspasado la información necesaria para que avancen en las labores posibles.

Hasta esta tarde de lunes todavía hay 25 focos en combate, 11 de ellos de alta magnitud. Las condiciones climáticas son “extremas” y en zonas de las regiones del Biobío y Ñuble las temperaturas superarán los 38 grados, lo que dificulta el trabajo de brigadistas y bomberos para controlar el fuego.

Gabriel Boric y José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda, este lunes. marcelo segura (Presidencia de Chile)

Tras la reunión que duró algo más de una hora y supuso el tercer encuentro entre Boric y Kast en el palacio presidencial desde que el republicano resultó electo en diciembre, ambos hicieron un inédito punto de prensa en el patio de Los Naranjos. Se instalaron dos podios para ambas autoridades, y Boric habló junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y Kast, junto a quien será su segundo, Claudio Alvarado, que asumirá en Interior. Los cuatro participaron del encuentro privado. Boric le agradeció públicamente a Kast y su equipo “de poner siempre la mirada en la solución en estos temas”. El mandatario visitó este domingo Concepción, en la región del Biobío, para coordinar el trabajo en terreno, y esta tarde hará lo propio en la región del Ñuble. “Desgraciadamente, tenemos la certeza que 19 compatriotas han perdido la vida y hay cientos de viviendas destruidas, lo que, como conversábamos con el presidente electo, de seguro van a aumentar significativamente y lo más probable es que tengamos más de 1.000”, añadió.

Aunque no estuvieron presentes en el encuentro, también acompañaron al republicano parte de quienes integrarán su Gabinete, que será anunciado el martes por la noche: Iván Poduje (Vivienda), Martín Arrau (Obras Públicas) y María Jesús Wulf (Desarrollo Social).

El presidente electo, que ha esquivado criticar al Ejecutivo de izquierdas en el manejo de esta catástrofe, valoró la información que le han entregado. “Para nosotros es fundamental porque, como bien lo señalado el presidente, la emergencia le toca enfrentarla al Gobierno actual y es complejo”, aseguró. Y agregó: “Chile no solamente puede enfrentar esta emergencia, sino que podemos tener más y vamos a tener todavía meses duros por el tema climático, por lo tanto no correspondía nada más que ponernos a disposición (...) Para lo que viene después, que es la reconstrucción, también es fundamental contar con buenos antecedentes, buenos catastros. Han sido oportunas las solicitudes que le hemos hecho y la respuesta que hemos tenido, por ejemplo, de las fotografías aéreas, satelitales, de la Fuerza Aérea, que usted (Boric) nos empieza ya a compartir”.

La transición de poder entre ambas Administraciones ha estado marcada por un tono republicano desde que Kast resultó electo en la segunda vuelta del 14 de diciembre. El mandatario electo, que tuvo un tono muy crítico hacia el Gobierno de Boric durante toda su campaña, calificándolo de “Gobierno fracasado”, ha intentado instalar un diálogo conciliador, aunque se ha escapado de ese libreto en algunas ocasiones, hablando ante un grupo de empresarios de que finaliza una etapa que se caracterizó, “lamentablemente para nuestro país, por la improvisación, por la incertidumbre, y la renuncia a gobernar con realismo”.