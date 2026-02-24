El Gobierno de Trump pone sobre la mesa el primer desafío diplomático de Kast por el proyecto del cable submarino chino

Las sanciones de Washington a tres altos funcionarios de la Administración de Boric, a quienes se les revocaron sus visas, son leídas por excancilleres como una señal que ha sido enviada también al próximo Gobierno del republicano

Cuatro días antes de que José Antonio Kast asuma como presidente de Chile, el 11 de marzo, estará en el Trump National Doral, el campo de golf de Miami de Donald Trump. El chileno es uno de los líderes latinoamericanos invitados a la cumbre Escudo de las Américas. Y asistirá a la cita en un momento diplomático complejo entre Estados Unidos y Chile debido a las sanciones que estableció Washington —la revocación de las visas— a tres altos funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, bajo la acusación de “socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, a raíz de un proyecto en evaluación de un cable submarino de fibra óptica propuesto por dos empresas privadas chinas. Una imputación, según el Ejecutivo de izquierdas, “absolutamente falsa”. Por ello, el viaje de Kast, en medio de la controversia, abre, al menos, dos interrogantes. Una, es si abordará el tema con Trump y, otra, es qué hará su Administración con el proyecto que lleva años gestándose y llegará a su escritorio. El primer dilema diplomático del republicano, que aún no llega a La Moneda, es sensible, ya que incluye a China, el principal socio comercial del país sudamericano, y EE UU, su principal inversor extranjero.

Los cruces entre autoridades del Gobierno de Trump y de Boric debido a la revocación del visado de Muñoz, y dos de sus asesores que todavía no han sido notificados, han ido escalando con los días. El embajador de EE UU en Chile, Brandon Judd, aseguró este lunes que había advertido de la preocupación de su país ante el proyecto del cable chino a ministros del mandatario chileno, y calificó de “irrisorio” que la Administración de izquierdas se mostrara “sorprendida” por las sanciones, un término que utilizó el canciller Alberto Van Klaveren el viernes en La Moneda. Esto, pues dijo que semanas antes sostuvo “gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del Gobierno” en las que abordó el tema.

En medio de la tensión, hay un mensaje que ha repetido Washington: su expectativa de fortalecer la cooperación con Kast, con quien espera impulsar “prioridades compartidas”, en particular la seguridad hemisférica. “Esperamos con ansias trabajar con el nuevo Gobierno para proveer lo que exigió el pueblo chileno”, dijo Judd en una rueda de prensa este lunes. “Trabajando juntos podemos asegurarnos de que esta región —nuestro vecindario compartido— sea segura y próspera para todos”, añadió.

Las palabras distan con diferencia de las utilizadas el viernes pasado por el Departamento de Estado liderado por Marco Rubio —de quien se espera que asistia a la toma de posesión de Kast—, cuando informó de las sanciones: “En su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”.

Además, Judd dijo que el proyecto Chile China Express, que propone un cable submarino entre la costa chilena en la región de Valparaíso y Hong Kong, “ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales” y advirtió que esto “podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile, incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno. Espero que no llegue a ese punto”.

La embajada de China en Chile, presidida por Niu Qingbao, ha acusado eset sábado a EE UU, en un comuncado píublico, de ponerse en contra de los intereses del país sudamericano: “La sanción implementada por la parte estadounidense contra ellos demuestra un obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile, y exhibe su naturaleza hegemónica y despótica, lo cual ha provocado profunda desaprobación y fuerte rechazo”.

El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, sostuvo al Diario Financiero que, a pesar de que Washington había mostrado sus reparos al proyecto chino, incluso bajo el Gobierno de Joe Biden, es “sorpresivo” lo ocurrido el viernes porque “la Administración de Biden no usaba esos métodos de amenaza”. “Estas son medidas que buscan, de alguna manera, ilustrar al futuro Gobierno de Chile y a los otros de la región, por ejemplo, Argentina, de lo que puede significar admitir inversiones chinas en alguna área que EE UU considera estratégica. Ese es el tema”, apuntó, y adelantó que cree que “el presidente Kast se encontrará probablemente con una situación de muchísima polarización allí [en EE UU]”.

Una mirada que ha compartido el excanciller del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), Ignacio Walker, quien ha dicho que la arremetida estadounidense “es una advertencia al presidente entrante José Antonio Kast”. También por el exministro de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, quien señaló a La Tercera que la sanción de la Administración Trump “utiliza al Gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al Gobierno venidero de Kast”. “Es decir, en vez de enfrentarse al Gobierno del presidente electo, si sigue adelante con el proyecto de cable chino, sanciona al actual, porque le quedan escasos días y el costo se reduce, pero la advertencia queda”, añadió. A Judd se le preguntó este lunes, precisamente, por eso: si la señal iba también al republicano. “Para nada”, contestó. “Lo que ocurrió es que estas personas [los funcionarios] tomaron decisiones, y estas decisiones deben tener consecuencias si pueden dañar a este país, al pueblo chileno, y también si pueden dañar la región que compartimos, regionalmente, y perjudicar a Estados Unidos”.

La tarea de surfear la relación diplomática con EE UU durante el Gobierno de Kast recaerá en el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien acompañará al presidente electo a la cumbre en Miami el próximo 7 de marzo. El nombramiento del exitoso empresario, que debutará en la arena política en la Administración del republicano, fue visto como una señal para fomentar los negocios extranjeros y aumentar la inversión en Chile. Al conocerse las sanciones a los tres funcionarios de Boric, Pérez Mackenna debió pronunciarse, lo que revela la conmoción que provocaron las sanciones de Estados Unidos, aunque no se refirió al fondo. “Creemos que es necesario conocer absolutamente todos los antecedentes respecto de la decisión que ha informado el Departamento de Estado de Estados Unidos para poder analizar los fundamentos de esta medida y sus consecuencias para las personas afectadas por esa decisión”, dijo en un comunicado. Y agregó que la política exterior “siempre debe sustentarse en la defensa de los intereses de Chile y de todos los chilenos”.

El proyecto chino fue presentado en enero de 2016 al Gobierno de China por Jorge Heine, exembajador de Chile en China, durante la segunda Administración de Bachelet (2014-2018). El politólogo relató en una entrevista CNN que fue uno de los promotores junto al exsubsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, y que se alcanzó a avanzar en un memorándum de entendimiento con el Gobierno chino y se hicieron estudios de factibilidad. Pero que luego vino el el cambio de Administración, cuando Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, comenzó su segundo periodo a La Moneda. Y contó que cuando el secretario de Estado de Biden, Mike Pompeo, realizó un viaje a Chile, “le leyó la cartilla” al Gobierno de Piñera y el proyecto “se canceló”.