Al menos 16 muertos por una veintena de incendios forestales en el centro-sur de Chile

Al menos 16 muertos han dejado hasta la mañana de este domingo los 24 incendios forestales en combate concentrados en la zona centro-sur de Chile. El presidente Gabriel Boric ha declarado durante esta madrugada estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, lo que permite que las Fuerzas Armadas colaboren con los casi 3.000 bomberos desplegados en la zona afectada. El mandatario chileno viajará esta tarde acompañado de la ministra de Salud y de Desarrollo Social al epicentro de la catástrofe, donde las temperaturas extremas previstas dificultan las labores para controlar el fuego. Más de 20.000 hogares se encuentran sin electricidad.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, ha confirmado la muerte de 16 personas (uno en la región del Ñuble y 15 en la del Biobío). El mayor número de fallecidos es en el municipio de Penco, donde, según las autoridades locales, son 14 los muertos. A esto se suman una veintena de heridos y, según las autoridades, las cifras pueden aumentar durante la jornada. “Solo es posible constatar la situación de daño, no solo material sino que eventualmente en términos de vidas humanas, una vez que no exista peligro para que los equipos que se dedican a estas tareas, y particularmente a las policías que llevan adelante las investigaciones, puedan concurrir al lugar de los hechos”, advirtió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, comparó impacto de la emergencia con el del devastador terremoto de 2010. “Es una catástrofe peor, a mi modo de entender, que lo que vivimos en el 2010”, apuntó. En total, las llamas han arrasado con más de 8.000 hectáreas en la zona centro-sur del país sudamericano. El ministro Elizalde, tras reunirse con el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), informó esta mañana que se han enviado unas 50.000 alertas de evacuación bajo el Sistema de Alerta de Emergencias (SEA).

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se refirió a la emergencia sobre las 11.00 de la mañana en sus redes sociales: “Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Bio Bio, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”. La estimaciones son que los incendios forestales han arrasado con unas 20.000 hectáreas en la región del Biobío y en Ñuble.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha recomendado a la población a reaccionar con calma y seguir las instrucciones de las autoridades y de los equipos de emergencia, especialmente con las alertas de evacuación del SEA. Esteban Krause, director regional de la Corporación Nacional Forestal en Bío Bío ha explicado esta mañana que la velocidad del viento ha dificultado mucho el poder controlar los incendios y ha adelantando que este domingo será también “un día difícil”. “Se esperan altas temperaturas y vientos fuertes y lamentablemente tenemos simultaneidad de incendios. Es decir, tenemos que dividir los recursos en distintas áreas para poder controlar estos estos incendios”, apuntó.