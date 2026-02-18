Kast retorna de sus vacaciones y alista su aterrizaje en La Moneda ante un Chile con altas expectativas

El presidente electo José Antonio Kast ha retomado este miércoles los preparativos para su llegada a La Moneda el 11 de marzo tras una semana y media de vacaciones en el sur de Chile, aunque dedicó una jornada para reunirse con autoridades de la zona y comentar la contingencia. Desde el contundente triunfo electoral del republicano el pasado diciembre (58,1%) tanto él como su futuro Gabinete han dominado la agenda política de una manera prácticamente inédita, generando tensiones con la Administración saliente de Gabriel Boric y opacando los hitos republicanos para el traspaso de poder que se vieron al inicio. Incluso algunos de los futuros ministros, como el de Vivienda, Iván Poduje, o la de Seguridad, Trinidad Steinert, se han desplegado en terreno. Está previsto que Kast no realice viajes internacionales en las próximas semanas —se había barajado la opción de ir a Estados Unidos—, tras haber visitado a los jefes de Estado de cinco países latinoamericanos y tres europeos desde que resultó electo. Las energías de la Oficina del Presidente Electo (OPE), conocida como La Moneda chica, que se reactivó este martes, están concentradas en delinear los últimos ajustes del aterrizaje del “Gobierno de emergencia” prometido en campaña.

La primera tarea pendiente de Kast en la recta final antes de asumir la presidencia es el nombramiento de embajadores, secretarías regionales ministeriales (SEREMI) y delegados provinciales. También falta definir al subsecretario de las Fuerzas Armadas, el único que quedó vacío tras el anuncio de estas autoridades antes de su descanso en Puerto Varas, a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago, donde tiene una casa de veraneo. Hasta ahora, de los 80 nombramientos que ha realizado el republicano entre ministros y subsecretarios, 42 son independientes (52,5%), lo que ha sacado ronchas en Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional que lo apoyó en la segunda vuelta, que no ha escondido sus reparos en dar demasiado privilegio a los perfiles técnicos, por sobre los políticos. Una apuesta que recuerda al primer mandato de Sebastián Piñera (2010-2014) y que le proporcionó varias críticas por la falta de experiencia de las autoridades en los engranajes gubernamentales.

Las cabezas del Segundo piso, como se denomina al espacio que ocupan los principales asesores presidenciales en La Moneda, ya están definidas: el ingeniero comercial Alejandro Irarrázaval, como director ejecutivo presidencial, y el abogado Cristián Valenzuela, responsable de la oficina de contenido y comunicaciones. En suspenso está quién estará a cargo de la dirección de políticas públicas, otro cargo clave en esa planta, y varios de los nombres que seguirán sus directrices.

La llegada del segundo mandatario de derechas desde el retorno a la democracia y del primer dirigente que no ha tomado distancia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) a La Moneda genera expectación. En la última encuesta Cadem, del pasado domingo, un 66% de los consultados espera cambios positivos del futuro Gobierno en menos de un año, con la seguridad y la economía como principales áreas de interés. Para dar un golpe de timón en ese aspecto es que el equipo del republicano lleva meses trabajando en el Plan Desafío 90, a cargo del economista Bernardo Fontaine, que incluye una batería de medidas para aplicar durante los tres primeros meses para “marcar la diferencia y llevar a la práctica cambios reales y profundos”. Ya está definida la firma apenas asuma la presidencia de unos 40 cambios reglamentarios y unos 25 proyectos de ley, según medios locales, que incluyen el de tipificar como delito el ingreso irregular al país, eliminar el pago de las contribuciones para la primera vivienda para los mayores de 65 años y decretar alerta sanitaria en salud, con el objetivo de facilitar la derivación de pacientes del sector público al sector privado.

Aunque Kast regresa este miércoles a trabajar, varios de los futuros ministros ya han retomado sus actividades esta semana en La Moneda chica. Este martes, por ejemplo, acudió el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien discutió con sus asesores la cifra recién conocida del déficit fiscal estructural, que cerró en 3,6% del PIB en 2025 (unos 13.200 millones de dólares) —la peor en dos décadas—, cuando la meta original del Gobierno de Boric en la Ley de Presupuestos del año pasado era de 1,1% del PIB. Una de las grandes promesas de campaña de Kast fue la de recortar 6.000 millones de dólares de gasto fiscal en los primeros 18 meses de mandato, una tarea que deberá liderar Quiroz, pero ahora con un escenario aún más complejo. El futuro ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo este lunes: “Lo que queremos es ordenar las finanzas del país. Particularmente los beneficios sociales hay que pagarlos, hay que asegurar que siempre estén los recursos. La situación fiscal claramente es muy muy delicada”. El plan económico de Quiroz también contempla el ingreso de una reforma tributaria el 1 de abril, que incluye la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23% en cuatro años.

El incumplimiento de la meta fiscal del Gobierno de Boric no es lo único que ha tensionado la relación entre la Administración saliente y la entrante, aunque las reuniones bilaterales entre los ministros que se van y los que llegan han entregado señales de profesionalismo, entre ellas el encuentro entre el responsable de la cartera de Seguridad actual, Luis Cordero, y la líder entrante, Steinert, que duró ocho horas. Pero una constante que ha deteriorado los gestos republicanos entre Boric y Kast, que se han reunido tres veces personalmente desde el triunfo del republicano, son las decisiones de algunos nombramientos e iniciativas en la recta final del mandato de izquierdas, que el próximo Ejecutivo ha tildado de “amarres”.

La postulación de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) para liderar las Naciones Unidas, que se hizo oficial a comienzos de febrero, también entró en ese saco. “Es el amarre más grande que está dejando el Gobierno saliente de cara al proceso de instalación de la nueva Administración”, planteó el senador electo Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

Mientras en la OPE se preparan para el aterrizaje en La Moneda, las obras de reparación del palacio presidencial van finalizando. Está previsto que para el 11 de marzo esté listo el frontis del histórico edificio hacia la Plaza de la Constitución y habilitado el llamado balcón de los discursos. Ese día en la mañana Kast tomará juramento ante el Congreso, ubicado en Valparaíso, y participará de un almuerzo en Cerro Castillo con las autoridades intencionalidades. Los jefes de Estado de todos los países con los que Chile tiene relaciones diplomáticas han sido convocados, varios de sus presidentes invitados personalmente por Kast en sus giras internacionales, como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y el mandatario argentino Javier Milei. Luego de los hitos protocolares, el republicano se trasladará hacia La Moneda, donde vivirá junto a la futura primera dama, Pía Adriasola. El último mandatario en habitar el palacio presidencial fue Carlos Ibáñez del Campo, en su segunda Administración (1952-1958).