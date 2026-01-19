El megaincendio de Chile deja al menos 19 muertos, 1.500 damnificados y un millar de casas afectadas

Los voraces incendios forestales en la zona centro sur de Chile han dejado al menos 19 muertos y han arrasado con cerca de 25.000 hectáreas. En el tercer día del calificado como “megaincendio” por las autoridades está previsto que la temperatura en la región de Biobío y la de Ñuble sea de más de 30° celsius, lo que dificulta el control de las llamas. En el último reporte del Gobierno de Gabriel Boric, se ha informado que la cifra de muertos se mantiene en 19 (18 en la región de Biobío y uno al Ñuble). Ambas zonas están en condición de alerta roja y bajo Estado de excepción constitucional de catástrofe. Ya son más de 1.500 damnificados y cientos viviendas destruidas, que se estiman que llegarán al millar.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, ha informado esta mañana que durante la noche hubo “focos de incendios bastante controlados” debido a una baja en las temperaturas en Ñuble y en Biobío. Sin embargo, ha apuntado que la proyección de este lunes son temperaturas altas, por lo que la principal preocupación es evitar nuevos focos de fuego porque” dadas las condiciones climáticas, eso podría complejizar la situación de los incendios que se encuentran activos". Cordero ha dicho que la catástrofe es equivalente “en términos de intensidad, como megaincendio” a los de 2017, 2023 o 2024. En el de 2024 fallecieron 135 personas, el más mortífero en una década. En este caso, los fallecidos alcanzan los 19 (18 en la Región del Biobío y una a Ñuble).

Desde Senapred, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reportó que hasta este lunes hay 1.533 personas damnificadas, 325 viviendas destruidas y 1.140 viviendas en evaluación.

Bomberos trabajan para apagar el fuego en los incendios en la región del Biobío, en Chile, el 18 de enero de 2026. Juan Gonzalez (REUTERS)

Las fiscalías regionales de Ñuble y Biobío han instruido a las policías a resguardar lo posible los sitios del suceso para llevar adelante investigaciones que permitan conocer el origen de las llamas. El Fiscal Nacional Ángel Valencia reveló este domingo que existen algunas hipótesis preliminares que están siendo analizadas, las que mantendrán en reserva. El ministro Cordero adelantó esta mañana que puede tratarse de fallas eléctricas, conductas negligentes o acciones intencionales. El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, planteó en T13 radio que “es evidente que hay una intencionalidad” en el origen de las llamas. “Los múltiples focos conectan por la dirección del viento para que esto se transforme en un gran foco”, añadió.

El presidente Gabriel Boric, que suspendió su viaje a Chiloé por el doble centenario de la isla, tiene previsto reunirse con quien será su sucesor a partir del 11 de marzo, el republicano José Antonio Kast, en La Moneda a las 11.00 horas. Boric explicó el domingo desde Concepción que el trabajo de reconstrucción superará su Administración, por lo que trabajará en conjunto con Kast, quien ha participado de encuentros virtuales con parte del que será su Gabiente y quienes están respondiendo a la catástrofe.

Kast apuntó esta mañana que la emergencia la que tiene que asumir el Gobierno de Boric y su Administración la reconstrucción de las vivienda y de la infraestructura crítica. Varios de sus futuros ministros, como Iván Poduje, de Vivienda, Martín Arrau, de Obras Públicas y María José Wulf, de Desarrollo Social lo están acompañando “para ir interiorizándose y recabando antecedentes”. “La reconstrucción tiene que ser muy rápida y eficaz y eso requiere un trabajo previo”, agregó el presidente electo, quien subrayó que es el Gobierno actual el que tiene que hacer el levantamiento de lo que ha ocurrido.