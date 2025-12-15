La victoria de Kast en las presidenciales de Chile en ocho gráficos esenciales

El candidato ultaderechista se impuso este domingo por más de 16 puntos sobre Jara, la segunda diferencia más abultada en una segunda vuelta desde la restauración de la democracia

José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile. El candidato republicano se impuso por más de 16 puntos a la candidata comunista Jeannette Jara y se convertirá en el primer dirigente de ultraderecha en gobernar el país desde el retorno de la democracia en 1990. Repasamos las claves de la segunda vuelta de este domingo en ocho gráficos.

Kast gana en la mayor parte del territorio

El candidato ultraderechista se impuso en todo el país: ganó en 310 de las 346 comunas, tiñendo de azul el mapa electoral.

Por territorios, Kast ganó en todas las regiones. En Ñuble, La Araucanía, Maule y Los Lagos superó el 65% de los votos. Jara obtuvo sus mejores resultados en la Región Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y Atacama, algunos de los feudos donde Gabriel Boric se impuso hace cuatro años, aunque sin apoyos suficientes para ganar en ninguna de ellas.

La segunda victoria más amplia del último periodo democrático

El ultraconservador venció por 16 puntos, la segunda diferencia más amplia registrada en una segunda vuelta presidencial. Solo la supera la victoria de la socialista Michelle Bachelet en 2013, cuando aventajó en 24,3 puntos a la derechista Evelyn Matthei.

La participación más alta desde la restauración de la democracia

La participación alcanzó el 85%, la más elevada en una segunda vuelta y apenas 0,2 puntos por debajo del récord registrado en la primera vuelta de noviembre. Estas elevadas cifras de concurrencia se deben a que fueron las primeras presidenciales con voto obligatorio e inscripción automática en el censo. Antes el sufragio era voluntario.

La concentración de voto en la derecha aupa a Kast

La victoria de Kast se explica por dos claves, según las encuestas. Logró retener todos sus apoyos de la primera vuelta —un 23,9% del total de los votantes— y, además, atrajo a más de la mitad de los votantes de Franco Parisi, quien quedó en tercer lugar con cerca del 20% de los apoyos.

Jara, en cambio, se quedó con gran parte de los votos de los tres candidatos menos votados, que en la primera vuelta apenas habían reunido un insuficiente 3%.

Kast se impone de forma transversal por género y edad

El ultraconservador habría sido el candidato favorito entre hombres y mujeres, con similares tasas de apoyos entre ambos grupos, según el último sondeo de Activa previo a la segunda vuelta.

Por edad, la panorámica es similar. Kast se habría impuesto en todos los grupos de edad: habría rondado el 40% de los apoyos (teniendo en cuenta a abstencionistas e indecisos) entre los menores de 30 años y un 50% entre los mayores de esa edad. Jara habría sido más competitiva entre los más jóvenes.