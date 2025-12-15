Kast visita a Boric en La Moneda: “Este Gobierno de emergencia tiene que verse reflejado en un Gobierno de unidad nacional”

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se ha reunido este lunes con el mandatario Gabriel Boric en La Moneda, donde sostuvieron una reunión privada por cerca de una hora para iniciar el traspaso del mando presidencial. “Este Gobierno de emergencia”, dijo Kast tras el encuentro, “tiene que verse reflejado en un Gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios: seguridad, salud, educación, vivienda”. El abanderado de las derechas celebró el tono “muy positivo” de la conversación con Boric, algo en lo que comulgó el mandatario de izquierdas. “Hemos estado en las antípodas durante gran parte de nuestra carrera política, sin embargo nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación”, apuntó el presidente.

El republicano, en tanto, remarcó la necesidad de colaboración para sacar adelante políticas de Estado y subrayó que el líder izquierdista le manifestó su voluntad de colaborar en las distintas áreas, una vez que defina a sus equipos de trabajo. Kast se ha puesto un plazo hasta el 15 de enero para dar a conocer a su Gabinete.

“Tuvimos en una conversión personal muy importante”, dijo Kast, “y las posibilidades que nos da (Boric) de ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad”, añadió el republicano.

José Antonio Kast, Pía Adriasola y Gabriel Boric en el palacio de La Moneda. PRESIDENCIA DE CHILE

Boric invitó la noche del domingo al presidente electo cuando, en una tradición republicana, conversaron por teléfono tras conocerse los resultados. “Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar. La capacidad de trabajar por el bienestar de Chile es lo que engrandece y hace avanzar a nuestro país”, escribió el mandatario saliente en sus redes sociales.

Kast llegó a La Moneda De traje gris, con corbata rosada y de la mano de su esposa, Pia Adriasola. El republicano y Adriasola se detuvieron a saludar a cada miembro de la guardia de Palacio antes de ingresar. Las primeras imágenes ya marcan un estilo distinto del futuro jefe de Estado respecto al actual presidente, que nunca usó corbata, por ejemplo.

Kast llevó a miembros de su círculo de hierro a la reunión de equipos. Entre quienes participaron de la reunión con los ministros de Boric figuró Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y senador electo por Valparaíso, quien ejercerá como coordinador en el Congreso. También Jorge Quiroz, uno de los principales asesores económicos de Kast durante la campaña y quien suena como posible ministro de Hacienda; la socióloga María Jesús Wulf, subdirectora del movimiento Acción Republicana y quien lidera los temas de políticas sociales. En representación de Chile Vamos, la coalición de derecha tradicional, el exsenador Claudio Alvarado, que se baraja como ministro Secretario General de la Presidencia, el mismo cargo que desempeñó en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

José Antonio Kast a su llegada al Palacio de Moneda. SOFIA YANJARI

Existía especial atención en quiénes acompañarían al presidente electo porque suelen ser los primeros nombres que se confirman para el Gabinete.

Por el lado del Gobierno de Boric, participaron del encuentro los ministros de Interior, Álvaro Elizalde; la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; y el de Hacienda, Nicolás Grau; y el jefe de gabinete, Carlos Durán.

Después de la reunión entre ambos equipos de trabajo, que duró unos 30 minutos, Kast y Boric sostuvieron un encuentro a solas en la oficina del mandatario. Mientras el encuentro protocolar transcurría, Antonia Illanes, administradora de La Moneda, le dio un tour por el palacio a la futura primera dama. Ha trascendido que el matrimonio Kast Adrisola está sopesando si trasladarse desde Paine, a las afueras de Santiago, a La Moneda, algo que no hace un presidente desde hace casi un siglo.

La primera actividad del día fue un desayuno con vecinos de Buin, de fuerte tradición campesina, en la zona sur de Santiago, donde Kast fue concejal, su primer cargo político de elección popular hace ya 30 años. “Quise que mi primera actividad fuera con ustedes porque representan al pueblo chileno: en el servicio público, en el trabajo de campo, en espíritu religioso”, dijo.

Gabriel Boric ofrece una conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda. SOFIA YANJARI

Este lunes se inauguró la llamada Moneda chica, el nuevo centro de operaciones del equipo del presidente electo. Luego del encuentro de Kast con Boric, el republicano tiene previsto reunirse en las nuevas oficinas con los representantes de las fuerzas políticas que lo apoyaron en la campaña de la segunda vuelta -desde los líderes de centro hasta los más ultra- para formar un comité político y afinar el programa de gobierno en coordinación con las derechas.