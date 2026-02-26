La estatua del general Baquedano, símbolo de las protestas en el estallido social en Santiago, vuelve a su sitio original

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha aprobado este miércoles de manera unánime que el monumento al general Manuel Baquedano regrese a la plaza que lleva su nombre en el centro de Santiago, cinco años después de su remoción producto de los severos daños sufridos en el marco del estallido social de 2019. La escultura de bronce del artista chileno Virginio Arias (1855-1941), instalada hace casi un siglo en el corazón de la capital, un punto con vocación de masivos encuentros, fue un símbolo de disputa durante las revueltas. Su remoción, en marzo de 2021, dejó el plinto vacío, sin su icónico jinete. Las derechas han abogado por retornar el monumento a su sitio, a lo que se sumó el Gobierno de Gabriel Boric, que en el pasado se había mostrado abierto a instalarlo en otro lugar. Según el municipio de Providencia, una de las dos comunas donde se encuentra la ovalada plaza, el retorno de la escultura puede producirse “en cuestión de días”.

Tras el serio daño a la estructura de la obra de Arias, el Consejo de Monumentos Nacionales le encargó al taller de escultura Montes Becker retirar y reparar la obra de 4.000 kilos. Desde que finalizaron su trabajo en 2022, la obra se ubica en el Museo Histórico y Militar. El 27 de enero, el concejo municipal de Providencia, de forma unánime, aprobó la licitación para el retorno del monumento a su lugar de origen. Uno de los mayores impulsores de que Baquedano regrese a su sitio ha sido el alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, de la derecha tradicional. El edil ha defendido que el retorno del monumento debe ser antes del 11 de marzo, fecha en que la Administración de Boric deja La Moneda y el presidente electo José Antonio Kast asume como jefe de Estado. “Debe tener toda la legitimidad transversal para su restitución”, argumentó Bellolio. “El plinto vacío es un monumento a la violencia, que es la antítesis de la democracia. Por otra parte, el regreso de Baquedano será un monumento a la razón, al patrimonio y a la paz. Es un símbolo que este país necesita para reconciliarse”, añadió.

La escultura del general Baquedano durante su restauración. Archivo Taller Montes Becker

El simbólico deadline que ha puesto el alcalde Bellolio ha sido cuestionado por Iván Poduje, el futuro ministro de Vivienda de Kast. “El alcalde tiene una idea de traerlo de vuelta con el presidente Boric (...), para él pareciera ser muy importante ese tema”, dijo este martes en T13 Radio, donde aseguró que el monumento “todavía no está listo”. “Uno visita el plinto y le faltan obras de adaptación, está todavía vandalizado. No está todavía el Soldado Desconocido”, señaló, en alusión a los restos de un militar que participó en la Guerra del Pacífico de fines del siglo XIX, cuyos restos se ubicaban bajo el monumento y fueron removidos también durante las protestas. “El monumento tiene que volver cuando esté listo y eso es lo que esperamos que sea, y que no se apure por razones políticas, ni que se retrase por razones políticas”, agregó el futuro ministro.

Bellolio ha asegurado que el plinto no presenta daños en términos estructurales y que resistirá “sin problemas” el retorno de la escultura, aunque ha aclarado que previo al traslado se reforzará el pedestal en donde se posa el caballo, lo que garantizará un anclaje de mayor estándar. La votación en la sesión ordinaria del CMN celebrada este miércoles se pospuso en dos oportunidades desde que el consejo municipal de Providencia aprobara la licitación. La razón fue una solicitud de mayores antecedentes al municipio, relacionados con la resistencia y la seguridad del plan. “Es evidente que hubo un grupo de personas, a través de la solicitud de antecedentes técnicos, quisieron retrasar el proceso de retorno del General Baquedano”, afirmó el alcalde a comienzos de febrero. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también de Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional, dijo esta mañana que lo correcto “para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”. También disparó contra el CMN por estar “bien politizado, desde quien lo preside para abajo”, en alusión a la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez Dattari, militante del Frente Amplio, la formación de Boric.