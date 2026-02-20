Ir al contenido
América
CHILE

Estados Unidos acusa al Gobierno de Boric de “socavar la seguridad regional” y sanciona a tres funcionarios chilenos

Washington anuncia la revocación de visados y da un espaldarazo al presidente electo, José Antonio Kast

Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda, en diciembre de 2025.marcelo segura (presidencia de chile)
Washington -
Estados Unidos ha lanzado este jueves un inusual reproche al Gobierno de Chile. El Departamento de Estado ha acusado al Ejecutivo de Gabriel Boric de “socavar la seguridad regional” en un comunicado en el que anuncia sanciones contra tres funcionarios chilenos. “En su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”, afirma el texto. La declaración sugiere que Washington considera estas actuaciones como un factor de deterioro en la relación bilateral.

El Gobierno estadounidense también ha anunciado restricciones de visa contra tres funcionarios del Gobierno de Boric, a quienes acusa de haber dirigido, autorizado o financiado actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional en el Hemisferio Occidental. La medida implica la revocación inmediata de cualquier visado vigente y la prohibición de entrada al país tanto para los señalados como para sus familiares directos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo en un comunicado que las acciones responden al compromiso de Washington de “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”. Según la nota oficial, los funcionarios sancionados participaron “a sabiendas” en operaciones que pusieron en riesgo infraestructuras estratégicas de telecomunicaciones, consideradas clave para la estabilidad económica y la seguridad nacional en la región.

La decisión se inscribe en la línea dura que la Administración de Donald Trump ha prometido mantener frente a lo que considera amenazas a los intereses estadounidenses en América Latina. El comunicado recalca que la Casa Blanca seguirá promoviendo la “rendición de cuentas” de ciudadanos chilenos que, a su juicio, trabajen deliberadamente para desestabilizar el hemisferio.

Al mismo tiempo, Estados Unidos expresó su expectativa de fortalecer la cooperación con el presidente electo, José Antonio Kast, con quien espera impulsar “prioridades compartidas”, en particular aquellas orientadas a reforzar la seguridad hemisférica.

